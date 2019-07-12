Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском мире

В наши дни татарский мир представляет собой множество групп татар, проживающих в разных уголках земного шара. Он похож на глобальную сеть татарских диаспор, создающих вокруг себя особое пространство культуры, родного языка, народных традиций и обычаев.





Одним из ярчайших элементов народной культуры является уникальный праздник Сабантуй. Достаточно сказать, что еще в 2003 году Сабантуй был включен в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО, что свидетельствует о выходе этого праздника далеко за границы Татарстана.





В этом году Сабантуй прошел в турецкой Анталии. Это подтверждает расширение географии этого праздника, который теперь охватывает не только регионы Российской Федерации, но и такое культурно близкое татарскому миру государство, как Турция.





Интеграцию народов можно сравнить с рекой: где-то быстрой, где-то медленной, но всегда несущей в себе обмен опытом и знаниями. И я не побоюсь сказать, что с каждым годом Сабантуй расширяет границы татарской культуры, открывая для народов мира особый татарский дух – часть широкой души татар, чей праздник по праву становится всемирным.





Как же оценивает проведение праздника турецкая пресса? Обратимся к такому известному информационному порталу, как Ulusal kanal. На нем Сабантуй в Анталии был отмечен как «Devletlerı bırleştıren bayram» - праздник, объединяющий государства.





С моей точки зрения, это очень точное определение социального и культурного значения Сабантуя. Ведь результаты такой культурной интеграции в современном мире все более востребованы. Взаимопонимание и дружба между народами нужны как никогда.





Ulusal kanal в своей публикации особо отметил, что « на турецкой земле Анталия является домом для проведения Сабантуя, который известен, как старейший национальный праздник татар». Приятно слышать такие слова, не правда, ли?





Существует гипотеза (требующая дополнительных исследований), согласно которой татары-мишары участвовали в формировании Восточной Византии. А местом их исконного проживания были окрестности Константинополя. Ведь в переводе на итальянский язык слово «татары» звучит как «tartari». Отсюда и взялось название Великой Тартарии.





Будучи татарином, я мысленно представил себе эту временную петлю, которая, пройдя сквозь столетия, нашла свое культурно-историческое завершение здесь, в современной Анталии, куда я со своим походным чемоданом и прилетел на Сабантуй, к историческим корням, так скажем.









Рассказывая о празднике Сабантуй, турецкие журналисты делали акцент на истории его появления. Так, на портале Ulusal kanal была даже опубликована наша старая пословица, что «один летний день год будет кормить».





Освещая Сабантуй в Анталии, они писали о «счастье возделывания земли», о «празднике плодородия», подчеркивая тем самым единые ценности оседлых тюркских народов, говоря, что Сабантуй не просто праздник, а некий «пик единения человека и природы».





«Сабантуй отмечается татарским народом с древнейших времен с особым духовным настроем», - говорит Ulusal kanal, - «А турецкий и татарский народы многое объединяет и в прошлом, и в наши дни».





На Сабантуе в Анталии я встретил широко известную турчанку Гульсум. Широтой души этой удивительной женщины восхитился даже президент Турции Реджеп Эрдоган. Но особенно история, связанная с ней, взволновала многих людей в России. Гульсум почти 10 лет выхаживала молодого парня, который лишился речи и памяти после аварии в Анталии. Она назвала его Умут, что означает «надежда», не зная, что его настоящее имя Игорь.









Несмотря на ее многолетний уход и молитвы, Игорь умер. Журналисты программы Андрея Малахова «Прямой эфир» были последними из представителей СМИ, кто видел его живым. Малахов пригласил Гульсум в студию своей программы в Москву, куда пришли и те, кого турчанка вдохновила своим подвигом. Вот такая встреча ждала меня на Сабантуе в Анталии. Поистине, Сабантуй - праздник, объединяющий духовно близких людей.





И еще приведу слова турецких СМИ: «Праздничные песни Сабантуя, изысканные народные танцы, традиционные конкурсы и радостные гости из разных стран Евразии… Все здесь утверждает дружбу народов, которая в будущем станет еще крепче». Примечательно, что в Турции воспринимают как историческую данность «страны Евразии», в прошлом Великой Тартарии.





Я, как член Ассамблеи народов Евразии, не без удовлетворения наблюдал исключительную продуктивность взаимодействия двух культур, увидел, насколько важно говорить языком народной песни и понял, что Сабантуй становится площадкой объединения народов на основе творчества. Он словно ускоряет течение этих процессов в человеческом обществе.





Важно подчеркнуть роль президента Татарстана Рустама Минниханова в формировании традиции проведения праздников Сабантуй за пределами России. Следует отметить, что каждый такой праздник за рубежом находится в сфере его пристального внимания.





Даже если он не может посетить его лично, в адрес организаторов и гостей праздника направляется «Приветственное письмо президента». Вот и сейчас, в письме, направленном в Анталию, подчеркивается, что «праздник Сабантуй является хранителем истории, традиций и обычаев богатой татарской культуры».





Имея опыт работы по созданию Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, не могу не отметить, что только благодаря личному участию президента Минниханова, по всему миру могут и должны создаваться диаспоры – эти маяки татарской культуры, которые рассчитывают на помощь и поддержку Татарстана









Отмечу, что Казань, являясь центром политических и культурных инициатив татарского мира, приняла активное участие в подготовке и проведении Сабантуя в Анталии или, как романтично назвали его организаторы, «Сабантуя под пальмами». К организации подключились Правительство Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, мэрия города Казани, Генеральное консульство России в Анталии, мэрия Анталии, Московская международная школа и национально-культурное сообщество «Анталийские татары».









Хочется сказать особые слова благодарности директору музея Соцбыта в Анталии Рустему Валиахметову за идею проведения Сабантуя и ее успешную реализацию.





Праздник торжественно открыл заместитель начальника Управления образования Казани Марат Фаттиев, который, умело совмещая знание нескольких языков, рассказал древнюю историю Сабантуя, напомнил многочисленным гостям со всего мира о его важной культурной и образовательно-исторической основе.





А праздник тем временем набирал силу и, подобно волнам Средиземного моря, приносил все новые и новые сюрпризы. На стадионе Московской международной школы для гостей зазвучал концерт, на котором выступили заслуженные артисты Республики Татарстан Марсель Вагизов, Гульназ Султанова, артисты из Москвы Зульфия Хабибуллаева и Наиля Дусметова, поэтесса Асия Забирова. Диаспору анталийских татар песнями представлял Абдулхалик Тухфятуллов.





Принимали поздравления от представителя азербайджанской диаспоры Эльвиры Самедовой, от представителя диаспоры Кыргызстана Перизы Асанаалиевой, от заслуженного работника культуры Республики Кыргызстан Бибижан Усаровой, председателя Русского общества Анталии Марины Сорокиной. В концерте принимали участие казанские школьники, танцевальные коллективы, а также была развернута выставка «Родом из ТАССР».









Кроме того, все желающие могли принять участие в национальных играх, конкурсах и состязаниях. Самым талантливым исполнителям и танцорам, а также победителям конкурсов и членам сообщества «Анталийские татары» официальные гости из столицы Татарстана вручили призы с символикой Казани.





Проникнув сердцем в татарскую атмосферу Сабантуя на турецкой земле, я приобрел немало новых друзей, что сделало для меня праздник особенно ярким. Ведь общение с людьми сегодня приобретает дополнительный смысл. Это совместные творческие проекты, свежие идеи, а главное лучистая энергетика близких тебе по духу людей.





Впитывая атмосферу праздника, легче понять характер народа, его душу. Общаясь на Сабантуе, люди проще находят общий язык, возникает взаимопонимание на уровне улыбки, дружеского рукопожатия, общей исторической памяти.





Приятным воспоминанием о прошедшем Сабантуе стали кулинарные мастер-классы и дегустация блюд татарской кухни. Ведь татарская культура - это и разнообразие национальной пищи, и способы ее приготовления, и культура ее приема.









Эта сладкая часть Сабантуя под пальмами вместе с легким ветерком со Средиземного моря подарили мне ощущение доброты и единства, которое, согласно девизу Евросоюза, «достигается в многообразии».

Исмагил Шангареев.





