Исмаил Шангареев. Диалог братских народов





Диалог Татарстана и Узбекистана на высшем уровне – это, в первую очередь, диалог братских народов, от которого зависит наполнение евразийской истории в XXI веке, формирование эффективных коммуникационных мостов в пространстве тюркского мира.





Надо отметить, что в истории наших народов много общего: единые духовные основы, восходящие к религии ислама, чагатайские элементы в структуре языка обоих народов, общность исторических судеб. Достаточно сказать, что вXIII—XVвеках предки современных татар и узбеков были основным городским населением Золотой Орды (Улус Джучи).





В кровавом для татарского народа 1552 году, когда пала Казань (См. подробнее Сирота Казанская.https://m.business-gazeta.ru/article/361249), многие из тех, кто избежал истребленияустремились в земли Среднеазиатского междуречья, где нашли радушный прием братьев по вере. То, что это было именно так, говорят исторические факты. Согласно архивным источникам «В 1870-х годах в Ташкенте образовалась Татарская слобода (махалля), которая находилась вблизи Бешагачских ворот. Улица вдоль реки Анхор получила название «Татарская» (ныне улица Тураба Тулы). Во второй половинеXIXвека в Ташкенте действовали татарские мектебы, медресе и мечети.









Представители татарской диаспоры в Туркестанском крае – конецXIX– начало ХХ века.

В европейском квартале Ташкента была построена татарская соборная мечеть, которая была разрушена в 1929 году на волне социалистического строительства. (См. подробнее https://realnoevremya.ru/articles/117588-istoriya-tatarskoy-diaspory-uzbekistana).





Надо особо отметить, что именно татарские купцы и дипломаты (например, оренбургский купец, один из руководителей «Ташкентского каравана» 1741—1742 годов Шубай Арсланов, российский дипломат, возглавлявший посольство в Бухаре в 1780-е годы Мендияр Бекчурин) сыграли важную роль в налаживании политических и торговых отношений России с Кокандским и Хивинским ханствами и с Бухарским эмиратом.





На сегодняшний день в Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор — общее количество татар РУ превышает 200 тысяч человек, из них около 150 тысяч проживает в Ташкенте и Ташкентской области. Одна из центральных улиц Ташкента названа в честь выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. На сегодняшний день татарские национальные центры действуют в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Карши и других крупных городах, ставших в своё время пристанищем для татарского народа.









На современном этапе история наших народов обретает новые смыслы благодаря той открытости, которую Республика Узбекистан демонстрирует всему миру как тренд национального развития. Надо сказать, что политика открытости – главная площадка всех решений.





Недавняя встреча Президентов Татарстана и Узбекистана убедительное подтверждение того, что процесс интеграции между нашими народами набирает динамику. Входе встречи стороны предметно обсудили вопросы, связанные срасширением присутствия ведущих татарстанских компаний нарынке Узбекистана. Это реализация проектов таких компаний, как ПАОКАМАЗувеличению поставок грузовых автомобилей изапасных частей, ПАО Татнефть— порасширению поставок нефтехимической продукции исети АЗС, АОХимград— посозданию индустриального парка вТашкентской области и др.









Хроники сотрудничества





Хроника интеграции Татарстана и Узбекистана в сфере экономики наполнена конкретикой, от слова к делу партнерыделают буквально один шаг.Так например, 26 ноября ПАО «Татнефть» подписало с АО «УЗКИМЁСАНОАТ» и ООО «Биринчи резинотехника заводи» (Республика Узбекистан) соглашение о создании совместного предприятия.









«Биринчи резинотехника заводи» вАнгрене будет интегрирован вшинный бизнес группы «Татнефть». Фото: Татнефть

Хочется особо отметить, что Президент Татарстана Рустам Миниханнов работает в привычной для него манере, лично участвуя в решении каждого конкретного вопроса. Это его стиль руководства, который вывел Республику Татарстана в лидеры среди всех российских регионов.





«Мы хотели бы, чтобы компании Узбекистана рассматривали Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок", - сказал Минниханов, выступая на деловом форуме "Узбекистан - Татарстан".





Рустам Минниханов, пожалуй, единственный из руководителей РФ, кто решает задачи не как чиновник-управленец, а как кризис-менеджер, экономист – практик, который сразу оценивает все риски и преференции от конкретных контактов на международном уровне. И главное, он четко определяет приоритеты человека, его интересов, культуры, духовных ценностей.





Так, обращаясь к узбекским партнерам он сказал: «Развитию наших контактов способствует единая религия идуховно-культурныеузы. Очень важно расширение сотрудничества вобласти культуры, науки, образования, туризма. Например, ввузах Татарстана обучается около4 тыс. студентов изУзбекистана. Также унас работаетНационально-культурнаяавтономия узбеков Татарстана, которая насчитывает почти 9 тысяч человек, которые постоянно проживают вРоссии, авместе струдовыми мигрантами количество узбеков превышает 100 тысяч. Всвою очередь, мыблагодарны заподдержку татарской общины вУзбекистане».





Казалось бы, обычная констатация фактов. Однако, в каждом слове конкретика единства, понимание сущности интеграционных процессов, в которых главная роль принадлежит человеку, интересам личности.





В качестве примера могу сказать, что эта «кругосветность» в решении конкретных задач, позволила Рустаму Минниханнову наладить российско-арабский диалог в ОАЭ, оперативно решить многие вопросы, которые требовали длительного обсуждения. Я был свидетелем эффективности его работы, и зная особенности бизнеса в ОАЭ, не мог скрыть своего восхищения, как этот человек работает на конечный результат.





Рустам Минниханов и Исмаил Шангареев (Дубай, ОАЭ).

Убежден, что именно эта особенность работы татарского лидера, явится залогом успешного сотрудничества Узбекистана и Татарстана, который реально может стать надежным и долговременным партнером в регионе Центральной Азии и предложить узбекскому бизнесу надежные и эффективные площадки для выхода на российский рынок.





Исмаил Шангареев, Стокгольм, 2019 г.



