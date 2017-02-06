Молодой человек на Ауди Q7 разыскивает девушку, в которую влюбился
Трогательная история вызвала бурю эмоций среди пользователей социальной сети.
Как выяснилось, молодой человек по имени Олег встретил девушку своей мечты на автозаправке в Краснодаре. Стройная блондинка с «самыми красивыми и грустными глазами на свете» покорила сердце молодого человека на Ауди Q7 с первого взгляда. Однако познакомиться с девушкой парню так и не удалось.
По словам Олега, он пытался догнать красавицу на своей машине, но безуспешно.
- Ехал за ней всю дорогу в сторону Краснодара, но перед городом был остановлен патрулем ДПС и потерял Ее из вида, как не пытался догнать, - написал в Instagram влюбленный парень.
Единственное, что запомнил молодой человек лишь то, что дама его сердца была с длинными светлыми волосами, одета в камуфляжную куртку и управляла Opel желтого цвета. Молодой человек рассказал о своей любовной истории в Instagram. Подписчики бурно отреагировали на романтичный пост. Среди комментариев даже появились «мужья» загадочной блондинки и сообщения, что у девушки есть дети. Чем закончились поиски парня на Ауди Q7 пока не известно.
Источник: www.livekuban.ru
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