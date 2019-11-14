Исмаил Шангареев. День народного единства: из прошлого в будущее России





4 ноября в истории современной России особая дата, которая обозначает нечто большое, чем все знаменательные даты в истории народов нашей страны, отражая главный приоритет российской цивилизации – единство.Эта дата позволяет найти в прошлом точку опоры для будущего. И пусть это всего лишь небольшой эпизод в череде исторических событий, но как он важен для нас сегодня!





В ходе русско-польской войны 1609 - 1618 года освобождение Москвы 4 ноября 1612 года силами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского явилась знаковым событием, в котором проявилась сила и солидарность народов России. В едином порыве люди разных национальностей и вероисповеданий встали за Москву, проявив героизм и сплоченность. Их победа символизировала подлинный евразийский дух народов России, их стремление сражаться за землю, которая уже тогда в 1612 году стала для них родиной…«одной на всех».





Еще 2010 году, Владимир Владимирович Путин, обращаясь к народам России сказал: «Когда иностранные интервенты (тогда это были поляки) захватили Москву, и официальная власть, условно говоря, была полностью парализована, кто поднялся на защиту Отечества? Рядовые люди.

Откуда они взялись? Их объединил, - гражданин Минин, которому стоит памятник на Красной площади. Помните, гражданину Минину и князю Пожарскому.





Кто такой Минин? Обыкновенный рядовой гражданин, татарин по происхождению. Отдал всё своё имущество, поднял людей, призвали князя Пожарского и пошли на Москву. И освободили её».





В этом году Владимир Путин еще раз повторил о непреходящем значении идеи народного единства, ставшей огромной созидательной силой современной России. Владимир Владимирович в частности сказал: «Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания».





Символично, что представители двух народов, находящиеся многие века в культурном симбиозе, обладающие единым «материковым мышлением» (Велимир Хлебников) – татарин Минин и русский Пожарский, стали символом народного единства для всего этнического поля современной России.

Думаю, это не случайность (как хотят представить некоторые историки) и не искажение исторической правды, (что ставят в упрек даже Владимиру Путину). Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, это еще один символ российской истории в ее непредвзятом прочтении. И непонятно, почему Минин не может быть татарином, как, например,Михаил Илларионович Кутузов.





Так из литературных источников известно, что поэт «Денис Давыдов и Михаил Илларионович Кутузов общались между собойна татарском языке. Видимо, потому, что Денис Давыдов владел татарским языком, он прекрасно ладил и успешно командовал казаками – ведь и русские казаки не забывали татарский язык вплоть до конца XIX века».





В истории России подобных примеров можно привести не мало, так как (и я в этом глубоко убежден) народное единство для России не лозунг, а образ жизни, особенность российской цивилизации. Сегодня возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому пришли многие представители гражданского общества России, те кто не на словах, а на деле строит мосты межнационального и межконфессионального согласия.









Президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова,Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин, Председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.





Все духовные деятели и представители гражданского общества, запечатленные на этой фотографии на Красной площади рядом с Президентов РФ Владимиром Путиным – мне хорошо знакомы по совместной работе, и сегодня – в День народного единства, представляется знаменательным, что все они вместе отдают дань памяти подвигу Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.





И опять о символах. Представляется очень важным, что именно такие люди, беззаветно преданные идеалам народного единства, создающие прочные социальные и духовные конструкции межнационального и межконфессионального диалога народов России, собрались вместе, словно объединенные миссией Возрождение российской цивилизации как «Цветущей сложности» национальных культур (Константин Леонтьев).





Невольно вспоминаются слова знаменитой песни легендарного барда ХХ века Булата Окуджавы:





Как вожделенно жаждет век,

Нащупать брешь у нас в цепочке

Возьмемся за руки друзья

Возьмемся за руки друзья

Чтоб не пропасть поодиночке.





Единство – его не придумаешь. Это невозможно.





Его не купишь ни за какие деньги.





Его надо выстрадать, к нему надо прийти через многие годы испытаний.





Народы России имеют в своей истории не мало славных побед. 4-е ноября - день одной такой победы. Он нам нужен, как призыв к единству идущий из прошлого, как завещание наших далеких предков: «Побеждать вместе».





Награждение Сопредседателя Совета по кино- видеовизуализации Евразийского пространства при Ассамблее народов Евразии Исмаила Шангареева Юбилейной медалью «20 лет Ассамблее народов России», которую торжественно вручила Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.





Исмаил Шангареев, Брюссель, 4 ноября, 2019 г.



