Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû
Çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî, èòîã áîëüøîãî òðóäà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé. Áîëåå äåñÿòè ëåò Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ. Ïî çàìûñëó Èñìàèëà Øàíãàðååâà, ýòî äîëæíà áûëà áûòü Àññîöèàöèÿ äâóõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – ïëàíèðîâàëàñü èì êàê îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.
Íà îñíîâå ìíîãî÷èñëåííûõ ðåêîìåíäàöèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû ñîîòå÷åñòâ÷åííèêîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îáùóþ è ïðèåìëèìóþ äëÿ âñåõ êîíöåïöèþ îáúåäèíåíèÿ. Òàê îí ïèñàë, «æèâÿ â äàëè îò äîìà, ìíîãèå ìîè ñîîòå÷åñòâåííèêè òàêæå êàê è ÿ, ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü òå äóõîâíûå íèòè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò èõ ñ Ðîññèåé, èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòüþ, êîòîðàÿ êàê íè÷òî äðóãîå îáúåäèíÿåò ëþäåé, âíîñèò íåóëîâèìûå íîòêè îáùíîñòè, åäèíñòâà, âåðíîñòè íðàâñòâåííûì èäåàëàì íàøèõ îòöîâ è äåäîâ».
Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì, âåëèêîãî èñëàìñêîãî ìûñëèòåëÿ Àáó Àëè Èáí Ñèíû, Èñìàãèë Øàíãàðååâ â ðóêîâîäñòâå àññîöèàöèåé áûë ãîòîâ «Óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ». Ñêàæåì ñðàçó, ÷òî ýòî îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ øàãîâ äëÿ ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ, íî íå äëÿ Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à, êîòîðûé áîëåå 10 ëåò ôîðìèðîâàë â ÎÀÝ (âêëàäûâàÿ íå ìàëûå ëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ), Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð. È, êîãäà íàñòàë ìîìåíò åå ìåæäóíàðîäíîé ïðåçåíòàöèè, îí ðåêîìåíäîâàë Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà – Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à Øàíãàðååâà.
Èñëàì Øàíãàðååâ – Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ è Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.
Âàæíûì ñîáûòèåì ïåðâûõ øàãîâ Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð ïî ðàñøèðåíèþ ïàðòíåðñòâà ñòàëî íàãðàæäåíèå Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à Øàíãàðååâà Þáèëåéíîé ìåäàëüþ «20 ëåò Àññàìáëåå íàðîäîâ Ðîññèè», êîòîðóþ òîðæåñòâåííî âðó÷èëà Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè Ñìèðíîâà Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâíà.
Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó þáèëåéíóþ ìåäàëü «20 ëåò Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè».
Ýòîé âûñîêîé ÷åñòè áûëè òàêæå óäîñòîåíû Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî-âèäåî âèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè Âàëåðèé Äàâûäîâè÷ Ðóçèí è Ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî-âèäåî âèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè Âëàäèìèð Èëüÿñîâè÷ Èñõàêîâ.
Íà÷àëî ðàáîòû Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ áûëî îòìå÷åíî åùå îäíîé ðåäêîé íàãðàäîé, èñòèííûå îòçûâû î êîòîðîé ìîãóò äàòü òîëüêî ýêñïåðòû â îáëàñòè ôèëàòåëèè.
Èñìàãèëó Øàíãàðååâó áûë âðó÷åí óíèêàëüíûé ìàðêèðîâàííûé êîíâåðò, âûïóùåííûé ê 20-ëåòèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè. Êîíâåðò ýòîò ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ öåííîñòü êàê óíèêàëüíûé â ñâîåì ðîäå ôèëàòåëèñòè÷åñêèé àðòåôàêò (îáîðîò ôèëàòåëèñòè÷åñêîãî ðûíêà —áîëåå 30 ìèëëèàðäîâ åâðî).
Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó óíèêàëüíûé ìàðêèðîâàííûé êîíâåðò,âûïóùåííûé ê 20-ëåòèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.
Åãî óíèêàëüíîñòü ñâÿçàíà, âî-ïåðâûõ ñ òåì, ÷òî òàêèõ êîíâåðòîâ âñåãî 10, è îäèí èç íèõ áûë ïîäàðåí Ïðåçèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó Ïóòèíó; âî-âòîðûõ íà ýòîì êîíâåðòå æèâûå ïîäïèñè âñåõ êòî ó÷àñòâîâàë â öåðåìîíèè åãî ãàøåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì (Ðîñïå÷àòü), ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ïî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ãëàâû Ôåäåðàëüíîãî Àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé.
Â îòâåò íà áëàãîäàðñòâåííûå îòçûâû î ñâîåé ðàáîòå è ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåã Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñêàçàë: «Ñðåäè ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà äóáàéñêèõ áèçíåñìåíîâ èç Ðîññèè, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ñâîåé ñòðàíû, ðàññìàòðèâàåòñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êàê ÷óäà÷åñòâî. Çäåñü ïðèíÿòî áûòü äåëîâûì ÷åëîâåêîì, «çàñòåãíóòûì íà âñå ïóãîâèöû». Êàê áèçíåñìåí ÿ ïîíèìàþ ýòó áóðæóàçíóþ òåíäåíöèþ íå áûòü, à êàçàòüñÿ, íî êàê ðîññèÿíèí, êàê ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû, äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ - ìîÿ Ðîäèíà, è ïðîæèâ óæå áîëåå 10 ëåò â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë êòî ÿ, ãäå ìîè êîðíè. Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå».
Ïðèçíàíèå Àññàìáëååé íàðîäîâ Ðîññèè çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïåðåä ðîññèéñêèì îáùåñòâîì - ýòî âêëàä â ðàñøèðåíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ïîëÿ íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, íî, ïðåæäå âñåãî ïðèñóòñòâèÿ Òàòàðàñòàíà â ÎÀÝ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ
Çíàÿ î òîì, êàêóþ îãðîìíóþ ðàáîòó ïðîâîäèò Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è ñîçäàííîå èì Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí â ÎÀÝ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ îñíîâàë åùå îäíó îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêóþ ïëîùàäêó - Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, ïðîêëàäûâàÿ è ðàñøèðÿÿ òåì ñàìûì ïóòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ äëÿ âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè â ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû Àðàáñêîãî ìèðà.
Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà–Ïîñîë Âcåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè â ÎÀÝ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé ÀêàäåìèèÃîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: ÀðàáñêèåÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû ÂëàäèìèðóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàëÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîéÎáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-ÕàéìóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåòÃîðîä
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâÃëàâíîå