Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

9-07-2019, 12:45

 

Çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî, èòîã áîëüøîãî òðóäà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé. Áîëåå äåñÿòè ëåò Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ. Ïî çàìûñëó Èñìàèëà Øàíãàðååâà, ýòî äîëæíà áûëà áûòü Àññîöèàöèÿ äâóõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – ïëàíèðîâàëàñü èì êàê îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.


Íà îñíîâå ìíîãî÷èñëåííûõ ðåêîìåíäàöèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû ñîîòå÷åñòâ÷åííèêîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îáùóþ è ïðèåìëèìóþ äëÿ âñåõ êîíöåïöèþ îáúåäèíåíèÿ. Òàê îí ïèñàë, «æèâÿ â äàëè îò äîìà, ìíîãèå ìîè ñîîòå÷åñòâåííèêè òàêæå êàê è ÿ, ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü òå äóõîâíûå íèòè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò èõ ñ Ðîññèåé, èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòüþ, êîòîðàÿ êàê íè÷òî äðóãîå îáúåäèíÿåò ëþäåé, âíîñèò íåóëîâèìûå íîòêè îáùíîñòè, åäèíñòâà, âåðíîñòè íðàâñòâåííûì èäåàëàì íàøèõ îòöîâ è äåäîâ».


Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì, âåëèêîãî èñëàìñêîãî ìûñëèòåëÿ Àáó Àëè Èáí Ñèíû, Èñìàãèë Øàíãàðååâ â ðóêîâîäñòâå àññîöèàöèåé áûë ãîòîâ «Óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ». Ñêàæåì ñðàçó, ÷òî ýòî îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ øàãîâ äëÿ ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ, íî íå äëÿ Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à, êîòîðûé áîëåå 10 ëåò ôîðìèðîâàë â ÎÀÝ (âêëàäûâàÿ íå ìàëûå ëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ), Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð. È, êîãäà íàñòàë ìîìåíò åå ìåæäóíàðîäíîé ïðåçåíòàöèè, îí ðåêîìåíäîâàë Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà – Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à Øàíãàðååâà.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;°209;129;209;710;208;184;209;€208;µ208;189;208;184;208;µ 208;179;209;€208;°208;189;208;184;209;† 209;‚208;°209;‚208;°209;€209;129;208;186;208;190;208;179;208;190; 208;188;208;184;209;€208;°: 208;144;209;129;209;129;208;190;209;†208;184;208;°209;†208;184;209;143;


Èñëàì Øàíãàðååâ – Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ è Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.


Âàæíûì ñîáûòèåì ïåðâûõ øàãîâ Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð ïî ðàñøèðåíèþ ïàðòíåðñòâà ñòàëî íàãðàæäåíèå Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à Øàíãàðååâà Þáèëåéíîé ìåäàëüþ «20 ëåò Àññàìáëåå íàðîäîâ Ðîññèè», êîòîðóþ òîðæåñòâåííî âðó÷èëà Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè Ñìèðíîâà Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâíà.


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Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó þáèëåéíóþ ìåäàëü «20 ëåò Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè».


Ýòîé âûñîêîé ÷åñòè áûëè òàêæå óäîñòîåíû Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî-âèäåî âèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè Âàëåðèé Äàâûäîâè÷ Ðóçèí è Ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî-âèäåî âèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè Âëàäèìèð Èëüÿñîâè÷ Èñõàêîâ.


Íà÷àëî ðàáîòû Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ áûëî îòìå÷åíî åùå îäíîé ðåäêîé íàãðàäîé, èñòèííûå îòçûâû î êîòîðîé ìîãóò äàòü òîëüêî ýêñïåðòû â îáëàñòè ôèëàòåëèè.


Èñìàãèëó Øàíãàðååâó áûë âðó÷åí óíèêàëüíûé ìàðêèðîâàííûé êîíâåðò, âûïóùåííûé ê 20-ëåòèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè. Êîíâåðò ýòîò ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ öåííîñòü êàê óíèêàëüíûé â ñâîåì ðîäå ôèëàòåëèñòè÷åñêèé àðòåôàêò (îáîðîò ôèëàòåëèñòè÷åñêîãî ðûíêà —áîëåå 30 ìèëëèàðäîâ åâðî).


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;161;208;178;208;µ209;‚208;»208;°208;189;208;° 208;161;208;188;208;184;209;€208;189;208;190;208;178;208;°


Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó óíèêàëüíûé ìàðêèðîâàííûé êîíâåðò,âûïóùåííûé ê 20-ëåòèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.


Åãî óíèêàëüíîñòü ñâÿçàíà, âî-ïåðâûõ ñ òåì, ÷òî òàêèõ êîíâåðòîâ âñåãî 10, è îäèí èç íèõ áûë ïîäàðåí Ïðåçèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó Ïóòèíó; âî-âòîðûõ íà ýòîì êîíâåðòå æèâûå ïîäïèñè âñåõ êòî ó÷àñòâîâàë â öåðåìîíèè åãî ãàøåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì (Ðîñïå÷àòü), ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ïî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ãëàâû Ôåäåðàëüíîãî Àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé.


Â îòâåò íà áëàãîäàðñòâåííûå îòçûâû î ñâîåé ðàáîòå è ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåã Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñêàçàë: «Ñðåäè ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà äóáàéñêèõ áèçíåñìåíîâ èç Ðîññèè, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ñâîåé ñòðàíû, ðàññìàòðèâàåòñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êàê ÷óäà÷åñòâî. Çäåñü ïðèíÿòî áûòü äåëîâûì ÷åëîâåêîì, «çàñòåãíóòûì íà âñå ïóãîâèöû». Êàê áèçíåñìåí ÿ ïîíèìàþ ýòó áóðæóàçíóþ òåíäåíöèþ íå áûòü, à êàçàòüñÿ, íî êàê ðîññèÿíèí, êàê ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû, äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ - ìîÿ Ðîäèíà, è ïðîæèâ óæå áîëåå 10 ëåò â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë êòî ÿ, ãäå ìîè êîðíè. Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå».


Ïðèçíàíèå Àññàìáëååé íàðîäîâ Ðîññèè çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïåðåä ðîññèéñêèì îáùåñòâîì - ýòî âêëàä â ðàñøèðåíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ïîëÿ íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, íî, ïðåæäå âñåãî ïðèñóòñòâèÿ Òàòàðàñòàíà â ÎÀÝ.


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Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ


Çíàÿ î òîì, êàêóþ îãðîìíóþ ðàáîòó ïðîâîäèò Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è ñîçäàííîå èì Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí â ÎÀÝ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ îñíîâàë åùå îäíó îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêóþ ïëîùàäêó - Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, ïðîêëàäûâàÿ è ðàñøèðÿÿ òåì ñàìûì ïóòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ äëÿ âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè â ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû Àðàáñêîãî ìèðà.


 

Ëåíàðèÿ ÌóñëþìîâàÏîñîë Âcåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè â ÎÀÝ.




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè

Ãîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé

Îáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

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Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

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Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

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Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåò

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Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ

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