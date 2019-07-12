Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè


Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè

12-07-2019, 17:01

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;184;209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 209;710;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190; 209;129; 208;°209;€208;°208;±208;°208;188;208;184;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îäèí èç ïåðâîïðîõîäöåâ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, êîòîðûé íà÷àë ñâîé óñïåøíûé Real Estate áèçíåñ â 2006 ãîäó, ñðàçó ïîñëå âûõîäà çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîäàæó íåäâèæèìîñòè èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì. Áîëåå 10 ëåò íà ýòîì ðûíêå ïðîäåðæàëèñü íå ìíîãèå. ×èòàÿ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû î ìåòîäàõ ðàáîòû Øàíãàðååâà, íå òðóäíî ïîíÿòü èñòîêè åãî óñïåõà,â îñíîâå êîòîðîãî ðåäêàÿ êóëüòóðà óìà, äóøåâíàÿ îòêðûòîñòü è âåðà â íåîáõîäèìîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.


Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ðåêîìåíäàöèè èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ýêîíîìèñòà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øîõèíà, êîòîðûé îñîáî óêàçûâàë íà ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.



Àëåêñàíäð Øîõèí è Èñìàãèë Øàíãàðååâ.


Îáùàÿñü ñ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðèíÿë êàê çàêîíîìåðíîñòü òó ïðîñòóþ èñòèíó, ÷òî «ïðèíöèïû ñîöèàëüíîãî áèçíåñà ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, ïðåâðàùàÿñü â íîðìó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è âñå áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé óñïåøíîãî áèçíåñà íà÷èíàþò îöåíèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ïî ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì, íî, è ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, êàêîé âêëàä îíè âíîñÿò â ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíîãî áëàãà». Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû è ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ ìîã óáåäèòñÿ â ýòîì íà ïðàêòèêå.

Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðè ïðîâåäåíèè â íà÷àëå 2019 ãîäà ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ, â îò÷åòå Independent Expert Group(UAEýêñïåðòíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ îïèðàÿñü íà ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ íàäåæíîñòè è îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).


Ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðîâàòü îäèí èç êëþ÷åâûõ âûâîäîâ ýòîãî îò÷åòà: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè». Ïîäîáíûå îòçûâû íå òèïè÷íû äëÿ äóáàéñêèõ ðåéòèíãîâ, íî ñ ôàêòàìè íå ïîñïîðèøü.


Ãîâîðÿ îá óñïåõàõ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, íåëüçÿ íå óïîìèíàòü î êðèòåðèè, êîòîðûé êàê ïðàâèëî âûïàäàåò èç ïîëÿ çðåíèÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé êàê Independent Expert Group: óðîâåíü ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.

Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îñîáî îòìå÷åíû ÷åòûðå ïåðñîíû èç Ðîññèè, êîòîðûå ïðèîáðåëè ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.


Äâîå îêàçàëèñü äîâîëüíûìè ñâîèì âûáîðîì, äâîå ðåøèëè ïðîäàòü ñâîè êâàðòèðû, è çàðàáîòàëè íà ýòîì íîðìàëüíûå äåíüãè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñå âûèãðàëè.


Íåäîâîëüíûì ñâîèì âûáîðîì èç Ðîññèè îêàçàëñÿ ïåâåö Áîðèñ Ìîèñååâ è èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïðîäþñåð Èîñèô Ïðèãîæèí. Ïðè ýòîì èõ îòçûâû îá óðîâíå ðûíêà Real Estate ÎÀÝ áûëè â öåëîì ïîëîæèòåëüíûìè, òàê êàê â èòîãå îíè íå ïðîãàäàëè, âëîæèâ ñâîè äåíüãè â íåäâèæèìîñòü Äóáàÿ.


Ïåðâûì äîâîëüíûì âûáîðîì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îòìå÷åííûì â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» îêàçàëñÿ îñíîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» è ìåññåíäæåðà «Telegram» Ïàâåë Äóðîâ.


Ïî åãî ñëîâàì, âûáîð ïàë èìåííî íà Äóáàé áëàãîäàðÿ íàëîãîâûì ëüãîòàì, êîòîðûå òàì äåéñòâóþò. Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» Ïàâåë Äóðîâ äàåò ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå îòçûâû î ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè æèçíè â ÎÀÝ, â ÷àñòíîñòè îòìå÷àÿ: «Ýòî äåëî ïðèíöèïà. Ìíîãèå ëþäè íà Çàïàäå íå îñîçíàþò, íàñêîëüêî íàëîãè îãðàíè÷èâàþò èõ âîçìîæíîñòè. Íà íàëîãè ìîæåò óõîäèòü ïî÷òè ïîëîâèíà äîõîäà, ÷òî, ïî ñóòè, îçíà÷àåò, ÷òî âû ðàáîòàåòå íà ïðàâèòåëüñòâî 180 äíåé â ãîäó. ß äóìàþ, ÷òî ìîãó íàéòè áîëåå ïîäõîäÿùèå ñïîñîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü çàðàáàòûâàåìûå ìíîé äåíüãè íà áëàãî îáùåñòâà».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;376;208;°208;178;208;µ208;» 208;”209;402;209;€208;190;208;178; 208;178; 208;”209;402;208;±208;°208;µ


Ïàâåë Äóðîâ â Äóáàå.


Âòîðûì, êòî èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ, è íå ïîæàëåë îá ýòîì, ñîãëàñíî ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îêàçàëñÿ Èñìàãèë Øàíãàðååâ. «Åù¸ îäíèì ñîáñòâåííèêîì, - ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå, - ÿâëÿåòñÿ áèçíåñìåí, ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «ÄÀÍ» Èñìàãèë Øàíãàðååâ».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;


Èñìàèë Øàíãàðååâ ó áåðåãîâ Ðàñ-àëü-Õàéìû


Åãî îòçûâû î ñòðàíå, ñõîäíû ñ òåìè, ÷òî îçâó÷èë Ïàâåë Äóðîâ, ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî ìèð ÎÀÝ áëèçîê åìó åùå è ïî äóõó, ïî êóëüòóðå è äàæå ïî ÿçûêó (îí áëåñòÿùå âëàäååò àðàáñêèì ÿçûêîì).


Ìíîãèå ýêñïåðòû îòìå÷àëè, ÷òî íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ïîòåíöèàëüíûå èíâåñòîðû îðèåíòèðóþòñÿ áîëüøå íà ëè÷íûå, êàê ïðàâèëî äðóæåñêèå êîíòàêòû â ñðåäå Real Estate àãåíòñòâ. È â ýòîì ïëàíå ó Èñìàãèëà Øàíãàðååâà î÷åíü êîíêóðåíòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, ìîæíî ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè äðóçüÿìè Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à.

 

Âîò íåêîòîðûå îòçûâû, êîòîðûå ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ:


Ðåíàò Èáðàãèìîâ


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178;


«Îòäûõàÿ â ÎÀÝ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì Øàíãàðååâûì, äèðåêòîðîì Äóáàéñêîãî Àãåíòñòâà Íåäâèæèìîñòè «ÄÀÍ». ß è ðàíüøå ñëûøàë ìíîãî õîðîøèõ îòçûâîâ îá ýòîé êîìïàíèè îò ñâîèõ êîëëåã, à ïîòîìó áûë ïðèÿòíî óäèâëåí, óçíàâ, ÷òî äèðåêòîð ýòîé êîìïàíèè åùå è ìîé çåìëÿê! Çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, ñåìüÿíèí è óñïåøíûé áèçíåñìåí, òàòàðèí Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ óæå äàâíî âåäåò ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ. Ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà, ðàáîòàþùàÿ êàê ñëàæåííûé ìåõàíèçì, âñåãäà ãîòîâà ïîìî÷ü êëèåíòó. Âåëèêîëåïíûé ñåðâèñ è èäåàëüíîå çíàíèå ñâîåãî äåëà — âîò ãëàâíûå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû äàííîé êîìïàíèè îò äðóãèõ. Áûëî ïðèÿòíî ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîäðóæèòüñÿ ñ òàêèì õîðîøèì ÷åëîâåêîì!»


Áàðè Àëèáàñîâ


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178;


«Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû. Î÷åðåäíîé ðàç îòäûõàÿ â Ýìèðàòàõ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ êîìïàíèåé «ÄÀÍ». Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà ýòîé êîìïàíèè ïðîñòî âïå÷àòëÿåò, ìíå ðàññêàçàëè âñå òîíêîñòè è ïîêàçàëè âñå îáúåêòû. Ïîñëå ïîçíàêîìèëñÿ ëè÷íî ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì «ÄÀÍ» – Øàíãàðååâûì Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì, íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêîì. Ðàäóøèå è ðàçìàõ ãîñòåïðèèìñòâà ïîðàçèëè ìåíÿ. Äèðåêòîð – ýòî âñåãäà ëèöî êîìïàíèè. Ïîçíàêîìèâøèñü ëè÷íî ñ Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì, ÿ ïîíÿë: ýòîé êîìïàíèè ìîæíî äîâåðÿòü. ß áóäó ñîâåòîâàòü äàííóþ êîìïàíèþ âñåì äðóçüÿì è çíàêîìûì, êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ ïðèîáðåñòè æèëüå â ÎÀÝ.»


Ðîçà Ñÿáèòîâà


208;376;208;190;209;…208;190;208;¶208;µ208;µ 208;184;208;·208;190;208;±209;€208;°208;¶208;µ208;189;208;184;208;µ


«Ìû ñ ñåìüåé íå ðàç îòäûõàëè â Ýìèðàòàõ. ß áûëà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ìíå åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü. Åñëè, íàïðèìåð, âçÿòü Ìîñêâó, òî ýòî ãîðîä ñóåòû. À âîò â Ýìèðàòàõ ÿ ÷óâñòâóþ êîìôîðò. Çäåñü ñïîêîéíî, çäåñü íàñëàæäàåøüñÿ æèçíüþ, çäåñü ðîæäàåòñÿ òâîð÷åñòâî. Î÷åðåäíîé ðàç îòäûõàÿ â Ýìèðàòàõ, ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ àãåíòñòâîì «ÄÀÍ» è ëè÷íî ñ åãî ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì. ß áûëà ïðèÿòíî óäèâëåíà, ÷òî çäåñü àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü âåäåò ìåñòíàÿ òàòàðñêàÿ äèàñïîðà. Ïîçíàêîìèâøèñü ñ íèìè, ÿ ïðèîáðåëà çäåñü íå òîëüêî ìàëóþ ðîäèíó, íî è íîâûõ äðóçåé. Ñïàñèáî àãåíòñòâó «ÄÀÍ» çà âíèìàíèå è óâàæåíèå!»


Âñå ýòè îòçûâû «æèâîå» ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî åñòü íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ òàêàÿ êîìïàíèÿ êàê Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ãäå ðàáîòàþò èñòèííûå ïðîôåññèîíàëû, ïðåäëàãàÿ êëèåíòàì óñëîâèÿ, êîòîðûå ãàðàíòèðóþò âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïðîçðà÷íîñòü è þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè. Åñòü òàêèå ëþäè êàê Èñìàãèë Øàíãàðååâ, êîòîðûå îëèöåòâîðÿþò íàäåæíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ðàçäâèãàÿ ðàìêè Real Estate áèçíåñà äî ïðàçäíèêà îáùåíèÿ, óâëåêàòåëüíûõ ïóòåøåñòâèé è òåïëûõ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

 

Àëñó Çèãàíøèíà




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

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Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ òðàäèöèé

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

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Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

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Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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