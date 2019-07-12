Исмаил Шангареев. Шлем Александра Невского





Вещи порой говорят о своем хозяине больше, чем письменные свидетельства современников и домыслы историков. Шлем Александра Невского, который хранится в Оружейной палате Московского Кремля, относится к таким безмолвным свидетелям того, кем был легендарный князь.





Шлем поражает своей редкой красотой и смысловой символикой, которая на первый взгляд кажется христианской. Прежде всего, бросается в глаза образ архистратига Михаила Архангела над носовой стрелкой, который выполнен с редким ювелирным мастерством.

Поражает с каким изяществом расположены алмазы, рубины, изумруды, жемчуг. Но! Далее по всему периметру шлема идет арабский текст «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы» (Коран, 13-йстих 61-ой суры).









Многие видят в этом парадокс: как сочетается образ Архангела Михаила и высказывания из Корана? Да очень просто сочетается. В исламе Архангел Михаил (Микаил) возглавляет небесное войско и является символом победы над силами зла.





Надпись из Корана на шлеме Александра Невского это расшифровка символики – там, где Михаил Архангел, там «скорая победа».

Кстати говоря, арабские тексты из Корана украшали и шлем Ивана Грозного, и многих других родовитых персон средневековой Руси. Приемный сын хана Батыя, легендарный Александр Невский не был «белой вороной» среди сородичей, скорее, наоборот, был частью того тюрко-славянского союза, который и заложил основы государственности России подробнее см. в кн.: (Шангареев И, Латыпов Н. Ислам и мир: Восток глазами классиков. М.: АСТ, 2017).





Александр Невский оставил самый яркий след в истории допетровской России. Я специально подчеркиваю допетровской, потому, что далее начинается период фальсификаций истории России, который продолжается и по сей день. И речь идет не столько о фактах, сколько об их интерпретации. Мало кто из историков остался равнодушен к тому, что Александр Невский был приемный сыном хана Батыя, сотрудничал после его смерти с ханом Берке, который, кстати к тому времени, принял ислам (не случайно же мы находим стих из 61 суры из Корана на шлеме Александра Невского).





Ради справедливости надо сказать, что в последние годы появились ученые, которые освещают главные смыслы отношений Александра Невского с золотоордынцами с позиций, я бы сказал, исторической целесообразности, развенчивая мифы и стереотипы, складывавшиеся веками, отбрасывая при этом, на сколько это возможно, субъективные оценки.





В книге «Ислам и мир: Восток глазами классиков» я не раз подчеркивал, что категоричность суждений – тупиковый путь. Подчеркивая, что, говоря с позиций вероятности, мы с вами свободны делать самые смелые предположения, оценивать события так, словно перед нами несколько альтернативных реальностей. Это, безусловно, продуктивный и, главное, в своей основе системный подход. Кто-то очень верно заметил, что часто через ворота мечты, мы легко попадаем в мир реальности. В нашем случае это возможная реальность, неизрасходованный ресурс самоорганизации в истории России.





Скажу сразу, что пытаясь восстановить историческую справедливость, некоторые авторы пытаются одни мифы заменить другими. Так, например, не могу разделить утверждение Геннадия Тюньдешева, которое он вынес в заглавие своей книги «Великий хан Батый – основатель Российской государственности». У меня не вызывает сомнений, что история России начиная от незапамятных времен Великой Тартарии, а позднее с внуков кагана Муэмина II - Бориса и Глеба, неразрывно связана с эволюцией тюрко-славянского этноса и монгольская составляющая здесь весьма ограничена, как бы кому не хотелось ее идеализировать.





Основу – ядро истории допетровской России составлял тюрко-славянский этнос. Золотая Орда как феном монгольской культуры, по моему глубокому убеждению, сыграла уникальную системообразующую роль, которую блестяще использовали такие пассионарии как Александр Невский. Он нуждался в Батые как в союзнике и отце-наставнике, но и Батый нуждался в нем как в умном и сильном союзнике. Это был тот самый пример разумного симбиоза людей различных культур, который сыграл решающую роль в формировании будущей России, ее евразийской сущности, о которой в наши дни многие забывают, абсолютизируя «русскость» в ущерб «татарскости».

Однако, именно Александр Невский с его ориентацией на единство с татаро-монголами, с его более чем лояльным отношением к исламу (в период союза с ханом Берке) в коллективном бессознательном современной России по результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года был выбран «именем России».





Если отбросить все рассуждения о Невском в духе «наш или не наш», то не трудно представить себе ситуацию, при которой он одновременно являлся по сути ордынским ханом (имея ярлык на великое княжение), побратимом сына хана Батыя - Джучи хана Сартака и князем новгородским, великим князем киевским, и великим князем владимирским. Некоторые историки пишут, что такое невозможно. Позвольте спросить почему?









Филипп Москвитин. Князь Александр Невский и его побратим правитель улуса Джучи хан Сартак.





Киевская Русь во все времена была в тесном контакте с тюркскими народами, было много общего в языке, песнях и плясках. Почему двое молодых князя не могли дружить и сражаться плечом к плечу. Лев Гумилев в своих исследованиях этого периода истории отмечал, что в 1251 году «Александр приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана и в 1252 году привёл на Русь татарский корпус с опытным нойоном Неврюем».





Слышу возгласы возмущения. Не спешите. Сегодня мы доподлинно знаем, что те «русские земли, которые приняли союз с Ордой, смогли сохранить свой уклад, частичную самостоятельность, право жить по своему порядку. Русь же в Монгольском улусе стала не провинцией, а страной-союзником великого хана…».









Вот как выглядели геополитические успехи Александра Невского.





Мне могут возразить, но ведь был шанс стать страной - союзником Европы? Увы, в этом случае русские княжества ждало как духовное, так и физическое поглощение. В доказательство тому - судьба земель, которые не согласились на союз с Ордой - они были захвачены Польшей и Литвой. Но главный враг – Германия, для которой с 1202 года походы на Русь стали чуть ли не смыслом всей внешней политики. На Чудском озере 5 апреля 1242 г. Александр Невский выиграл одно из самых своих ярких сражений, но это была только отсрочка. Он это хорошо понимал, как и то, что остановить превосходящие силы с Запада может только одна сила – Золотая Орда.

Предположим, что он сделал свой выбор преследуя различные, в том числе личные интересы и предпочтения (в чем его постоянно обвиняют), но в масштабах истории это был выбор в пользу России, в пользу православия, Выбор, который заложил ключевой камень в фундамент российской государственности.

«К сожалению, - писал Лев Гумилев, - среди современников, безвозвратно терявших пассионарность, политический курс Александра Ярославича популярностью не пользовался. Никто не думал благодарить князя за его героические усилия по спасению Русской земли».





Заметьте, это при том, что во многом благодаря его усилиям, на время Золотой Орды пришелся расцвет православия. В этот период появились многочисленные монастыри, которые по высочайшему повелению монгольских ханов полностью освобождались от налогов. И все же, кто бы что не говорил, но время все ставит на свои места. Спустя столетия после того как началась удивительная история жизни Александра Ярославовича, 10 сентября 2019 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 г. юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.









Мне представляется, что это празднование должно стать не просто торжеством исторической правды по отношению к одному из архитекторов российской государственности, обладателю ярлыкана великоекняжение Александру Ярославовичу Невскому, но и к тому, чем в действительности была золотая Орда, и те народы, которые она объединяла на евразийском пространстве.





Писатель-публицист Исмаил Шангареев



