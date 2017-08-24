В России хотят ввести новый праздник
День отца может в скором времени появиться в России.
Сейчас в администрации президента обсуждают данную инициативу.
Известно, что предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца выступил депутат Государственной думы Александр Сидякин.
Саму идею одобрили в Минтруда и соцзащиты, передают “Известия”.
Как отметили в правительстве, учреждение нового праздника могло бы стать одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года, пишет Privet-Rostov.ru.
Минздрав предложил повысить цены на алкогольОбщество
В России хотят ввести санкции против «Макдоналдса»Инфраструктура
Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголяКриминал
Россиянина заставили хоронить отца в двух гробахОбщество
Очередной запрет подготовили для российских курильщиковЗдоровье
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на рукиОбщество
О судьбе материнского капитала рассказали в правительствеОбщество
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
Многодетных мам в России лишили удобного отпускаОбщество
В России может появиться новый праздничный деньГлавное
Россияне получат дополнительный выходнойСобытия
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогомОбщество
Выборы президента перенесли в РоссииГлавное
Новый предмет могут ввести в российских школахГород
В России чиновники хотят увеличить налогиОбщество
Новым предметом хотят дополнить школьную программу в РоссииОбщество
В России хотят отменить бумажные деньгиГород
Территорию России хотят поделить по-другомуГород
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Власти хотят сделать платный въезд в города РФГлавное
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Депутаты предложили запретить в стране выпускные балыСобытия
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Россиянам подарят новый мужской праздникСобытия
Россиян ждет пожизненный запрет на курениеГород
Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денегГород
Новый iPhone 7 будет водонепроницаемым и без разъема для наушниковСобытия
31 декабря могут сделать выходным днёмГород
В День народного единства в Краснодаре выступят группа «Лоя» иСобытия
В Краснодаре может появиться граффити-паркГород
Еще один праздник появится в РоссииСобытия
Помощник президента предложил перенести начало учебного года на 15Город
Еще один выходной хотят сделать в РоссииГород
Изменников накажет суд и отберет имуществоКриминал
Чиновникам хотят повысить пенсионный возрастГород
Регионы отправят в свободное плаваниеПроисшествия
Прямые выборы губернатора Кубани пройдут в сентябреГород
Новый технопарк может появиться в КраснодареГород
Россиян лишат некоторых праздниковСобытия
Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волнеГород