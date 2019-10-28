Регистрация
Важные темы
» » Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции


Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

28-10-2019, 14:38

Исмаил Шангареев пишет «Татарча диктант» в Стокгольме (19 октября, 2019 г.).

19 октября в 13:00по всему мирупрошла образовательная акция "Татарча диктант”, которая была направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. В этом году акция проходит в четвертый раз. Текст диктанта был определен филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.


Диктант проводится в единый день во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах, обозначая основные элементы сетевой структуры Татарского мира. Организаторами акции уже по сложившейся традиции выступилиВсемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет международного союза "Всемирного конгресса татар”, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации.


В Объединенных Арабских Эмиратах (дистанционно) и в Швеции (непосредственно) "Татарча диктант” был проведен при самом активном участии одного из татарских подвижников в сфере культуры – писателя публициста Исмаила Шангареева.


Обращаясь к истории проведения «Татарча диктантов» в ОАЭ нельзя не вспомнить как в прошлом году Исмагил Шангареев сказал, что «определение России как «цветущей сложности» — государства-цивилизации (Константин Леонтьев), взятое на вооружение Президентом РФ Владимиром Путиным, открывает для нас сегодня новые культурно-исторические перспективы, позволяет видеть ясные пути, с одной стороны, национальнойсамоидентификации и, с другой стороны, гармоничной, поступательной интеграции.


Сегодня совершенно очевидно, что такой подход продиктован не только задачами внутрироссийской интеграции, но и интеграции татарских диаспор в ЕС, странах Ближнего Востока, и по всему миру, где звучит татарская речь.


В татарской национальной культуре, говорил Исмагил Шангареев, заложен огромный интеграционной потенциал. Как правильно отмечал, первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев: «Тукай велик потому, что стоял, образно говоря, на плечах титанов татарской культуры и философской мысли. Он оказался связующим звеном различных эпох. Это лишний раз подтверждает, что Габдулла Тукай, будучи прежде всего национальным поэтом татарского народа, одновременно является выдающимся представителем российской поэзии, а это, в свою очередь, говорит о его принадлежности к мировой культуре».


Замечательный российский писатель и психолог Елена Владимирова писала в одном из своих эссе:


«Когда мой сын пошел в школу, мои приятельницы, одноклассницы и прочие, прочие, прочие, вопили в трубку:


Ну, вот, вы сейчас и узнаете!!! Вот, вы узнаете, что такое - татарский язык!! Вы узнаете, каково было нам!
Я удивлялась, я - недоумевала. Но не сомневалась.
Я была права!
Через три года мой сын, ни одного слова когда-то не знавший по татарски, ворвался в мою комнату со словами:
- Мама!!!!! Это - прекрасно!!!
И прочитал стихи Тукая.
Я ни одного слова не поняла...
Нас не учили татарскому, нас учили - английскому!
Я поняла только важность происходящего.
Мой мальчик читал Тукая на языке оригинала, абсолютно понимая и чувствуя!!!
Он не просто читал - он СЛЫШАЛ И ЧУВСТВОВАЛ!
Он слышал любовь, текущую в словах, звуках, интервалах, в дыхании...
Он слышал дыхание любви!
Это было прекрасно!
Абсолютно русский, европейский мальчик, слышал дыхание, биение пульса, аромат и своеобразие восточной культуры. Ее подлинную трепетность и красоту!
Я люблю татарский язык и татарскую культуру.
Но счастье мое в том, что эта любовь передалась моему сыну.
Нам не страшна глобализация, если душа - дышит любовью к родному!
Родина моя - Татарстан.
Люблю!»


В этих искренних словах исконно русского человека подлинная правда о том, какую роль может играть сегодня татарский язык в нашем мире, как много он дает сердцу и уму человека любой национальности, как важно его сегодня беречь.


I

В этом году «Татарча диктант» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел в Эмирате Шарджа.



Стало доброй традицией проводить «Татарча диктант» в ресторане «Казань», который представляет собой и выставку татарской традиционной культуры, и культурный центр, где Ассоциация татаро-башкирских диаспор в ОАЭ (Председатель Ислам Шангареев) проводит многие культурные мероприятия.


В этом году задача проведения диктанта была поставлена передо мной – Джалилем Шангареевым – заместителем Председателя Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.



В этом году я выступил и в роли организатора по площадке, и в роли того, кто читал диктант. В организационном плане на площадке мне помогали сотрудники: Зарина Макенова и Гузель Бикмухаматова. Всего в акции участвовало 14 человек.


 

Самой старшей участнице акции было 35, самой младшей 2 года, она конечно не писала, но морально всех поддерживала, что тоже не мало важно.


Надеюсь, что в следующем в году на площадке ресторана «Казань» будет значительно больше людей. Мы ведем целенаправленную работу по привлечению соотечественников к участию в культурных мероприятиях Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.


II


В этом году «Татарча диктант» прошел в Стокгольме, обозначав этно-культурное присутствие татарской диаспоры, как отражение тожества западных ценностей, связанных с поддержкой национальных меньшинств в Европейском Союзе.



Диктант прошел на площадке Культурного центра европейских татар Швеции при самом активном содействии его руководителя Айны Зеттерлунд.

Главным организатором «Татарча диктанта» выступил писатель публицист Исмаил Шангареев, автор знаменитого бестселлера «Ислам и мир: Восток глазами классиков». По сути, он являлся и организатором, и медийным лицом на площадке.



Диктант читали один из лидеров диаспоры европейских татар Швеции Рафик Фанильсон и руководитель Культурного центра европейских татар Швеции Айна Зеттерлунд.


Из тех, кто писали диктант: самый старший участник акции - Тутиягуль Мигранова, самый младший Асия Хамидуллина, 6-ти лет отроду, но хорошо знакомая с азами татарской грамматики.


 

Надо особо отметить с каким прилежанием и серьезностью все участники этой акции отнеслись к своей миссии, которая не ограничивалась проверкой грамотности, знанием языка, но выходила далеко за пределы стен Культурного центра европейских татар Швеции.


По сути это была акция по сохранению самого главного во всей системе того, что мы называем культурным наследием – родного языка в условиях жизни в ином ареале культуры.


 

В следующем году «Татарча Диктант» будет проводится на этой же площадке, в более расширенном составе.


С приездом Исмаила Шангареева в Стокгольм, работа по консолидации представителей европейских татар Швеции значительно активизировалась, приобретая черты культурного сотрудничества на основе общих исторических ценностей и патриотизма.


Джалиль Шангареев




Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Исмаил Шангареев. Шлем Александра Невского

Исмаил Шангареев. Шлем Александра Невского

Общество
Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Общество
Исмагил Шангареев. Продолжение «черной легенды»

Исмагил Шангареев. Продолжение «черной легенды»

Общество
Исмагил Шангареев. ПРОЩАНИЕАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ: ИМАН ВАЛЕРИЕЙ ПОРОХОВОЙ

Исмагил Шангареев. ПРОЩАНИЕАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ: ИМАН ВАЛЕРИЕЙ ПОРОХОВОЙ

Общество
Исмагил Шангареев – патриот Евразии: отзывы

Исмагил Шангареев – патриот Евразии: отзывы

Общество
Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и рекомендации

Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и

Общество
Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском мире

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском

Общество
Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского мира

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского

Общество
Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Общество
Исмагил Шангареев отвечает на вопросы

Исмагил Шангареев отвечает на вопросы

Общество
Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции политиков Татарстана

Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции

Общество
Исмагил Шангареев: Отзывы и напутствия коллег по Евразийской Академии Телевидения и Радио

Исмагил Шангареев: Отзывы и напутствия коллег по Евразийской Академии

Город
История Успеха. Интервью с Исмагилом Шангареевым о том, как строить свой бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

История Успеха. Интервью с Исмагилом Шангареевым о том, как строить

Общество
Исмагил Шангареев. Выбор Рената Ибрагимова: Почему творческие люди стремятся купить недвижимость в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Выбор Рената Ибрагимова: Почему творческие люди

Общество
Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Общество
Формула успеха Исмагила Шангареева

Формула успеха Исмагила Шангареева

Общество
Исмагил Шангареев. Царица Савская выбрала Рас аль-Хайму

Исмагил Шангареев. Царица Савская выбрала Рас аль-Хайму

Общество
Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Общество
Исмагил Шангареев. Коммандос: Дубайское агентство недвижимости (ДАН)

Исмагил Шангареев. Коммандос: Дубайское агентство недвижимости (ДАН)

Общество
Исмагил Шангареев. Иман Валерия Порохова в Объединенных Арабских Эмиратах

Исмагил Шангареев. Иман Валерия Порохова в Объединенных Арабских

Общество
Исмагил Шангареев. Служу России

Исмагил Шангареев. Служу России

Общество
Исмагил Шангареев. Светлая память

Исмагил Шангареев. Светлая память

Общество
Ислам Шангареев. Общественно-политические грани диалога РФ и ОАЭ

Ислам Шангареев. Общественно-политические грани диалога РФ и ОАЭ

Общество
Загадки истории Татарского мира: Кавказские татары

Загадки истории Татарского мира: Кавказские татары

Общество
Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая для всех

Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая для

Город
Исмагил Шангареев: Зарубежная недвижимость - самая надежная сфера вложения капитала

Исмагил Шангареев: Зарубежная недвижимость - самая надежная сфера

Город
Топ 5 агентств недвижимости в Дубае

Топ 5 агентств недвижимости в Дубае

Город
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Общество
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ

Город
Исмагил Шангареев Образование: ключевой приоритет развития ОАЭ

Исмагил Шангареев Образование: ключевой приоритет развития ОАЭ

Город
Исмагил Шангареев: Бахчисарайский «Фонтан слез» Культурно-исторические символы Татарского мира

Исмагил Шангареев: Бахчисарайский «Фонтан слез»

Город
Исмагил Шангареев. Сибирь в контексте истории Татарского мира

Исмагил Шангареев. Сибирь в контексте истории Татарского мира

Главное
Величие Татарского мира: Сибирские татары

Величие Татарского мира: Сибирские татары

Город
Русский язык: пространство тюрко-славянского билингвизма

Русский язык: пространство тюрко-славянского билингвизма

Главное
Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу

Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу

События
В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

События
Известный росссийский певец развлекал участников гей-парада. Видео

Известный росссийский певец развлекал участников гей-парада. Видео

События
На Кубани участниками акции «Бессмертный Полк» стали 360 тысяч человек

На Кубани участниками акции «Бессмертный Полк» стали 360 тысяч человек

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+