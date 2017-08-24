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В России хотят ввести новый праздник

Вчера, 12:30

День отца может в скором времени появиться в России.

 

В России хотят ввести новый праздник

 

Сейчас в администрации президента обсуждают данную инициативу.

Известно, что предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца выступил депутат Государственной думы Александр Сидякин.

Саму идею одобрили в Минтруда и соцзащиты, передают “Известия”.

Как отметили в правительстве, учреждение нового праздника могло бы стать одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года, пишет Privet-Rostov.ru.



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