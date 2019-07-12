Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâû

12-07-2019, 17:17

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;


Åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì, â îòëè÷èå îò åâðàçèéñêîãî íàöèîíàëèçìà, íà÷àëà 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà - ÿâëåíèå, êîòîðîå ñî÷åòàåò â ñåáå êàçàëîñü íåñîâìåñòèìîå – ëþáîâü ê çåìëå ñâîèõ ïðåäêîâ è ïðåäàííîñòü åâðàçèéñêîé èäåå ðàçâèòèÿ, â îñíîâå êîòîðîé âåðà â êîíòèíåíòàëüíûé îáðàç åäèíîé ðîäèíû.Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î åäèíîì ãîñóäàðñòâå, à åäèíñòâå íàðîäîâ âíå ãðàíèö è îãðàíè÷åíèé ïîëèòè÷åñêîãî, êóëüòóðíîãî è ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà.


Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñ÷èòàåò, ÷òî åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì – ÿâëåíèå ïîêà ñóãóáî ðîññèéñêîå, âîçíèêøåå íà ñòûêå ìíîãîâåêîâîé èíòåãðàöèè ñëàâÿíñêîãî è òþðêñêîãî ýòíîñîâ. Îäèí èç îñíîâàòåëåé åâðàçèéñòâà, êíÿçü Íèêîëàé Òðóáåöêîé â1925 ãîäó âûäâèíóë òåçèñ î òîì, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíèöåé íå Êèåâñêîé Ðóñè, à Ìîíãîëüñêîé ìîíàðõèè.


«Ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ èëè íå ñîãëàøàòüñÿ ñ ýòèì âûâîäîì, - ïèøåò Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - íî Ðîññèÿ ñåãîäíÿ – ýòî íå ïðîñòî ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, à îñîáûé äóõîâíûé ìèð, ãäå ëþäè îáúåäèíåíû îäíèì ïîíèìàåì ïðàâäû æèçíè, äîëãà, ãåðîèçìà, âåðû â âûñîêóþ ìèññèþ ñâîåé Ðîäèíû. Äëÿ ìíîãèõ ìîèõ îïïîíåíòîâ, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÿ ïûòàþñü «îáðàç ñîâêà» ïåðåíåñòè íà òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñîçíàòåëüíî èëè íåñîçíàòåëüíî ñòðîèò íîâóþ Ðîññèþ, ÿâëÿåòñÿ åå ïàòðèîòîì, êîìó êàê â ñòàðîì äîáðîì ôèëüìå «çà îòå÷åñòâî îáèäíî».


Ïî÷òè áîëüøå ãîäà êàê ïðè ñàìîì àêòèâíîì ñîäåéñòâèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ïðîøëè Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ, à çíà÷èìîñòü ýòîãî ñîáûòèÿ íå òîëüêî íå óìåíüøàåòñÿ, íî ïðèîáðåòàåò íîâûå ñìûñëû è çíà÷åíèÿ.


Êàê âåðíî îòìå÷àë Èñëàì Øàíãàðååâ: Äèàëîã ÐÔ è ÎÀÝ – ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äèàëîã öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò íàïîëíåíèå åâðàçèéñêîé èñòîðèè â XXI âåêå, ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíûõ êîììóíèêàöèîííûõ ìîñòîâ â öèôðîâîå ïðîñòðàíñòâî áóäóùåãî».Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû ó÷àñòíèêîâ-÷ëåíîâ àññàìáëåè è ãîñòåé, ïîñåòèâøèõ ïëàíîâûå çàñåäàíèÿ, ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿþò íåêîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì îòêðûâàþòñÿ ãëàâíûå ñìûñëû ïðîäâèæåíèÿ èäåé åâðàçèéñòâà â ìèðå. Êîãäà-òî Áîðèñ Ïàñòåðíàê î÷åíü âåðíî îòìå÷àë, ÷òî ãëàâíîå «Óïðàâëÿòü òå÷åíüåì ìûñëåé».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;189;208;184; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ208;184; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Âñòðå÷à ÷ëåíîâ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âî ãëàâå ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì À.Þ. Áåëüíèíîâûì ñ ×ðåçâû÷àéíûì è ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì ÐÔ â ÎÀÝ À.Â. Åôèìîâûì (ýìèðàò Àáó-Äàáè, 1 àïðåëÿ, 2018 ã.).


Îòçûâû ó÷àñòíèêîâ Äíåé Àññàìáëåè, êàê ñ ðîññèéñêîé, òàê è ñ àðàáñêîé ñòîðîíû, êàê îáû÷íî ïðèíÿòî – ðàçëè÷íû, íî âñå áûëè åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî ðåøåíèå ïîäîáíûõ çàäà÷ äëÿ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà – ïðèçâàíèå. È ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî ÌÈÄ ÐÔ, íàðÿäó ñ Ïîñîëüñòâîì ÐÔ â ÎÀÝ, îáîçíà÷èë Èñìàãíèëà Øàíãàðååâà (ó÷èòûâàÿ âñå ïîçèòèâíûå îòçûâû î åãî äåÿòåëüíîñòè â ÎÀÝ) ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé è îñíîâíûì îðãàíèçàòîðîì Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ209;143; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Âñòðå÷à ÷ëåíîâ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âî ãëàâå ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì À.Þ. Áåëüíèíîâûì ñ ÷ëåíàìè Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæè (ýìèðàò Øàðäæà, 3 àïðåëÿ, 2018 ã.).


Ýìàíàöèÿ åâðàçèéñòâà â ïðîñòðàíñòâå èñëàìñêîãî ìèðà – ïðîöåññ, àêòèâíîñòü ðàçâèòèÿ êîòîðîãî çàâèñèò îò óñèëèé ïî ñòðîèòåëüñòâó êîììóíèêàöèîííûõ ìîñòîâ. Íà ðàñøèðåííîé âñòðå÷å ñ äåëåãàòàìè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè,Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæè (ÎÀÝ) ãîñïîäèí Ahmad Said Al Jarwan îñîáî îòìåòèë, ÷òî âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò ñòðåìëåíèå ê ìèðó è ñîãëàñèþ ìåæäó íàðîäàìè, ïîä÷åðêíóâ ïðè ýòîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî ýìèðàòà Øàðäæè îòäà¸ò ïðèîðèòåò êóëüòóðå è îáðàçîâàíèþ». Îòñþäà åäèíñòâî öåëåé è âçàèìíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîòðóäíè÷åñòâå – áûëî ïî÷åðêíóòî íà âñòðå÷å.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ209;143; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè Àíäðåé Áåëüÿíèíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ (ýìèðàò Àäæìàí, 2 àïðåëÿ, 2018 ã.).


Â ýòîé ñâÿçè î÷åíü âàæíû âûâîäû Èñìàãèëà Øàíãàðååâà î òîì, ÷òî «Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âûçâàëè èíôîðìàöèîííóþ ôëóêòóàöèþ â ìèðå Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ, êîòîðûé î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê ïîçèòèâíîìó çíàíèþ î òîëåðàíòíîñòè. À ÷òî, âàæíåå äëÿ òîëåðàíòíîñòè, ÷åì åâðàçèéñêèå èäåè êîíòèíåíòàëüíîãî åäèíñòâà?».


Ýòîò âîïðîñ íå òðåáóåò îáñóæäåíèÿ – îòâåò íà íåãî î÷åâèäåí, íî òðåáóåò îñìûñëåíèÿ â êîíòåêñòå ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîòîðûé äîëæåí íàïîëíÿòñÿ ñìûñëàìè «êîíòèíåíòàëüíîãî åäèíñòâà», êîòîðûé íåñóò åâðàçèéñêèå èäåè ðàçâèòèÿ.


Àëüôèÿ Áàäðåòäèíîâà




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì ìèðå

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè

Ãîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé

Îáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

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Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

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Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

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Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

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Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

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