Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

»смагил Ўангареев Ц один из подлинных героев-татар, о которых € писал в своей статье Ђ“оп-50 героев татар: —оциокультурные механизмы развити€ “атарского мираї. ќтмеча€ преимущественно локальный подход к отбору людей, отмеченных общественным признанием, € подчеркивал, что географи€ “атарского мира не имеет пограничных столбов. ¬езде, где живут татары, будь то ќјЁ или —Ўј, они всей душой переживают за свою родину.





ЂЋицом к лицу Ћица не увидать. Ѕольшое видитс€ на рассто€ньеї Ч сказал поэт. ак это хорошо видно на примере общественно-политической де€тельности »смагила Ўангареева, живущего и работающего в ќјЁ, рассто€ние только усиливает и расшир€ет его понимание происход€щего в культурно-историческом €дре татарского социума Ц –еспублике “атарстан.





¬ этой статье, € бы хотел коснутьс€ темы не столько признани€, (отзывы о творчестве и де€тельности »смагила Ўангареева могут составить целую книгу), сколько понимани€, осмыслени€ его вклада в развитие общественно-политических процессов, св€занных с продвижением идей евразийства и “атарского мира.





ѕочему среди качеств и назначений »смагила Ўангареева € выделил в первую очередь пассионарность? Ётот термин Ћьва √умилЄва сегодн€ стал вполне привычным, определ€ющим сверхактивность человека в социуме, его способность мен€ть реальность согласно свои цел€м и задачам. ѕон€тно, что такое под силу не каждому.





»смагилу ал€мовичу под силу. ќб этом говорит его де€тельность в ќјЁ, его книги, статьи, многие из которых Ц событие не только в журналистике, но и в науке. —колько отзывов и рецензий получила его Ђисторическа€ морфологи€ сказкиї. ÷елый научный прорыв в небольшой статье. ј как он сражалс€ за сохранение татарского €зыка, сколько чисто научных рекомендаций было в его публицистике, где он очень корректно ссылаетс€ на –асула √амзатова, отстаива€ идею билингвизма в системе образовани€ “атарстана, не говор€ уже о том, что на его аргументы о целесообразности сохранени€ ƒоговора о разграничении полномочий между –оссией и “атарстаном, сослалс€ председатель √осударственного совета –еспублики “атарстан ‘арид ћухаметшин.









ѕрезидент “атарстана –устам ћинниханов и »смагил Ўангареев в ќјЁ.





ќсобо следует сказать об общественно-политический де€тельности в объединенных јрабских Ёмиратах. ћасштабы этой работы поражают, но главное наход€т живой отклик на родине Ц в –оссии. ¬ 2015 г. за про€вленный патриотизм, активную общественную де€тельность, направленную на повышение авторитета –оссийской ‘едерации за рубежом, »смагил Ўангареев был представлен к награде ћежгосударственным —оюзом √ородов-√ероев и √ородов ¬оинской —лавы, к ордену Ђƒолг и „естьї.





¬ 2017 году »смагил Ўангареев провел в ќјЁ р€д круглых столов с ведущими академиками ≈вразийской јкадемии “елевидени€ и –адио (≈ј“–), наладив на посто€нной основе работу по продвижению и обсуждению наиболее значимых проектов академии. »ме€ высшее режиссерское образование »смагил Ўангареев продемонстрировал свои профессиональные качества, позволившие не только прин€ть его в члены ≈ј“–, но и выбрать „леном ѕрезидиума академии. ќтзывыо нем из редакции 1-го канала телевидени€ –‘ говор€т сами за себ€, обознача€ уровень и масштабы его де€тельности.









ѕрезидент ≈вразийской академии телевидени€ и радио (≈ј“–) ¬алерий –узин, публицист и общественный де€тель, академик ≈ј“– »смагил Ўангареев и поэт, академик ≈ј“– ¬ладимир ¬ишневский.





«а вклад в продвижение р€да информационных проектов ≈ј“–, учитыва€ отзывы членов ѕрезидиума академии, »смагил Ўангареев был удостоен высокой международной награды ќрдена Ђ—огласи€ї.





”ровень политической де€тельности Ўангареева, позволил сделать ƒубайское агентство недвижимости (ƒјЌ) официальной принимающей организацией (по поручению ћ»ƒа –‘) делегации јссамблеи народов ≈вразии, разработать совместно с руководством јссамблеи программу меропри€тий в ќјЁ по налаживанию российско-арабского диалога.





«а большую организационную работу »смагил Ўангареев был удостоен звани€ ассоциированного члена јссамблеи Ќародов ≈вразии, и избран —опредседателем —овета кино- видеовизуализации культурно-исторического пространства ≈вразии.









¬ыступление »смагила Ўангареева во врем€ проведени€ круглого стола (јджман, апрель 2018 г.), посв€щенного Ђ√оду Ўейха «айдаї в ќјЁ (заседание јссамблеи народов ≈вразии, во главе с генеральным секретарем јндреем Ѕель€ниновым).





«а вклад в сотрудничество јссамблеи народов –оссии и онсультативного совета Ёмирата Ўарджа, »смагил Ўангареев был награжден юбилейной медалью Ђ20 лет јссамблее народов –оссииї.





¬се это награды, которые €вл€ютс€ результатом работы бизнес-инфраструктуры »смагила Ўангареева, котора€ эволюционировала в эффективную систему реализации социального бизнеса в ќјЁ. ”ниверсальность и организационна€ уникальность этой системы еще до конца не оценена, но думаю не это главное. Ќа основе многочисленных рекомендаций, анализиру€ отзывы соотечествченников, »смагил Ўангареев трансформировал систему своего бизнес холдинга, все его ресурсы и организационные возможности и создал общую, приемлимую дл€ татарской и башкирской диаспоры концепцию объединени€.

ѕрезентаци€ јссоциации татаро-башкирских диаспор в ќјЁ прошла в конце 2018 года в эмирате јджман в присутствии —ветланы —мирновой Ц ѕредседател€ —овета јссамблеи народов –оссии.





«наменательные событи€, как правило, итог большого труда, прин€ти€ решений и эффективных действий. Ѕолее дес€ти лет »смагил Ўангареев создавал основы формировани€ единого культурного пространства татаро-башкирских диаспор в ќјЁ. ѕо его замыслу - это должна была быть јссоциаци€ двух народов, котора€, в отличие от многих подобных структур Ц планировалась им как открыта€ система, нацеленна€ на объединение народов –оссии вокруг задач культурного единства, содействи€ расширению и углублению российско-арабского диалога, конструктивной работы евразийских и российских общественных организаций в ќјЁ.





Ћюбой социум нуждаетс€ в идеальных модел€х морального стимулировани€, которые, как правило, лишь отчасти отража€ реальное положение вещей, мотивируют его пассионарный сегмент, формируют осознанную потребность в общественном признании.





ак € уже писал, ежегодно в “атарстане проходит своеобразный конкурс Ч Ђ“оп - 50 героев татарї, который, на мой взгл€д, имеет целый р€д серьезных недоработок, и в главных своих критери€х требует детального анализа и осмыслени€ с позиций более расширенного подхода, нежели себе позволили его авторы.





¬ пьесе Ђ∆изнь √алиле€ї немецкого писател€, режиссера и общественного де€тел€ Ѕертольда Ѕрехта, очень €рко выписаны смыслы героизма и потребности в геро€х. Ђјндреа: Ќесчастна та страна, у которой нет героевЕ √алилей: ЂЌет! Ќесчастна та страна, котора€ нуждаетс€ в геро€хї.





ƒумаю, что сегодн€, –еспублике “атарстан, как и “атарскому миру в целом, нужны ћастера (в булгаковском понимании этого слова), творцы разных сфер реальности, люди, которые стрем€тс€ изменить этот мир к лучшему. », мне представл€етс€, что называть их надо не геро€ми, а ћастерами своего дела, людьми, которые создают будущие нации.





ѕодробно рассказыва€ в этой статье о де€тельности »смагила Ўангареева, € не в коем случае не хотел нав€зать кому-либо свое понимание того, чем надо руководствоватьс€ в отборе кандидатов, которые удостаиваютс€ общественного поощрени€. “акой креативный информационный проект как Ђ“оп Ц 50 героев татарї не нуждаетс€ в том, чтобы ему нав€зывали ту или иную кандидатуру. –ечь здесь о другом. ƒл€ мен€ важно, чтобы в “атарском мире, существовала система морального стимулировани€ пассионариев, людей, формирующих различные грани реальности национального быти€. » здесь нужны примеры. ѕример »смагила Ўангареева представл€етс€ характерным и, по меньшей мере, требует изучени€ в плане выработки критериев who is who в пространстве “атарского мира.





јкадемик ≈ј“– “имур »схаков