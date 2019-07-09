Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà
Èñìàãèë Øàíãàðååâ íà Ñàáàíòóå â Àíòàëèè (Òóðöèÿ, 23 èþíÿ, 2019 ã.).
Â íàøè äíè Òàòàðñêèé ìèð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãëîáàëüíûé öèâèëèçàöèîííûé ôåíîìåí ñåòåâîé ñòðóêòóðû, â êîòîðîé òàòàðñêèå äèàñïîðû ñîçäàþò ñâîå îñîáîå ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû, ðîäíîãî ÿçûêà, íàðîäíûõ òðàäèöèé è îáû÷àåâ, è òàêèõ óíèêàëüíûõ ïðàçäíèêîâ êàê Ñàáàíòóé.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî åùå 2003 ãîäó Ñàáàíòóé áûë âêëþ÷åí â ñïèñîê øåäåâðîâ óñòíîãî è íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûõîäå ýòîãî ïðàçäíèêà äàëåêî çà ãðàíèöû Òàòàðñòàíà.
Ïðîâåäåíèå Ñàáàíòóÿ â ýòîì ãîäó â òóðåöêîé Àíòàëèè, åùå îäíî óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî î òîì, ÷òî ãåîãðàôèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà âñå áîëåå ðàñøèðÿåòñÿ, îõâàòûâàÿ íå òîëüêî ðåãèîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è òàêèå áëèçêèå Òàòàðñêîìó ìèðó ãîñóäàðñòâà, êàê Òóðöèÿ.
Èç ôîòîãàëåðåè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà íà Ñàáàíòóå â Àíòàëèè (Òóðöèÿ, 23 èþíÿ, 2019 ã.).
Èíòåãðàöèÿ íàðîäîâ êàê ðåêà, ãäå-òî áûñòðàÿ, ãäå-òî ìåäëåííàÿ, íî âñåãäà íåñóùàÿ â ñåáå îáìåí îïûòîì è çíàíèÿìè. È ÿ, íå ïîáîþñü ñêàçàòü, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì Ñàáàíòóé ðàñøèðÿåò ãðàíèöû òàòàðñêîé êóëüòóðû, îòêðûâàÿ äëÿ íàðîäîâ ìèðà äóõ òàòàðñêîñòè - îñîáîé øèðîòû äóøè òàòàð, ÷åé ïðàçäíèê ïî ïðàâó ñòàíîâèòñÿ âñåìèðíûì.
Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå îáðàòèòüñÿ ê îöåíêàì òóðåöêîé ïðåññû è, ïðåæäå âñåãî, ê òàêîìó èçâåñòíîìó èíôîðìàöèîííîìó ïîðòàëó êàê Ulusalkanal, íà êîòîðîì Ñàáàíòóé â Àíòàëèè áûë îòìå÷åí êàê: «Devletleri birleştiren bayram» - ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò ãîñóäàðñòâà. Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ – ýòî î÷åíü òî÷íîå îïðåäåëåíèå ñîöèîêóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ Ñàáàíòóÿ, òàê êàê ñìûñëû êóëüòóðíîé èíòåãðàöèè âñå áîëåå ñòàíîâÿòñÿ âîñòðåáîâàíû â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Ulusalkanalâ ñâîåé ïóáëèêàöèè îñîáî îòìåòèë, ÷òî íà òóðåöêîé çåìëå - Àíòàëèÿ ÿâëÿåòñÿ äîìîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ñàáàíòóÿ, êîòîðûé èçâåñòåí êàê ñòàðåéøèé íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê òàòàð.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî åñòü ãèïîòåçà (òðåáóþùàÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé), ñîãëàñíî êîòîðîé òàòàðû Ìèøàðè ó÷àñòâîâàëè â ôîðìèðîâàíèè Âîñòî÷íîé Âèçàíòèè, ò.ê. ìåñòîì, èõ èñêîííîãî ïðîæèâàíèÿ áûëè îêðåñòíîñòè Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ñòàâ ó÷àñòíèêîì Ñàáàíòóÿ â Àíòàëèè, ÿ ìûñëåííî ïðåäñòàâèë ñåáå âðåìåííóþ ïåòëþ, êîòîðàÿ ïðîéäÿ ñêâîçü ñòîëåòèÿ, íàøëà ñâîå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå çàâåðøåíèå â ñîâðåìåííîé Àíòàëèè, êóäà ÿ ñî ñâîèì ïîõîäíûì ÷åìîäàíîì ïðèëåòåë íà Ñàáàíòóé.
Çäðàâñòâóé Àíòàëèÿ – ìû ïðèåõàëè íà Ñàáàíòóé!
Î÷åíü âàæíûì â òóðåöêîì âçãëÿäå íà ñóùíîñòü Ñàáàíòóÿ, ìíå ïîêàçàëàñü èñòîðè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, ñòðåìëåíèå ïîíÿòü åãî èñòîêè, êàê ïðàçäíèêà çåìëåäåëèÿ. Òàê íà ïîðòàëå Ulusalkanaláûëî îòìå÷åíî, ÷òî ýòîò îäèí «Äåíü ëåòà, ãîä áóäåò êîðìèòü». Âàæíî, ÷òî èìåííî çåìëåäåëèå êàê äðåâíÿÿ òðàäèöèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì îñîáîãî âíèìàíèÿ òóðåöêèõ æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå â ñâÿçè ñ Ñàáàíòóåì â Àíòàëèè ïèøóò î «ñ÷àñòüå âîçäåëûâàíèÿ çåìëè, î ïðàçäíèêå ïëîäîðîäèÿ», ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàìûì, ÷òî ó âñåõ îñåäëûõ òþðêñêèõ íàðîäîâ åäèíûå öåííîñòè, è Ñàáàíòóé íå ïðîñòî ïðàçäíèê, à íåêèé ïèê åäèíåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû. Íå ïîýòîìó ëè ãîâîðèòñÿ íà ïîðòàëå Ulusalkanal– «Ñàáàíòóé îòìå÷àåòñÿ òàòàðñêèì íàðîäîì ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí ñ îñîáûì äóõîâíûì íàñòðîåì». Òàêèå îöåíêè, äóìàþ, íå ñëó÷àéíû. Òóðåöêèé è òàòàðñêèé íàðîäû ìíîãîå îáúåäèíÿåò è â ïðîøëîì, è â íàøè äíè.
Êòî ïîìíèò ýòó æåíùèíó - òóð÷àíêó èç ïåðåäà÷è Àíäðåÿ Ìàëàõîâà?
Íà Ñàáàíòóå ÿ âñòðåòèë òóð÷àíêó ïî èìåíè Ãóëüñóì. Óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà, øèðîòîé äóøè êîòîðîé âîñõèòèëñÿ äàæå ïðåçèäåíò Òóðöèè Ðåäæåï Ýðäîãàí.
Íî îñîáåííî èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé æåíùèíîé, âçâîëíîâàëà ìíîãèõ ëþäåé â Ðîññèè Âåäü îíà ïî÷òè 10 ëåò âûõàæèâàëà ìîëîäîãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé ëèøèëñÿ ðå÷è è ïàìÿòè ïîñëå àâàðèè â Àíòàëèè. Îíà íàçâàëà åãî Óìóò, íå çíàÿ, ÷òî íàñòîÿùåå åãî èìÿ Èãîðü. Íå ñìîòðÿ íà åå ìíîãîëåòíèé óõîä è ìîëèòâû, Èãîðü íå âûæèë. Æóðíàëèñòû ïðîãðàììû Àíäðåÿ Ìàëàõîâà "Ïðÿìîé ýôèð", ïðèåõàâøèå â Àíòàëèþ, áûëè ïîñëåäíèìè èç ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ, êòî âèäåë åãî æèâûì
.
Àíäðåé Ìàëàõîâ ïðèãëàñèë åå â ñòóäèþ ñâîåé ïðîãðàììû â Ìîñêâó, êóäà ïðèøëè òå, êîãî òóð÷àíêà Ãóëüñóì âäîõíîâèëà íà ìàòåðèíñêèé ïîäâèã. Âîò òàêàÿ âñòðå÷à æäàëà ìåíÿ íà Ñàáàíòóå â Àíòàëèè. Ïîèñòèíå, Ñàáàíòóé -ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþùèé ëþäåé â ïðîñòðàíñòâå äóõîâíîñòè.
È åùå î âïå÷àòëåíèÿõ òóðåöêèõ ÑÌÈ: «Ïðàçäíè÷íûå ïåñíè Ñàáàíòóÿ, íàðîäíûå èçûñêàííûå òàíöû, òðàäèöèîííûå êîíêóðñû è ðàäîñòíûå ãîñòè èç ðàçíûõ ñòðàí Åâðàçèè ... Âñå çäåñü óòâåðæäàåò äðóæáó íàðîäîâ, êîòîðàÿ â áóäóùåì ñòàíåò åùå êðåï÷å». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â Òóðöèè, ïðèíèìàþò êàê èñòîðè÷åñêóþ äàííîñòü «ñòðàíû Åâðàçèè» (â ïðîøëîì Âåëèêîé Òàðòàðèè). ßâëÿÿñü àññîöèèðîâàííûì ÷ëåíîì Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, ÿ íå áåç óäîâëåòâîðåíèÿ íàáëþäàë êàê èñêëþ÷èòåëüíî ïðîäóêòèâåí äèàëîã êóëüòóð, êàê âàæíî ãîâîðèòü íà ÿçûêå íàðîäíîé ïåñíè, êàê Ñàáàíòóé ñòàíîâèòñÿ òâîð÷åñêîé ïëîùàäêîé èíòåãðàöèè íàðîäîâ, èãðàÿ ðîëü êàòàëèçàòîðà öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Âàæíî îñîáî ïîä÷åðêíóòü ñèñòåìîîáðàçóþùóþ ðîëü äåÿòåëüíîñòè ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà è îòìåòèòü, ÷òî êàæäûé Ñàáàíòóé çà ðóáåæîì íàõîäèòñÿ â ñôåðå åãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Äàæå åñëè îí íå ìîæåò ïîñåòèòü åãî ñàì, â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ è ãîñòåé ïðàçäíèêà íàïðàâëÿþòñÿ Ïðèâåòñòâåííûå ïèñüìà ïðåçèäåíòà. Â ïèñüìå, íàïðàâëåííîì â Àíòàëèþ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïðàçäíèê Ñàáàíòóé ÿâëÿåòñÿ õðàíèòåëåì èñòîðèè, òðàäèöèé è îáû÷àåâ áîãàòîé òàòàðñêîé êóëüòóðû.
Ïðèâåòñòâåííîå ïèñüìî ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà ó÷àñòíèêàì Ñàáàíòóÿ â Àíòàëèè.
Èìåÿ îïûò ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, íå ìîãó íå îòìåòèòü, ÷òî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ó÷àñòèþ Ìèííèõàíîâà, ïî âñåìó ìèðó ñîçäàþòñÿ ìàÿêè òàòàðñêîé êóëüòóðû - äèàñïîðû, êîòîðûå âñåãäà ïîëó÷àþò ïîääåðæêó â Òàòàðñòàíå.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Êàçàíü êàê öåíòð ïîëèòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ Òàòàðñêîãî ìèðà, ïðèíÿëà ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè Ñàáàíòóÿ â Àíòàëèè èëè, êàê åãî ïîýòè÷íî íàçâàëè îðãàíèçàòîðû, Ñàáàíòóÿ ïîä ïàëüìàìè. Òîðæåñòâåííî îòêðûë Ñàáàíòóé ïîä ïàëüìàìè çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Êàçàíè Ìàðàò Ôàòòèåâ, êîòîðûé óìåëî ñîâìåùàÿ çíàíèå íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ ðàññêàçàë äðåâíþþ èñòîðèþ Ñàáàíòóÿ, íàïîìíèë ìíîãî÷èñëåííûì ãîñòÿì ñî âñåãî ìèðà î åãî âàæíîé êóëüòóðíîé è îáðàçîâàòåëüíî-èñòîðè÷åñêîé îñíîâå.
Íàáèðàÿ ñèëó ïðàçäíèê ïîäîáíî âîëíàì Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ ïðèíîñèë âñå íîâûå è íîâûå ñþðïðèçû. Íà ñòàäèîíå Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé øêîëû äëÿ ãîñòåé îðãàíèçîâàëè êîíöåðò, íà êîòîðîì âûñòóïèëè êàçàíñêèå øêîëüíèêè, à òàêæå áûëà ðàçâåðíóòà âûñòàâêà «Ðîäîì èç ÒÀÑÑÐ». Êðîìå òîãî, âñå æåëàþùèå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàöèîíàëüíûõ èãðàõ, êîíêóðñàõ è ñîñòÿçàíèÿõ. Ñàìûì òàëàíòëèâûì èñïîëíèòåëÿì è òàíöîðàì, à òàêæå ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ è ÷ëåíàì ñîîáùåñòâà «Àíòàëèéñêèå òàòàðû» îôèöèàëüíûå ãîñòè èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà âðó÷èëè ïðèçû ñ ñèìâîëèêîé Êàçàíè.
Ïîãðóæàÿñü â òàòàðñêîñòü Ñàáàíòóÿ íà òóðåöêîé çåìëå, ÿ îáðåë íå ìàëî íîâûõ äðóçåé, è ýòî äåëàëî ïðàçäíèê îñîáåííî ÿðêèì, ïîòîìó ÷òî êîììóíèêàöèè ñåãîäíÿ ïðèîáðåòàþò íîâûé ñìûñë. Ñîâìåñòíûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, íîâûå èäåè, íî ãëàâíîå «ëó÷èñòûå ýíåðãèè» áëèçêèõ ïî äóõó ëþäåé.
Îá ýòîì êàê-òî íå ïðèíÿòî ïèñàòü, íî êîììóíèêàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Ñàáàíòóÿ – ýòî îñîáûé ïðåäìåò äëÿ èññëåäîâàíèé ýòíîãðàôè÷åñêîé ñðåäû è àòìîñôåðû ïðàçäíèêîâ, êîãäà ëþäè ëåã÷å íàõîäÿò îáùèé ÿçûê, êîãäà âîçíèêàåò âçàèìîïîíèìàíèå íà óðîâíå óëûáêè, äðóæåñêîãî ðóêîïîæàòèÿ, îáùåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè.
Ñàáàíòóé â Àíòàëèè â ëèöàõ.
Îêèäûâàÿ åäèíûì âçãëÿäîì ïðîøåäøèé Ñàáàíòóé ïîä ïàëüìàìè, íå ìîãó íå îòìåòèòü êóëèíàðíûå ìàñòåð-êëàññû è äåãóñòàöèþ òàòàðñêèõ áëþä, ïîòîìó ÷òî òàòàðñêîñòü îñîáåííî õàðàêòåðíî ïðîÿâëÿåòñÿ â êóëüòóðå ïèòàíèÿ, â òåõíîëîãèÿõ ïðèãîòîâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ áëþä, â ìíîãîîáðàçèè íàöèîíàëüíûõ ïèùåâûõ ïðåäïî÷òåíèé.
Äåãóñòàöèÿ òàòàðñêèõ ñëàäîñòåé íà Ñàáàíòóå â Àíòàëèè.
Ñëàäêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Ñàáàíòóÿ ïîä ïàëüìàìè è ëåãêèé âåòåðîê ñî Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ äàðÿò îùóùåíèå äîáðîòû è åäèíñòâà, êîòîðîå êàê óòâåðæäàåò äåâèç Åâðîñîþçà - «äîñòèãàåòñÿ â ìíîãîîáðàçèè».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò, àññîöèèðîâàííûé ÷ëåí Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè (ÀÍÅ), ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî- âèäåîâèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè ÀÍÅ, àêàäåìèê Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), ×ëåí Ïðåçèäèóìà ÅÀÒÐ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé ÀêàäåìèèÃîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû ÂëàäèìèðóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàëÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîéÎáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
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