Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îäèí èç ïåðâîïðîõîäöåâ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, êîòîðûé íà÷àë ñâîé óñïåøíûé Real Estate áèçíåñ â 2006 ãîäó, ñðàçó ïîñëå âûõîäà çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîäàæó íåäâèæèìîñòè èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì. Áîëåå 10 ëåò íà ýòîì ðûíêå ïðîäåðæàëèñü íå ìíîãèå. ×èòàÿ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû î ìåòîäàõ ðàáîòû Øàíãàðååâà, íå òðóäíî ïîíÿòü èñòîêè åãî óñïåõà,â îñíîâå êîòîðîãî ðåäêàÿ êóëüòóðà óìà, äóøåâíàÿ îòêðûòîñòü è âåðà â íåîáõîäèìîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ðåêîìåíäàöèè èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ýêîíîìèñòà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øîõèíà, êîòîðûé îñîáî óêàçûâàë íà ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Àëåêñàíäð Øîõèí è Èñìàãèë Øàíãàðååâ.
Îáùàÿñü ñ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðèíÿë êàê çàêîíîìåðíîñòü òó ïðîñòóþ èñòèíó, ÷òî «ïðèíöèïû ñîöèàëüíîãî áèçíåñà ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, ïðåâðàùàÿñü â íîðìó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è âñå áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé óñïåøíîãî áèçíåñà íà÷èíàþò îöåíèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ïî ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì, íî, è ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, êàêîé âêëàä îíè âíîñÿò â ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíîãî áëàãà». Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû è ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ ìîã óáåäèòñÿ â ýòîì íà ïðàêòèêå.
Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðè ïðîâåäåíèè â íà÷àëå 2019 ãîäà ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ, â îò÷åòå Independent Expert Group(UAE) ýêñïåðòíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ îïèðàÿñü íà ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ íàäåæíîñòè è îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
Ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðîâàòü îäèí èç êëþ÷åâûõ âûâîäîâ ýòîãî îò÷åòà: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè». Ïîäîáíûå îòçûâû íå òèïè÷íû äëÿ äóáàéñêèõ ðåéòèíãîâ, íî ñ ôàêòàìè íå ïîñïîðèøü.
Ãîâîðÿ îá óñïåõàõ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, íåëüçÿ íå óïîìèíàòü î êðèòåðèè, êîòîðûé êàê ïðàâèëî âûïàäàåò èç ïîëÿ çðåíèÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé êàê Independent Expert Group: óðîâåíü ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.
Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îñîáî îòìå÷åíû ÷åòûðå ïåðñîíû èç Ðîññèè, êîòîðûå ïðèîáðåëè ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.
Äâîå îêàçàëèñü äîâîëüíûìè ñâîèì âûáîðîì, äâîå ðåøèëè ïðîäàòü ñâîè êâàðòèðû, è çàðàáîòàëè íà ýòîì íîðìàëüíûå äåíüãè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñå âûèãðàëè.
Íåäîâîëüíûì ñâîèì âûáîðîì èç Ðîññèè îêàçàëñÿ ïåâåö Áîðèñ Ìîèñååâ è èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïðîäþñåð Èîñèô Ïðèãîæèí. Ïðè ýòîì èõ îòçûâû îá óðîâíå ðûíêà Real Estate ÎÀÝ áûëè â öåëîì ïîëîæèòåëüíûìè, òàê êàê â èòîãå îíè íå ïðîãàäàëè, âëîæèâ ñâîè äåíüãè â íåäâèæèìîñòü Äóáàÿ.
Ïåðâûì äîâîëüíûì âûáîðîì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îòìå÷åííûì â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» îêàçàëñÿ îñíîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» è ìåññåíäæåðà «Telegram» Ïàâåë Äóðîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, âûáîð ïàë èìåííî íà Äóáàé áëàãîäàðÿ íàëîãîâûì ëüãîòàì, êîòîðûå òàì äåéñòâóþò. Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» Ïàâåë Äóðîâ äàåò ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå îòçûâû î ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè æèçíè â ÎÀÝ, â ÷àñòíîñòè îòìå÷àÿ: «Ýòî äåëî ïðèíöèïà. Ìíîãèå ëþäè íà Çàïàäå íå îñîçíàþò, íàñêîëüêî íàëîãè îãðàíè÷èâàþò èõ âîçìîæíîñòè. Íà íàëîãè ìîæåò óõîäèòü ïî÷òè ïîëîâèíà äîõîäà, ÷òî, ïî ñóòè, îçíà÷àåò, ÷òî âû ðàáîòàåòå íà ïðàâèòåëüñòâî 180 äíåé â ãîäó. ß äóìàþ, ÷òî ìîãó íàéòè áîëåå ïîäõîäÿùèå ñïîñîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü çàðàáàòûâàåìûå ìíîé äåíüãè íà áëàãî îáùåñòâà».
Ïàâåë Äóðîâ â Äóáàå.
Âòîðûì, êòî èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ, è íå ïîæàëåë îá ýòîì, ñîãëàñíî ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îêàçàëñÿ Èñìàãèë Øàíãàðååâ. «Åù¸ îäíèì ñîáñòâåííèêîì, - ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå, - ÿâëÿåòñÿ áèçíåñìåí, ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «ÄÀÍ» Èñìàãèë Øàíãàðååâ».
Èñìàèë Øàíãàðååâ ó áåðåãîâ Ðàñ-àëü-Õàéìû
Åãî îòçûâû î ñòðàíå, ñõîäíû ñ òåìè, ÷òî îçâó÷èë Ïàâåë Äóðîâ, ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî ìèð ÎÀÝ áëèçîê åìó åùå è ïî äóõó, ïî êóëüòóðå è äàæå ïî ÿçûêó (îí áëåñòÿùå âëàäååò àðàáñêèì ÿçûêîì).
Ìíîãèå ýêñïåðòû îòìå÷àëè, ÷òî íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ïîòåíöèàëüíûå èíâåñòîðû îðèåíòèðóþòñÿ áîëüøå íà ëè÷íûå, êàê ïðàâèëî äðóæåñêèå êîíòàêòû â ñðåäå Real Estate àãåíòñòâ. È â ýòîì ïëàíå ó Èñìàãèëà Øàíãàðååâà î÷åíü êîíêóðåíòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, ìîæíî ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè äðóçüÿìè Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à.
Âîò íåêîòîðûå îòçûâû, êîòîðûå ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ:
Ðåíàò Èáðàãèìîâ
«Îòäûõàÿ â ÎÀÝ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì Øàíãàðååâûì, äèðåêòîðîì Äóáàéñêîãî Àãåíòñòâà Íåäâèæèìîñòè «ÄÀÍ». ß è ðàíüøå ñëûøàë ìíîãî õîðîøèõ îòçûâîâ îá ýòîé êîìïàíèè îò ñâîèõ êîëëåã, à ïîòîìó áûë ïðèÿòíî óäèâëåí, óçíàâ, ÷òî äèðåêòîð ýòîé êîìïàíèè åùå è ìîé çåìëÿê! Çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, ñåìüÿíèí è óñïåøíûé áèçíåñìåí, òàòàðèí Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ óæå äàâíî âåäåò ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ. Ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà, ðàáîòàþùàÿ êàê ñëàæåííûé ìåõàíèçì, âñåãäà ãîòîâà ïîìî÷ü êëèåíòó. Âåëèêîëåïíûé ñåðâèñ è èäåàëüíîå çíàíèå ñâîåãî äåëà — âîò ãëàâíûå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû äàííîé êîìïàíèè îò äðóãèõ. Áûëî ïðèÿòíî ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîäðóæèòüñÿ ñ òàêèì õîðîøèì ÷åëîâåêîì!»
Áàðè Àëèáàñîâ
«Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû. Î÷åðåäíîé ðàç îòäûõàÿ â Ýìèðàòàõ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ êîìïàíèåé «ÄÀÍ». Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà ýòîé êîìïàíèè ïðîñòî âïå÷àòëÿåò, ìíå ðàññêàçàëè âñå òîíêîñòè è ïîêàçàëè âñå îáúåêòû. Ïîñëå ïîçíàêîìèëñÿ ëè÷íî ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì «ÄÀÍ» – Øàíãàðååâûì Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì, íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêîì. Ðàäóøèå è ðàçìàõ ãîñòåïðèèìñòâà ïîðàçèëè ìåíÿ. Äèðåêòîð – ýòî âñåãäà ëèöî êîìïàíèè. Ïîçíàêîìèâøèñü ëè÷íî ñ Èñìàãèëîì Êàëÿìîâè÷åì, ÿ ïîíÿë: ýòîé êîìïàíèè ìîæíî äîâåðÿòü. ß áóäó ñîâåòîâàòü äàííóþ êîìïàíèþ âñåì äðóçüÿì è çíàêîìûì, êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ ïðèîáðåñòè æèëüå â ÎÀÝ.»
Ðîçà Ñÿáèòîâà
«Ìû ñ ñåìüåé íå ðàç îòäûõàëè â Ýìèðàòàõ. ß áûëà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ìíå åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü. Åñëè, íàïðèìåð, âçÿòü Ìîñêâó, òî ýòî ãîðîä ñóåòû. À âîò â Ýìèðàòàõ ÿ ÷óâñòâóþ êîìôîðò. Çäåñü ñïîêîéíî, çäåñü íàñëàæäàåøüñÿ æèçíüþ, çäåñü ðîæäàåòñÿ òâîð÷åñòâî. Î÷åðåäíîé ðàç îòäûõàÿ â Ýìèðàòàõ, ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ àãåíòñòâîì «ÄÀÍ» è ëè÷íî ñ åãî ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì. ß áûëà ïðèÿòíî óäèâëåíà, ÷òî çäåñü àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü âåäåò ìåñòíàÿ òàòàðñêàÿ äèàñïîðà. Ïîçíàêîìèâøèñü ñ íèìè, ÿ ïðèîáðåëà çäåñü íå òîëüêî ìàëóþ ðîäèíó, íî è íîâûõ äðóçåé. Ñïàñèáî àãåíòñòâó «ÄÀÍ» çà âíèìàíèå è óâàæåíèå!»
Âñå ýòè îòçûâû «æèâîå» ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî åñòü íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ òàêàÿ êîìïàíèÿ êàê Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ãäå ðàáîòàþò èñòèííûå ïðîôåññèîíàëû, ïðåäëàãàÿ êëèåíòàì óñëîâèÿ, êîòîðûå ãàðàíòèðóþò âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïðîçðà÷íîñòü è þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè. Åñòü òàêèå ëþäè êàê Èñìàãèë Øàíãàðååâ, êîòîðûå îëèöåòâîðÿþò íàäåæíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ðàçäâèãàÿ ðàìêè Real Estate áèçíåñà äî ïðàçäíèêà îáùåíèÿ, óâëåêàòåëüíûõ ïóòåøåñòâèé è òåïëûõ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé.
Àëñó Çèãàíøèíà
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