Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îäèí èç ïîäëèííûõ ãåðîåâ-òàòàð, î êîòîðûõ ÿ ïèñàë â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà». Îòìå÷àÿ ïðåèìóùåñòâåííî ëîêàëüíûé ïîäõîä ê îòáîðó ëþäåé, îòìå÷åííûõ îáùåñòâåííûì ïðèçíàíèåì, ÿ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ãåîãðàôèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà íå èìååò ïîãðàíè÷íûõ ñòîëáîâ. Âåçäå, ãäå æèâóò òàòàðû, áóäü òî ÎÀÝ èëè ÑØÀ, îíè âñåé äóøîé ïåðåæèâàþò çà ñâîþ ðîäèíó.
«Ëèöîì ê ëèöó Ëèöà íå óâèäàòü. Áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíüå» — ñêàçàë ïîýò. Êàê ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, æèâóùåãî è ðàáîòàþùåãî â ÎÀÝ, ðàññòîÿíèå òîëüêî óñèëèâàåò è ðàñøèðÿåò åãî ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ÿäðå òàòàðñêîãî ñîöèóìà – Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí.
Â ýòîé ñòàòüå, ÿ áû õîòåë êîñíóòüñÿ òåìû íå ñòîëüêî ïðèçíàíèÿ, (îòçûâû î òâîð÷åñòâå è äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ìîãóò ñîñòàâèòü öåëóþ êíèãó), ñêîëüêî ïîíèìàíèÿ, îñìûñëåíèÿ åãî âêëàäà â ðàçâèòèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäâèæåíèåì èäåé åâðàçèéñòâà è Òàòàðñêîãî ìèðà.
Ïî÷åìó ñðåäè êà÷åñòâ è íàçíà÷åíèé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ÿ âûäåëèë â ïåðâóþ î÷åðåäü ïàññèîíàðíîñòü? Ýòîò òåðìèí Ëüâà Ãóìèë¸âà ñåãîäíÿ ñòàë âïîëíå ïðèâû÷íûì, îïðåäåëÿþùèì ñâåðõàêòèâíîñòü ÷åëîâåêà â ñîöèóìå, åãî ñïîñîáíîñòü ìåíÿòü ðåàëüíîñòü ñîãëàñíî ñâîè öåëÿì è çàäà÷àì. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîå ïîä ñèëó íå êàæäîìó.
Èñìàãèëó Êàëÿìîâè÷ó ïîä ñèëó. Îá ýòîì ãîâîðèò åãî äåÿòåëüíîñòü â ÎÀÝ, åãî êíèãè, ñòàòüè, ìíîãèå èç êîòîðûõ – ñîáûòèå íå òîëüêî â æóðíàëèñòèêå, íî è â íàóêå. Ñêîëüêî îòçûâîâ è ðåöåíçèé ïîëó÷èëà åãî «èñòîðè÷åñêàÿ ìîðôîëîãèÿ ñêàçêè». Öåëûé íàó÷íûé ïðîðûâ â íåáîëüøîé ñòàòüå. À êàê îí ñðàæàëñÿ çà ñîõðàíåíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà, ñêîëüêî ÷èñòî íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé áûëî â åãî ïóáëèöèñòèêå, ãäå îí î÷åíü êîððåêòíî ññûëàåòñÿ íà Ðàñóëà Ãàìçàòîâà, îòñòàèâàÿ èäåþ áèëèíãâèçìà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñòàíà, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà åãî àðãóìåíòû î öåëåñîîáðàçíîñòè ñîõðàíåíèÿ Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèåé è Òàòàðñòàíîì, ñîñëàëñÿ ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ôàðèä Ìóõàìåòøèí.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ â ÎÀÝ.
Îñîáî ñëåäóåò ñêàçàòü îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëüíîñòè â îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ìàñøòàáû ýòîé ðàáîòû ïîðàæàþò, íî ãëàâíîå íàõîäÿò æèâîé îòêëèê íà ðîäèíå – â Ðîññèè. Â 2015 ã. çà ïðîÿâëåííûé ïàòðèîòèçì, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ïîâûøåíèå àâòîðèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ðóáåæîì, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë ïðåäñòàâëåí ê íàãðàäå Ìåæãîñóäàðñòâåííûì Ñîþçîì Ãîðîäîâ-Ãåðîåâ è Ãîðîäîâ Âîèíñêîé Ñëàâû, ê îðäåíó «Äîëã è ×åñòü».
Â 2017 ãîäó Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðîâåë â ÎÀÝ ðÿä êðóãëûõ ñòîëîâ ñ âåäóùèìè àêàäåìèêàìè Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), íàëàäèâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ðàáîòó ïî ïðîäâèæåíèþ è îáñóæäåíèþ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ àêàäåìèè. Èìåÿ âûñøåå ðåæèññåðñêîå îáðàçîâàíèå Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà, ïîçâîëèâøèå íå òîëüêî ïðèíÿòü åãî â ÷ëåíû ÅÀÒÐ, íî è âûáðàòü ×ëåíîì Ïðåçèäèóìà àêàäåìèè. Îòçûâûî íåì èç ðåäàêöèè 1-ãî êàíàëà òåëåâèäåíèÿ ÐÔ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ, îáîçíà÷àÿ óðîâåíü è ìàñøòàáû åãî äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, ïóáëèöèñò è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ïîýò, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.
Çà âêëàä â ïðîäâèæåíèå ðÿäà èíôîðìàöèîííûõ ïðîåêòîâ ÅÀÒÐ, ó÷èòûâàÿ îòçûâû ÷ëåíîâ Ïðåçèäèóìà àêàäåìèè, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë óäîñòîåí âûñîêîé ìåæäóíàðîäíîé íàãðàäû Îðäåíà «Ñîãëàñèÿ».
Óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Øàíãàðååâà, ïîçâîëèë ñäåëàòü Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) îôèöèàëüíîé ïðèíèìàþùåé îðãàíèçàöèåé (ïî ïîðó÷åíèþ ÌÈÄà ÐÔ) äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì Àññàìáëåè ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé â ÎÀÝ ïî íàëàæèâàíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà.
Çà áîëüøóþ îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà Àññàìáëåè Íàðîäîâ Åâðàçèè, è èçáðàí Ñîïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà êèíî- âèäåîâèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè.
Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).
Çà âêëàä â ñîòðóäíè÷åñòâî Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè è Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà, Èñìàãèë Øàíãàðååâ áûë íàãðàæäåí þáèëåéíîé ìåäàëüþ «20 ëåò Àññàìáëåå íàðîäîâ Ðîññèè».
Âñå ýòî íàãðàäû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ðàáîòû áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðû Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, êîòîðàÿ ýâîëþöèîíèðîâàëà â ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî áèçíåñà â ÎÀÝ. Óíèâåðñàëüíîñòü è îðãàíèçàöèîííàÿ óíèêàëüíîñòü ýòîé ñèñòåìû åùå äî êîíöà íå îöåíåíà, íî äóìàþ íå ýòî ãëàâíîå. Íà îñíîâå ìíîãî÷èñëåííûõ ðåêîìåíäàöèé, àíàëèçèðóÿ îòçûâû ñîîòå÷åñòâ÷åííèêîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ òðàíñôîðìèðîâàë ñèñòåìó ñâîåãî áèçíåñ õîëäèíãà, âñå åãî ðåñóðñû è îðãàíèçàöèîííûå âîçìîæíîñòè è ñîçäàë îáùóþ, ïðèåìëèìóþ äëÿ òàòàðñêîé è áàøêèðñêîé äèàñïîðû êîíöåïöèþ îáúåäèíåíèÿ.
Ïðåçåíòàöèÿ Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ ïðîøëà â êîíöå 2018 ãîäà â ýìèðàòå Àäæìàí â ïðèñóòñòâèè Ñâåòëàíû Ñìèðíîâîé – Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.
Çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî, èòîã áîëüøîãî òðóäà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé. Áîëåå äåñÿòè ëåò Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàâàë îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ. Ïî åãî çàìûñëó - ýòî äîëæíà áûëà áûòü Àññîöèàöèÿ äâóõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – ïëàíèðîâàëàñü èì êàê îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.
Ëþáîé ñîöèóì íóæäàåòñÿ â èäåàëüíûõ ìîäåëÿõ ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, ëèøü îò÷àñòè îòðàæàÿ ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé, ìîòèâèðóþò åãî ïàññèîíàðíûé ñåãìåíò, ôîðìèðóþò îñîçíàííóþ ïîòðåáíîñòü â îáùåñòâåííîì ïðèçíàíèè.
Êàê ÿ óæå ïèñàë, åæåãîäíî â Òàòàðñòàíå ïðîõîäèò ñâîåîáðàçíûé êîíêóðñ — «Òîï - 50 ãåðîåâ òàòàð», êîòîðûé, íà ìîé âçãëÿä, èìååò öåëûé ðÿä ñåðüåçíûõ íåäîðàáîòîê, è â ãëàâíûõ ñâîèõ êðèòåðèÿõ òðåáóåò äåòàëüíîãî àíàëèçà è îñìûñëåíèÿ ñ ïîçèöèé áîëåå ðàñøèðåííîãî ïîäõîäà, íåæåëè ñåáå ïîçâîëèëè åãî àâòîðû.
Â ïüåñå «Æèçíü Ãàëèëåÿ» íåìåöêîãî ïèñàòåëÿ, ðåæèññåðà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Áåðòîëüäà Áðåõòà, î÷åíü ÿðêî âûïèñàíû ñìûñëû ãåðîèçìà è ïîòðåáíîñòè â ãåðîÿõ. «Àíäðåà: Íåñ÷àñòíà òà ñòðàíà, ó êîòîðîé íåò ãåðîåâ… Ãàëèëåé: «Íåò! Íåñ÷àñòíà òà ñòðàíà, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â ãåðîÿõ».
Äóìàþ, ÷òî ñåãîäíÿ, Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, êàê è Òàòàðñêîìó ìèðó â öåëîì, íóæíû Ìàñòåðà (â áóëãàêîâñêîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà), òâîðöû ðàçíûõ ñôåð ðåàëüíîñòè, ëþäè, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ èçìåíèòü ýòîò ìèð ê ëó÷øåìó. È, ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íàçûâàòü èõ íàäî íå ãåðîÿìè, à Ìàñòåðàìè ñâîåãî äåëà, ëþäüìè, êîòîðûå ñîçäàþò áóäóùèå íàöèè.
Ïîäðîáíî ðàññêàçûâàÿ â ýòîé ñòàòüå î äåÿòåëüíîñòè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, ÿ íå â êîåì ñëó÷àå íå õîòåë íàâÿçàòü êîìó-ëèáî ñâîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷åì íàäî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â îòáîðå êàíäèäàòîâ, êîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ îáùåñòâåííîãî ïîîùðåíèÿ. Òàêîé êðåàòèâíûé èíôîðìàöèîííûé ïðîåêò êàê «Òîï – 50 ãåðîåâ òàòàð» íå íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû åìó íàâÿçûâàëè òó èëè èíóþ êàíäèäàòóðó. Ðå÷ü çäåñü î äðóãîì. Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû â Òàòàðñêîì ìèðå, ñóùåñòâîâàëà ñèñòåìà ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ïàññèîíàðèåâ, ëþäåé, ôîðìèðóþùèõ ðàçëè÷íûå ãðàíè ðåàëüíîñòè íàöèîíàëüíîãî áûòèÿ. È çäåñü íóæíû ïðèìåðû. Ïðèìåð Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì è, ïî ìåíüøåé ìåðå, òðåáóåò èçó÷åíèÿ â ïëàíå âûðàáîòêè êðèòåðèåâ who is who â ïðîñòðàíñòâå Òàòàðñêîãî ìèðà.
Àêàäåìèê ÅÀÒÐ Òèìóð Èñõàêîâ
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé ÀêàäåìèèÃîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: ÀðàáñêèåÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû ÂëàäèìèðóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàëÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîéÎáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-ÕàéìóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
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