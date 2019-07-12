Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

12-07-2019, 16:36

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îäèí èç ïîäëèííûõ ãåðîåâ-òàòàð, î êîòîðûõ ÿ ïèñàë â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà». Îòìå÷àÿ ïðåèìóùåñòâåííî ëîêàëüíûé ïîäõîä ê îòáîðó ëþäåé, îòìå÷åííûõ îáùåñòâåííûì ïðèçíàíèåì, ÿ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ãåîãðàôèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà íå èìååò ïîãðàíè÷íûõ ñòîëáîâ. Âåçäå, ãäå æèâóò òàòàðû, áóäü òî ÎÀÝ èëè ÑØÀ, îíè âñåé äóøîé ïåðåæèâàþò çà ñâîþ ðîäèíó.


«Ëèöîì ê ëèöó Ëèöà íå óâèäàòü. Áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíüå» — ñêàçàë ïîýò. Êàê ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, æèâóùåãî è ðàáîòàþùåãî â ÎÀÝ, ðàññòîÿíèå òîëüêî óñèëèâàåò è ðàñøèðÿåò åãî ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ÿäðå òàòàðñêîãî ñîöèóìà – Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí.


Â ýòîé ñòàòüå, ÿ áû õîòåë êîñíóòüñÿ òåìû íå ñòîëüêî ïðèçíàíèÿ, (îòçûâû î òâîð÷åñòâå è äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ìîãóò ñîñòàâèòü öåëóþ êíèãó), ñêîëüêî ïîíèìàíèÿ, îñìûñëåíèÿ åãî âêëàäà â ðàçâèòèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäâèæåíèåì èäåé åâðàçèéñòâà è Òàòàðñêîãî ìèðà.


Ïî÷åìó ñðåäè êà÷åñòâ è íàçíà÷åíèé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ÿ âûäåëèë â ïåðâóþ î÷åðåäü ïàññèîíàðíîñòü? Ýòîò òåðìèí Ëüâà Ãóìèë¸âà ñåãîäíÿ ñòàë âïîëíå ïðèâû÷íûì, îïðåäåëÿþùèì ñâåðõàêòèâíîñòü ÷åëîâåêà â ñîöèóìå, åãî ñïîñîáíîñòü ìåíÿòü ðåàëüíîñòü ñîãëàñíî ñâîè öåëÿì è çàäà÷àì. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîå ïîä ñèëó íå êàæäîìó.


Èñìàãèëó Êàëÿìîâè÷ó ïîä ñèëó. Îá ýòîì ãîâîðèò åãî äåÿòåëüíîñòü â ÎÀÝ, åãî êíèãè, ñòàòüè, ìíîãèå èç êîòîðûõ – ñîáûòèå íå òîëüêî â æóðíàëèñòèêå, íî è â íàóêå. Ñêîëüêî îòçûâîâ è ðåöåíçèé ïîëó÷èëà åãî «èñòîðè÷åñêàÿ ìîðôîëîãèÿ ñêàçêè». Öåëûé íàó÷íûé ïðîðûâ â íåáîëüøîé ñòàòüå. À êàê îí ñðàæàëñÿ çà ñîõðàíåíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà, ñêîëüêî ÷èñòî íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé áûëî â åãî ïóáëèöèñòèêå, ãäå îí î÷åíü êîððåêòíî ññûëàåòñÿ íà Ðàñóëà Ãàìçàòîâà, îòñòàèâàÿ èäåþ áèëèíãâèçìà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñòàíà, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà åãî àðãóìåíòû î öåëåñîîáðàçíîñòè ñîõðàíåíèÿ Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèåé è Òàòàðñòàíîì, ñîñëàëñÿ ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ôàðèä Ìóõàìåòøèí.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;376;209;€208;µ208;·208;184;208;180;208;µ208;189;209;‚ 208;339;208;184;208;189;208;184;209;…208;°208;189;208;190;208;178;


Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ â ÎÀÝ.


Îñîáî ñëåäóåò ñêàçàòü îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëüíîñòè â îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ìàñøòàáû ýòîé ðàáîòû ïîðàæàþò, íî ãëàâíîå íàõîäÿò æèâîé îòêëèê íà ðîäèíå – â Ðîññèè. Â 2015 ã. çà ïðîÿâëåííûé ïàòðèîòèçì, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ïîâûøåíèå àâòîðèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ðóáåæîì, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë ïðåäñòàâëåí ê íàãðàäå Ìåæãîñóäàðñòâåííûì Ñîþçîì Ãîðîäîâ-Ãåðîåâ è Ãîðîäîâ Âîèíñêîé Ñëàâû, ê îðäåíó «Äîëã è ×åñòü».


Â 2017 ãîäó Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðîâåë â ÎÀÝ ðÿä êðóãëûõ ñòîëîâ ñ âåäóùèìè àêàäåìèêàìè Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), íàëàäèâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ðàáîòó ïî ïðîäâèæåíèþ è îáñóæäåíèþ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ àêàäåìèè. Èìåÿ âûñøåå ðåæèññåðñêîå îáðàçîâàíèå Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà, ïîçâîëèâøèå íå òîëüêî ïðèíÿòü åãî â ÷ëåíû ÅÀÒÐ, íî è âûáðàòü ×ëåíîì Ïðåçèäèóìà àêàäåìèè. Îòçûâûî íåì èç ðåäàêöèè 1-ãî êàíàëà òåëåâèäåíèÿ ÐÔ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ, îáîçíà÷àÿ óðîâåíü è ìàñøòàáû åãî äåÿòåëüíîñòè.


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Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, ïóáëèöèñò è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ïîýò, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.


Çà âêëàä â ïðîäâèæåíèå ðÿäà èíôîðìàöèîííûõ ïðîåêòîâ ÅÀÒÐ, ó÷èòûâàÿ îòçûâû ÷ëåíîâ Ïðåçèäèóìà àêàäåìèè, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë óäîñòîåí âûñîêîé ìåæäóíàðîäíîé íàãðàäû Îðäåíà «Ñîãëàñèÿ».


Óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Øàíãàðååâà, ïîçâîëèë ñäåëàòü Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) îôèöèàëüíîé ïðèíèìàþùåé îðãàíèçàöèåé (ïî ïîðó÷åíèþ ÌÈÄà ÐÔ) äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì Àññàìáëåè ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé â ÎÀÝ ïî íàëàæèâàíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà.


Çà áîëüøóþ îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà Àññàìáëåè Íàðîäîâ Åâðàçèè, è èçáðàí Ñîïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà êèíî- âèäåîâèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;189;208;184; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ208;184; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).


Çà âêëàä â ñîòðóäíè÷åñòâî Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè è Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë íàãðàæäåí þáèëåéíîé ìåäàëüþ «20 ëåò Àññàìáëåå íàðîäîâ Ðîññèè».


Âñå ýòî íàãðàäû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ðàáîòû áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðû Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, êîòîðàÿ ýâîëþöèîíèðîâàëà â ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî áèçíåñà â ÎÀÝ. Óíèâåðñàëüíîñòü è îðãàíèçàöèîííàÿ óíèêàëüíîñòü ýòîé ñèñòåìû åùå äî êîíöà íå îöåíåíà, íî äóìàþ íå ýòî ãëàâíîå. Íà îñíîâå ìíîãî÷èñëåííûõ ðåêîìåíäàöèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû ñîîòå÷åñòâ÷åííèêîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ òðàíñôîðìèðîâàë ñèñòåìó ñâîåãî áèçíåñ õîëäèíãà, âñå åãî ðåñóðñû è îðãàíèçàöèîííûå âîçìîæíîñòè è ñîçäàë îáùóþ, ïðèåìëèìóþ äëÿ òàòàðñêîé è áàøêèðñêîé äèàñïîðû êîíöåïöèþ îáúåäèíåíèÿ.

Ïðåçåíòàöèÿ Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ ïðîøëà â êîíöå 2018 ãîäà â ýìèðàòå Àäæìàí â ïðèñóòñòâèè Ñâåòëàíû Ñìèðíîâîé – Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.


Çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî, èòîã áîëüøîãî òðóäà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé. Áîëåå äåñÿòè ëåò Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ. Ïî åãî çàìûñëó - ýòî äîëæíà áûëà áûòü Àññîöèàöèÿ äâóõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – ïëàíèðîâàëàñü èì êàê îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.


Ëþáîé ñîöèóì íóæäàåòñÿ â èäåàëüíûõ ìîäåëÿõ ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, ëèøü îò÷àñòè îòðàæàÿ ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé, ìîòèâèðóþò åãî ïàññèîíàðíûé ñåãìåíò, ôîðìèðóþò îñîçíàííóþ ïîòðåáíîñòü â îáùåñòâåííîì ïðèçíàíèè.


Êàê ÿ óæå ïèñàë, åæåãîäíî â Òàòàðñòàíå ïðîõîäèò ñâîåîáðàçíûé êîíêóðñ — «Òîï - 50 ãåðîåâ òàòàð», êîòîðûé, íà ìîé âçãëÿä, èìååò öåëûé ðÿä ñåðüåçíûõ íåäîðàáîòîê, è â ãëàâíûõ ñâîèõ êðèòåðèÿõ òðåáóåò äåòàëüíîãî àíàëèçà è îñìûñëåíèÿ ñ ïîçèöèé áîëåå ðàñøèðåííîãî ïîäõîäà, íåæåëè ñåáå ïîçâîëèëè åãî àâòîðû.


Â ïüåñå «Æèçíü Ãàëèëåÿ» íåìåöêîãî ïèñàòåëÿ, ðåæèññåðà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Áåðòîëüäà Áðåõòà, î÷åíü ÿðêî âûïèñàíû ñìûñëû ãåðîèçìà è ïîòðåáíîñòè â ãåðîÿõ. «Àíäðåà: Íåñ÷àñòíà òà ñòðàíà, ó êîòîðîé íåò ãåðîåâ… Ãàëèëåé: «Íåò! Íåñ÷àñòíà òà ñòðàíà, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â ãåðîÿõ».


Äóìàþ, ÷òî ñåãîäíÿ, Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, êàê è Òàòàðñêîìó ìèðó â öåëîì, íóæíû Ìàñòåðà (â áóëãàêîâñêîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà), òâîðöû ðàçíûõ ñôåð ðåàëüíîñòè, ëþäè, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ èçìåíèòü ýòîò ìèð ê ëó÷øåìó. È, ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íàçûâàòü èõ íàäî íå ãåðîÿìè, à Ìàñòåðàìè ñâîåãî äåëà, ëþäüìè, êîòîðûå ñîçäàþò áóäóùèå íàöèè.


Ïîäðîáíî ðàññêàçûâàÿ â ýòîé ñòàòüå î äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, ÿ íå â êîåì ñëó÷àå íå õîòåë íàâÿçàòü êîìó-ëèáî ñâîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷åì íàäî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â îòáîðå êàíäèäàòîâ, êîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ îáùåñòâåííîãî ïîîùðåíèÿ. Òàêîé êðåàòèâíûé èíôîðìàöèîííûé ïðîåêò êàê «Òîï – 50 ãåðîåâ òàòàð» íå íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû åìó íàâÿçûâàëè òó èëè èíóþ êàíäèäàòóðó. Ðå÷ü çäåñü î äðóãîì. Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû â Òàòàðñêîì ìèðå, ñóùåñòâîâàëà ñèñòåìà ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ïàññèîíàðèåâ, ëþäåé, ôîðìèðóþùèõ ðàçëè÷íûå ãðàíè ðåàëüíîñòè íàöèîíàëüíîãî áûòèÿ. È çäåñü íóæíû ïðèìåðû. Ïðèìåð Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì è, ïî ìåíüøåé ìåðå, òðåáóåò èçó÷åíèÿ â ïëàíå âûðàáîòêè êðèòåðèåâ who is who â ïðîñòðàíñòâå Òàòàðñêîãî ìèðà.


Àêàäåìèê ÅÀÒÐ Òèìóð Èñõàêîâ




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
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Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì ìèðå

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

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Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

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Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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