Регистрация
Важные темы
» » Молодой человек на Ауди Q7 разыскивает девушку, в которую влюбился


Молодой человек на Ауди Q7 разыскивает девушку, в которую влюбился

Сегодня, 13:40

Трогательная история вызвала бурю эмоций среди пользователей социальной сети.

 

Молодой человек на Ауди Q7 разыскивает девушку, в которую влюбился

 

Как выяснилось, молодой человек по имени Олег встретил девушку своей мечты на автозаправке в Краснодаре. Стройная блондинка с «самыми красивыми и грустными глазами на свете» покорила сердце молодого человека на Ауди Q7 с первого взгляда. Однако познакомиться с девушкой парню так и не удалось.

По словам Олега, он пытался догнать красавицу на своей машине, но безуспешно.

- Ехал за ней всю дорогу в сторону Краснодара, но перед городом был остановлен патрулем ДПС и потерял Ее из вида, как не пытался догнать, - написал в Instagram влюбленный парень.

Единственное, что запомнил молодой человек лишь то, что дама его сердца была с длинными светлыми волосами, одета в камуфляжную куртку и управляла Opel желтого цвета. Молодой человек рассказал о своей любовной истории в Instagram. Подписчики бурно отреагировали на романтичный пост. Среди комментариев даже появились «мужья» загадочной блондинки и сообщения, что у девушки есть дети. Чем закончились поиски парня на Ауди Q7 пока не известно.

женщина погибла под колесами авто.jpg

 

Источник: www.livekuban.ru

 



Прочитали - 35
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Криминал
В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

Криминал
В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

Сочи
В Краснодаре на берегу реки изнасиловали 20-летнюю девушку

В Краснодаре на берегу реки изнасиловали 20-летнюю девушку

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В городском автобусе засняли мастурбирующего парня

В городском автобусе засняли мастурбирующего парня

Главное
На туристов в горах Сочи напали медведи

На туристов в горах Сочи напали медведи

Сочи
Помолодевшая Лайма Вайкуле позировала на «Новой волне» и упала на забор

Помолодевшая Лайма Вайкуле позировала на «Новой волне» и упала на

События
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
На Кубани ищут парня с татуировкой «Гомер Симпсон»

На Кубани ищут парня с татуировкой «Гомер Симпсон»

Криминал
Голый парень, лежа на машине, разговаривал по невидимой рации

Голый парень, лежа на машине, разговаривал по невидимой рации

Происшествия
В Краснодаре голый парень разговаривал по «невидимой» рации

В Краснодаре голый парень разговаривал по «невидимой» рации

Общество
Спортсмен из Армении получил жуткую травму на Олимпиаде в Рио. Видео

Спортсмен из Армении получил жуткую травму на Олимпиаде в Рио. Видео

Спорт
Россиянин впал в кому после катания на перилах в ТРЦ

Россиянин впал в кому после катания на перилах в ТРЦ

Главное
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Происшествия
Полицейские ищут подростка, сбежавшего из интерната в Анапу

Полицейские ищут подростка, сбежавшего из интерната в Анапу

Общество
Пропавший в море у берегов Сочи молодой человек найден мертвым

Пропавший в море у берегов Сочи молодой человек найден мертвым

Происшествия
Россиянин получил реальный срок за комментарий к фотографии

Россиянин получил реальный срок за комментарий к фотографии

Криминал
В Краснодаре ищут насильника, надругавшегося над девушкой в день св. Валентина

В Краснодаре ищут насильника, надругавшегося над девушкой в день св.

Криминал
В Сочи спасатели расширили зону поисков пропавшего туриста

В Сочи спасатели расширили зону поисков пропавшего туриста

Сочи
В горах Сочи ищут пропавшего туриста

В горах Сочи ищут пропавшего туриста

Происшествия
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Криминал
Ревнивец расстрелял в пах любовника своей бывшей девушки

Ревнивец расстрелял в пах любовника своей бывшей девушки

Криминал
Краснодарская полиция убедила сочинца не прыгать из окна

Краснодарская полиция убедила сочинца не прыгать из окна

Происшествия
Промоутера приковали к столбу наручниками

Промоутера приковали к столбу наручниками

Общество
Паранормальное селфи семейной пары напугало пользователей соцсетей

Паранормальное селфи семейной пары напугало пользователей соцсетей

Общество
Последнее желание погибшей в авиакатастрофе: «Хочу навсегда остаться молодой»

Последнее желание погибшей в авиакатастрофе: «Хочу навсегда остаться

Общество
Голый студент из Краснодара намерен скрываться от полиции

Голый студент из Краснодара намерен скрываться от полиции

Общество
Житель Краснодара получил психотропы в детских игрушках

Житель Краснодара получил психотропы в детских игрушках

Криминал
Несовершеннолетняя босиком убегала от семьи извращенцев

Несовершеннолетняя босиком убегала от семьи извращенцев

Криминал
Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Криминал
В Краснодаре произошла резонансная авария, есть погибшие

В Краснодаре произошла резонансная авария, есть погибшие

Происшествия
Молодой человек «нокаутировал» старушку в магазине, сейчас его разыскивают

Молодой человек «нокаутировал» старушку в магазине, сейчас его

Происшествия
В Смоленске члену избиркома за «самоудовлетворение» на службе придется заплатить штраф

В Смоленске члену избиркома за «самоудовлетворение» на службе

Происшествия
Солдат поймал выпавшую с 6-го этажа девочку

Солдат поймал выпавшую с 6-го этажа девочку

Происшествия
История сестры топ-модели Водяновой повторилась на Кубани: В Армавире парикмахер отказалась стричь больного раком

История сестры топ-модели Водяновой повторилась на Кубани: В Армавире

Происшествия
Жительница Новороссийска возила по городу привязанную к машине собаку

Жительница Новороссийска возила по городу привязанную к машине собаку

Происшествия
Мужчина взорвался у Вечного огня

Мужчина взорвался у Вечного огня

Происшествия
Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Криминал
На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+