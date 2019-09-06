Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉ
Ìèð êóëüòóðû è èñëàìñêîãî ïðîñâåùåíèÿ ïîíåñ íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó: íà 79 ãîäó ïîñëå òÿæåëîé ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøëà èç æèçíè Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà – èçâåñòíûé ìóñóëüìàíñêèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àâòîð êàíîíèçèðîâàííîãî ïîýòè÷åñêîãî ïåðåâîäà Ñâÿùåííîãî Êîðàíà íà ðóññêèé ÿçûê.
Èìàí Âàëåðèÿ áûëà æèâîé ëåãåíäîé, ÷åëîâåêîì ê êîòîðîìó òÿíóëèñü ñåðäöà ëþäåé ñî âñåé Ðîññèè, ãäå ïîòðåáíîñòü â âåðå â Àëëàõà íåîòâðàòèìî ðàñòåò, íà÷èíàÿ ñ Èñëàìñêîãî Âîçðîæäåíèÿ, íà÷àâøåãîñÿ â äàëåêèõ 90-õ ãîäàõ. Îíà áûëà îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî Âîçðîæäåíèÿ äóõîâíîñòè è ïðîñâåùåíèÿ, è ñäåëàëà âñå, ÷òîáû Ñëîâî Ñâÿùåííîé Êíèãè ìóñóëüìàí ïðîçâó÷àëî â ñâîåé áîæåñòâåííîé ñèëå è êðàñîòå íà ðóññêîì ÿçûêå. Îíà íåñëà ñìûñëû Êîðàíà ëþäÿì ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è êóëüòóð, è äîáðàÿ ïàìÿòü î íåé îñòàíåòñÿ â èõ ñåðäöàõ, íàïîëíåííûõ Ñâåòîì èñëàìà.
Ïðîùàíèå ñ ëåãåíäîé ñîñòîÿëîñü íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè ïîñëå ñîâåðøåíèÿ äæàíàçà-íàìàçà. Â ïîñëàíèè îò èìåíè Ñîâåòà ìóôòèåâ Ðîññèè, Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìóôòèåì Øåéõîì Ðàâèëåì Ãàéíóòäèíîì áûëè âûðàæåíû èñêðåííèå ÷óâñòâà ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Âàëåðèè-Èìàí Ïîðîõîâîé è áûëî îòìå÷åíî, ÷òî îíà áûëà åäèíñòâåííîé â íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè ïåðåâîä÷èöåé Ñâÿùåííîãî Êîðàíà è àêòèâíûì ìóñóëüìàíñêèì îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì.
«Ñâîèì ïîýòè÷åñêèì ïåðåâîäîì è êîììåíòàðèÿìè, - ãîâîðèòñÿ â íîòå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ìóôòèÿ Øåéõà Ðàâèëÿ Ãàéíóòäèíà, - Âàëåðèÿ-Èìàí Ìèõàéëîâíà ñäåëàëà Ñâÿùåííûé Êîðàí áëèæå ê ðóññêîÿçû÷íûì ãðàæäàíàì, ïðèáëèçèëà ñåðäöà ëþäåé ê ïîíèìàþ è óâàæåíèþ âåðû ñâîèõ ñîñåäåé, èñïîâåäóþùèõ Èñëàì, ïîïóëÿðèçèðîâàëà ñðåäè íàðîäîâ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí îäíî èç Ñâÿùåííûõ Ïèñàíèé – Êîðàí.
ß ðàçäåëÿþ áîëü óòðàòû ñ ñóïðóãîì Ìóõàììàäîì Àëü-Ðîøäîì, ñåìüåé è áëèçêèìè, ìîëþ Âñåâûøíåãî î íèñïîñëàíèè ðîäíûì è áëèçêèì Âàëåðèè-Èìàí Ìèõàéëîâíû ìóäðîãî äîëãîòåðïåíèÿ.
Äà ïðèìåò Âñåâûøíèé Àëëàõ åå äóøó è äàðóåò íàøåé ëþáèìîé ñåñòðå ìåñòî â âûñøèõ ñòåïåíÿõ Ðàÿ».
Ìóõàììàä Ñàèä Àëü-Ðîøä…Ìèíóòû ïðîùàíèÿ. (Ôîòî: Àëåêñåé Áåëêèí).
Èçâåñòíî, ÷òî î îñîáî òåïëûå è äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ Èìàí Âàëåðèÿ ïîääåðæèâàëà ñî„Øòàáîì òàòàð" Ìîñêâû, ãäå â ÿíâàðå 2019 ãîäà ïðîøëà ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à Ïîðîõîâîé ñòàòàðñêîé îáùåñòâåííîñòüþ ñòîëèöû. «Ïóñòü åå äóøà îáðåòåò ðàé!»— îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè îò òàòàðñêèõ ìóñóëüìàí Ìîñêâû.
Ñåìüÿ Øàíãàðååâûõ â ýòè ñêîðáíûå äíè âûðàæàåò ñâîå èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Èìàí Âàëåðåè Ïîðîõîâîé è, â ïåðâóþ î÷åðåäü íàøåìó äîðîãîìó äðóãó Ìóõàììàäó Ñàèäó Àëü Ðîøäó – åå ëþáÿùåìó ñóïðóãó è ñîðàòíèêó.
«Ïîèñòèíå, ïðèíàäëåæèì ìû Àëëàõó è ê Íåìó âîçâðàùàåìñÿ!»
È êàê ó÷èò íàñ Ñâÿùåííûé Êîðàí íà ïðèìåðå ïîó÷èòåëüíîãî ðàññêàçà î ñòðàííèêå (ñóðà 2, Àëü Áàêàðà, ñòèõ 259): Âðåìÿ – íè÷òî, âåðà â Àëëàõà – Âñ¸.
Èìàí Âàëåðèÿ ïîñâÿòèëà ñâîþ æèçíü ðàñêðûòèþ âûñîêèõ ñìûñëîâ Êîðàíà. È ýòî áûë âåðíûé Ïóòü ê Âñåâûøíåìó. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ñïåöèàëèñòû Èñëàìñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé àêàäåìèè Àëü-Àçõàð Àëü Øàðèô(Êàèð,Åãèïåò) ïðîâåëè äîñêîíàëüíûé àíàëèç ïåðåâîäà Êîðàíà, ñäåëàííîãî Èìàí Âàëåðèåé, âíåñëè ñâîè ïðàâêè è äîïîëíåíèÿ (ñ êîòîðûìè îíà ñîãëàñèëàñü), è äàëè ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå, ÷òî «Ïåðåâîä âûïîëíåí â èñòèííî èñëàìñêîì äóõå è òðàäèöèÿõ».
Õîòåë áû îò ñåáÿ äîáàâèòü, ÷òî ýòîò îãðîìíûé òðóä Èìàí Âàëåðèè ðàçäåëèë ñ íåé, ïîñâÿòèâ ýòîìó âñþ ñâîþ æèçíü, åå ñóïðóã - äîêòîð Ìóõàììàä Ñàèä Àëü-Ðîøä, ãëàâíûé ðåäàêòîð âñåõ å¸ òðóäîâ. Ýòî áûëà óäèâèòåëüíàÿ ñåìüÿ, â êîòîðîé òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî äâóõ ó÷åíûõ èñëàìîâåäîâ, ñî÷åòàëîñü ñ íà ðåäêîñòü íåæíûìè îòíîøåíèÿìè, èñêðåííåé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê äðóã äðóãó.
Òðóäíî ñâûêíóòüñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî âî Âðåìåíè íå ñòàëî Èìàí Âàëåðèè.
Êàê áóäòî â÷åðà, Èìàí Âàëåðèÿ è ìîé áîëüøîé äðóã, ïîñåòèëà ÎÀÝ â ðàíãå ïî÷åòíîãî ãîñòÿ íà ïðîõîäèâøèõ â ÎÀÝ Äíÿõ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè. Ýòî áûëè äíè, íàïîëíåííûå ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Äíè îáùåíèÿ â ñàìîì âûñîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ñ Èìàí Âàëåðèåé ìîæíî áûëî ãîâîðèòü î Êîðàíå äî áåñêîíå÷íîñòè. Çíàíèÿ, êîòîðûìè îíà äåëèëàñü ïîðàæàëè ðåäêèì àêàäåìèçìîì, ñòðåìëåíèåì ñòðîãî ñëåäîâàòü áóêâå ïåðâîèñòî÷íèêà, èçáðàâ âûñîêèé ïàòåòè÷åñêèé ñòèëü ïåðåäà÷è äóõîâíûõ ñìûñëîâ Ñâÿùåííîé Êíèãè.
Îò ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïåðåâîä÷èêîâ åå îòëè÷àë íå òîëüêî âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, íî ãëóáîêàÿ âåðà. Èìàí – Âåðà, òàê îíà íà ñåáÿ íàðåêëà, ïðèíÿâ èñëàì, è ýòî íå ïðîñòî òâîð÷åñêèé ïñåâäîíèì. Ýòî ñèìâîë âûáîðà âåðû âî Âñåâûøíåãî, êîòîðûé äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà âñåãäà ìíîãî çíà÷èë.
Äîêòîð Ìóõàììàä Ñàèä Àëü Ðîøä, Âàëåðèé Ðóçèí, Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â ãîñòÿõ ó Àáäóëëû Àëü Ãóðåéð.
Îäíèì èç ïåðâûõ, êòî ñïîíñèðîâàë èçäàíèå Êîðàíà â ïåðåâîäå Èìàí Âàëåðèè áûë Àáäóëëà Àõìåä Àëü Ãóðåéð, êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì èíâåñòîðîì îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå.
Âî âðåìÿ Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ Èìàí Âàëåðèÿ ñìîãëà ïîñåòèòü ïàòðèàðõà ýìèðàòñêîãî áèçíåñà è âûðàçèòü åìó ñâîå óâàæåíèå è áëàãîäàðíîñòü çà ïîääåðæêó ïðè îäíîì èç ïåðâûõ èçäàíèé Êîðàíà â åå ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê.
Îäíà èç ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ïåðåâîä÷èêîâ è èíòåðïðåòàòîðîâ ñîäåðæàíèÿ Êîðàíà, Èìàí Âàëåðèÿ, âîøëà â èñòîðèþ ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû êàê ÿðêèé ïðîñâåòèòåëü èñëàìñêîé äóõîâíîñòè â ðóññêîÿçû÷íîì ìèðå.
Òåìà ðàñêðûòèÿ âûñîêèõ ñìûñëîâ Êîðàíà äëÿ âñåõ íàðîäîâ ìèðà – íåèñ÷åðïàåìà, è êàæäûé, êòî êàê Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà, ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü äåëó ñëóæåíèÿ èäåàëàì Ñâÿùåííîé Êíèãè, ïîìîãàÿ ëþäÿì îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ãëóáèííûå ñìûñëû åå ñîäåðæàíèÿ, äîñòîèí íîñèòü èìÿ Èìàí, è áûòü èñòî÷íèêîì ëþáâè, ïî÷èòàíèÿ è ñâåòëîé ïàìÿòè â ìèðå èñëàìà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû èÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
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Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
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Äîì – ìóçåé Âàëåðèè ÁàðñîâîéÑî÷è