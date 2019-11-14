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Исмаил Шангареев. Октябрьские события 1917 года: информация к размышлению

14-11-2019, 16:38


К столетию октябрьских событий 2017 года у меня вышла статья«Переворот 1917 года – глобальная гуманитарная катастрофа ХХ века». Если анализировать отзывы, то полагаю, что мои взгляды, рассуждения и предположения нашли отклик у многих читателей, которые в большинстве своем были возмущены, что Великую октябрьскую революцию, я определил, как переворот и глобальную гуманитарную катастрофу.


История – череда событий или многовариантный процесс?


Большинство читателей порекомендовали мне почитать школьный учебник истории, и это очень хорошо характеризует состояние коллективного бессознательного в нашей стране, его главные архетипы, которые сформулированы на уровне школьной программы советских, да, и, что греха таить, российских учебников.

 

До сих значительный процент россиян мыслит в русле слов из известной всем песни:


Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.


Вместе с тем, нельзя не отметить интерес к материалам моей статьи «Переворот 1917 года – глобальная гуманитарная катастрофа ХХ века» со стороны руководства «Первого Канала» российского ТВ и предложение взять интервью на эту тему. Лично для меня это значит, что в информационном пространстве она не прошла «белым шумом».


Главным, что я хотел бы вновь повторить сегодня – это то что история, как собственно любой процесс многовариантна, что я по-прежнему убежден, что она имеет сослагательное наклонение и, что в естественном эволюционном процессе развития и становления Российской ИмперииОктябрьский переворот — трагическая случайность, повлекшая за собой катастрофу глобальных масштабов. Более того, что страшен, по сути, не сам переворот, а его последствия — торжество лживых идей и глубокое оскудение Духа российского народа. И в этой связи, я совершенно согласен с Владимиром Путиным в том, что в самом начале катастрофы именно Владимир Ленин «заложил бомбу под историческую Россию».


Я абсолютно убежден, что альтернатива октябрьским событиям была …И здесь мы неизбежно сталкиваемся с ролью личности в истории. Император НиколайIIпо толерантности и культуре правления обогнал свое время. Он стал святым мучеником, а должен был быть жестким и решительным конструктором будущего своей страны.


В какой-то момент его жизни произошел «эффект бабочки» (для этого не обязательно перемещаться в прошлое, достаточно допустить роковую ошибку в настоящем и практически потерять будущее), и он нарушил естественный ход вещей в истории России


«Эффект бабочки»


Так, что же такое могло случится, что ход российской истории был направлен на гибель Российской Империи?


Причина естественно носит системный характер, но есть ключевой момент в той трагической череде событий – убийство Премьер Министра Российской Империи Петра Аркадьевича Столыпина.


Произошло это в конце августа 1911 года на глазах у НиколаяIIв городском театре Киева. Чувствуя неотвратимость своего ухода Петр Аркадьевич перекрестил потрясенного случившимся НиколаяIIсо словами «Счастлив умереть за царя».


Тогда никто еще не понял, что это был «выстрел в будущее России» и он попал в цель.


Ленин в статье «Столыпин и Революция» не без злорадства писал «Умерщвление обер-вешателя Столыпина совпало с тем моментом, когда целый ряд признаков стал свидетельствовать об окончании первой полосы в истории русской контрреволюции. Поэтому событие 1-го сентября, очень маловажное само по себе, вновь ставит на очередь вопрос первой важности о содержании и значении нашей контрреволюции. Среди хора реакционеров, лакейски воспевающих Столыпина или копающихся в истории интриг черносотенной шайки, командующей Россией, - среди хора либералов, качающих головой по поводу «дикого и безумного» выстрела (к либералам относятся, конечно, и бывшие с.-д. из «Дела Жизни», употребившие приведенное в кавычках избитое выражение), слышатся отдельные ноты действительно серьезного принципиального содержания».


Так вот, убийство Петра Аркадьевича Столыпина, с точки зрения Ленина событие «очень мало важное» и явилось поворотной точкой в истории Российской Империи, которая с этого момента была обречена как уникальная цивилизация на планете.


Ленин и его соратники, наконец, вздохнули. И хотя впереди их ждала достаточно долгая дорога к цели, главный бастион реформирования экономики России пал. Надвигался хаос войны, и никто не мог остановить наполненные гарью пожарищ ветра перемен.


На смену императору должен был прийти вождь.


По пролетарски простой и беспощадный.


Картинки по запросу Ленин


Владимир Ильич Ленин


«Эффект бабочки был запущен».


«Столыпинские реформы» -стартап проектапод названием «Российская Империя»


Петр Аркадьевич Столыпин – политическая фигура, которая на шахматной доске геополитики первой половины ХХ века могла сыграть роль сопоставимую с ролью Уинстона Черчилля. Представляется, что не только политические карьеры, но и принципы достижения стабильности у них были схожи. Оба понимали, что любой политический терроризм (особенно с коммунистическим оттенком) надо душить в корне. В этом был залог успеха экономических реформ. Столыпин был убежден, что: «Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех…». Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию!» – говорил он.


Примечательно, что по результатам опроса Би-би-си, определяющим самого великого англичанина всех времен, именно Черчилль, а, кпримеру, не Шекспир или Дарвин, занял первое место. Если бы подобный опрос проводился у нас, я бы с уверенностью назвал имя Петра Аркадьевича Столыпина.


 

Петр Аркадьевич Столыпин


Все вопли «пролетарских историков» и отдельных шибко либеральных политиков по поводу его методов борьбы с террором, (который Ленин и иже с ним связывали с необходимостью борьбы за «светлое коммунистическое будущее), не более чем оправдание своей ущербности, близости к социальной сущности Шарикова из знаменитого романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».


Петр Аркадьевич, как позднее и Уинстон Черчилль, ни на минуту не сомневался, что: «Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада».


Наряду с этим Столыпин предложил целый ряд мер по либерализации общественной жизни и, прежде всего, пакет законов о гражданском равноправии, свободе вероисповедания, улучшения быта рабочих.


Первые результаты стартапа Столыпинских реформ:


- валовой доход всего сельского хозяйства составил в 1913 году 52,6% от общего ВД;


- доход всего народного хозяйства благодаря увеличению стоимости продукции, созданной в сельском хозяйстве, возрос в сопоставимых ценах с 1900 по 1913 годы на 33,8%;


- товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился за период -реформы на 46%;


- на 61% по сравнению с 1901-1905 годами, возрос в предвоенные годы экспорт сельскохозяйственной продукции;


- в 1910 году экспорт российской пшеницы составил 36,4% общего мирового экспорта.


В целом, результаты Столыпинских реформ отчетливо проявилисьбыстрым ростом аграрного производства, увеличением емкости внутреннего рынка, значительным ростом экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря чему удалось не только вывести сельское хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту экономического развития Российской Империи.


Оценивая первые результаты Столыпинских реформ, один из ведущих французских экономистов начала ХХ столетия Эдмонт Тери писал: «к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом, и финансовом отношениях».


История – это тоже выбор. Выбор, который делают отдельные личности, и целые народы. Отсюда ее многовариантность, которую отрицают те, кто убежден, что выбора у нас нет. Петр Аркадьевич Столыпин думал иначе. Его выбор – великая Россия, которую у нас еще есть шанс построить.

 


 

Исмаил Шангареев. Стокгольм, 6 ноября 2019 г.




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