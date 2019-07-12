Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâû
Åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì, â îòëè÷èå îò åâðàçèéñêîãî íàöèîíàëèçìà, íà÷àëà 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà - ÿâëåíèå, êîòîðîå ñî÷åòàåò â ñåáå êàçàëîñü íåñîâìåñòèìîå – ëþáîâü ê çåìëå ñâîèõ ïðåäêîâ è ïðåäàííîñòü åâðàçèéñêîé èäåå ðàçâèòèÿ, â îñíîâå êîòîðîé âåðà â êîíòèíåíòàëüíûé îáðàç åäèíîé ðîäèíû.Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î åäèíîì ãîñóäàðñòâå, à åäèíñòâå íàðîäîâ âíå ãðàíèö è îãðàíè÷åíèé ïîëèòè÷åñêîãî, êóëüòóðíîãî è ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñ÷èòàåò, ÷òî åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì – ÿâëåíèå ïîêà ñóãóáî ðîññèéñêîå, âîçíèêøåå íà ñòûêå ìíîãîâåêîâîé èíòåãðàöèè ñëàâÿíñêîãî è òþðêñêîãî ýòíîñîâ. Îäèí èç îñíîâàòåëåé åâðàçèéñòâà, êíÿçü Íèêîëàé Òðóáåöêîé â1925 ãîäó âûäâèíóë òåçèñ î òîì, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíèöåé íå Êèåâñêîé Ðóñè, à Ìîíãîëüñêîé ìîíàðõèè.
«Ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ èëè íå ñîãëàøàòüñÿ ñ ýòèì âûâîäîì, - ïèøåò Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - íî Ðîññèÿ ñåãîäíÿ – ýòî íå ïðîñòî ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, à îñîáûé äóõîâíûé ìèð, ãäå ëþäè îáúåäèíåíû îäíèì ïîíèìàåì ïðàâäû æèçíè, äîëãà, ãåðîèçìà, âåðû â âûñîêóþ ìèññèþ ñâîåé Ðîäèíû. Äëÿ ìíîãèõ ìîèõ îïïîíåíòîâ, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÿ ïûòàþñü «îáðàç ñîâêà» ïåðåíåñòè íà òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñîçíàòåëüíî èëè íåñîçíàòåëüíî ñòðîèò íîâóþ Ðîññèþ, ÿâëÿåòñÿ åå ïàòðèîòîì, êîìó êàê â ñòàðîì äîáðîì ôèëüìå «çà îòå÷åñòâî îáèäíî».
Ïî÷òè áîëüøå ãîäà êàê ïðè ñàìîì àêòèâíîì ñîäåéñòâèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïðîøëè Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ, à çíà÷èìîñòü ýòîãî ñîáûòèÿ íå òîëüêî íå óìåíüøàåòñÿ, íî ïðèîáðåòàåò íîâûå ñìûñëû è çíà÷åíèÿ.
Êàê âåðíî îòìå÷àë Èñëàì Øàíãàðååâ: Äèàëîã ÐÔ è ÎÀÝ – ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äèàëîã öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò íàïîëíåíèå åâðàçèéñêîé èñòîðèè â XXI âåêå, ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíûõ êîììóíèêàöèîííûõ ìîñòîâ â öèôðîâîå ïðîñòðàíñòâî áóäóùåãî».Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû ó÷àñòíèêîâ-÷ëåíîâ àññàìáëåè è ãîñòåé, ïîñåòèâøèõ ïëàíîâûå çàñåäàíèÿ, ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿþò íåêîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì îòêðûâàþòñÿ ãëàâíûå ñìûñëû ïðîäâèæåíèÿ èäåé åâðàçèéñòâà â ìèðå. Êîãäà-òî Áîðèñ Ïàñòåðíàê î÷åíü âåðíî îòìå÷àë, ÷òî ãëàâíîå «Óïðàâëÿòü òå÷åíüåì ìûñëåé».
Âñòðå÷à ÷ëåíîâ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âî ãëàâå ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì À.Þ. Áåëüíèíîâûì ñ ×ðåçâû÷àéíûì è ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì ÐÔ â ÎÀÝ À.Â. Åôèìîâûì (ýìèðàò Àáó-Äàáè, 1 àïðåëÿ, 2018 ã.).
Îòçûâû ó÷àñòíèêîâ Äíåé Àññàìáëåè, êàê ñ ðîññèéñêîé, òàê è ñ àðàáñêîé ñòîðîíû, êàê îáû÷íî ïðèíÿòî – ðàçëè÷íû, íî âñå áûëè åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî ðåøåíèå ïîäîáíûõ çàäà÷ äëÿ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà – ïðèçâàíèå. È ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî ÌÈÄ ÐÔ, íàðÿäó ñ Ïîñîëüñòâîì ÐÔ â ÎÀÝ, îáîçíà÷èë Èñìàãíèëà Øàíãàðååâà (ó÷èòûâàÿ âñå ïîçèòèâíûå îòçûâû î åãî äåÿòåëüíîñòè â ÎÀÝ) ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé è îñíîâíûì îðãàíèçàòîðîì Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ.
Âñòðå÷à ÷ëåíîâ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âî ãëàâå ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì À.Þ. Áåëüíèíîâûì ñ ÷ëåíàìè Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæè (ýìèðàò Øàðäæà, 3 àïðåëÿ, 2018 ã.).
Ýìàíàöèÿ åâðàçèéñòâà â ïðîñòðàíñòâå èñëàìñêîãî ìèðà – ïðîöåññ, àêòèâíîñòü ðàçâèòèÿ êîòîðîãî çàâèñèò îò óñèëèé ïî ñòðîèòåëüñòâó êîììóíèêàöèîííûõ ìîñòîâ. Íà ðàñøèðåííîé âñòðå÷å ñ äåëåãàòàìè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè,Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæè (ÎÀÝ) ãîñïîäèí Ahmad Said Al Jarwan îñîáî îòìåòèë, ÷òî âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò ñòðåìëåíèå ê ìèðó è ñîãëàñèþ ìåæäó íàðîäàìè, ïîä÷åðêíóâ ïðè ýòîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî ýìèðàòà Øàðäæè îòäà¸ò ïðèîðèòåò êóëüòóðå è îáðàçîâàíèþ». Îòñþäà åäèíñòâî öåëåé è âçàèìíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîòðóäíè÷åñòâå – áûëî ïî÷åðêíóòî íà âñòðå÷å.
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè Àíäðåé Áåëüÿíèíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ (ýìèðàò Àäæìàí, 2 àïðåëÿ, 2018 ã.).
Â ýòîé ñâÿçè î÷åíü âàæíû âûâîäû Èñìàãèëà Øàíãàðååâà î òîì, ÷òî «Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âûçâàëè èíôîðìàöèîííóþ ôëóêòóàöèþ â ìèðå Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ, êîòîðûé î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê ïîçèòèâíîìó çíàíèþ î òîëåðàíòíîñòè. À ÷òî, âàæíåå äëÿ òîëåðàíòíîñòè, ÷åì åâðàçèéñêèå èäåè êîíòèíåíòàëüíîãî åäèíñòâà?».
Ýòîò âîïðîñ íå òðåáóåò îáñóæäåíèÿ – îòâåò íà íåãî î÷åâèäåí, íî òðåáóåò îñìûñëåíèÿ â êîíòåêñòå ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîòîðûé äîëæåí íàïîëíÿòñÿ ñìûñëàìè «êîíòèíåíòàëüíîãî åäèíñòâà», êîòîðûé íåñóò åâðàçèéñêèå èäåè ðàçâèòèÿ.
Àëüôèÿ Áàäðåòäèíîâà
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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
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