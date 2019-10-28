Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

Исмаил Шангареев пишет «Татарча диктант» в Стокгольме (19 октября, 2019 г.).

19 октября в 13:00по всему мирупрошла образовательная акция "Татарча диктант”, которая была направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. В этом году акция проходит в четвертый раз. Текст диктанта был определен филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.





Диктант проводится в единый день во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах, обозначая основные элементы сетевой структуры Татарского мира. Организаторами акции уже по сложившейся традиции выступилиВсемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет международного союза "Всемирного конгресса татар”, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации.





В Объединенных Арабских Эмиратах (дистанционно) и в Швеции (непосредственно) "Татарча диктант” был проведен при самом активном участии одного из татарских подвижников в сфере культуры – писателя публициста Исмаила Шангареева.





Обращаясь к истории проведения «Татарча диктантов» в ОАЭ нельзя не вспомнить как в прошлом году Исмагил Шангареев сказал, что «определение России как «цветущей сложности» — государства-цивилизации (Константин Леонтьев), взятое на вооружение Президентом РФ Владимиром Путиным, открывает для нас сегодня новые культурно-исторические перспективы, позволяет видеть ясные пути, с одной стороны, национальнойсамоидентификации и, с другой стороны, гармоничной, поступательной интеграции.





Сегодня совершенно очевидно, что такой подход продиктован не только задачами внутрироссийской интеграции, но и интеграции татарских диаспор в ЕС, странах Ближнего Востока, и по всему миру, где звучит татарская речь.





В татарской национальной культуре, говорил Исмагил Шангареев, заложен огромный интеграционной потенциал. Как правильно отмечал, первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев: «Тукай велик потому, что стоял, образно говоря, на плечах титанов татарской культуры и философской мысли. Он оказался связующим звеном различных эпох. Это лишний раз подтверждает, что Габдулла Тукай, будучи прежде всего национальным поэтом татарского народа, одновременно является выдающимся представителем российской поэзии, а это, в свою очередь, говорит о его принадлежности к мировой культуре».





Замечательный российский писатель и психолог Елена Владимирова писала в одном из своих эссе:





«Когда мой сын пошел в школу, мои приятельницы, одноклассницы и прочие, прочие, прочие, вопили в трубку:





Ну, вот, вы сейчас и узнаете!!! Вот, вы узнаете, что такое - татарский язык!! Вы узнаете, каково было нам!

Я удивлялась, я - недоумевала. Но не сомневалась.

Я была права!

Через три года мой сын, ни одного слова когда-то не знавший по татарски, ворвался в мою комнату со словами:

- Мама!!!!! Это - прекрасно!!!

И прочитал стихи Тукая.

Я ни одного слова не поняла...

Нас не учили татарскому, нас учили - английскому!

Я поняла только важность происходящего.

Мой мальчик читал Тукая на языке оригинала, абсолютно понимая и чувствуя!!!

Он не просто читал - он СЛЫШАЛ И ЧУВСТВОВАЛ!

Он слышал любовь, текущую в словах, звуках, интервалах, в дыхании...

Он слышал дыхание любви!

Это было прекрасно!

Абсолютно русский, европейский мальчик, слышал дыхание, биение пульса, аромат и своеобразие восточной культуры. Ее подлинную трепетность и красоту!

Я люблю татарский язык и татарскую культуру.

Но счастье мое в том, что эта любовь передалась моему сыну.

Нам не страшна глобализация, если душа - дышит любовью к родному!

Родина моя - Татарстан.

Люблю!»





В этих искренних словах исконно русского человека подлинная правда о том, какую роль может играть сегодня татарский язык в нашем мире, как много он дает сердцу и уму человека любой национальности, как важно его сегодня беречь.





I

В этом году «Татарча диктант» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел в Эмирате Шарджа.









Стало доброй традицией проводить «Татарча диктант» в ресторане «Казань», который представляет собой и выставку татарской традиционной культуры, и культурный центр, где Ассоциация татаро-башкирских диаспор в ОАЭ (Председатель Ислам Шангареев) проводит многие культурные мероприятия.





В этом году задача проведения диктанта была поставлена передо мной – Джалилем Шангареевым – заместителем Председателя Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.









В этом году я выступил и в роли организатора по площадке, и в роли того, кто читал диктант. В организационном плане на площадке мне помогали сотрудники: Зарина Макенова и Гузель Бикмухаматова. Всего в акции участвовало 14 человек.





Самой старшей участнице акции было 35, самой младшей 2 года, она конечно не писала, но морально всех поддерживала, что тоже не мало важно.





Надеюсь, что в следующем в году на площадке ресторана «Казань» будет значительно больше людей. Мы ведем целенаправленную работу по привлечению соотечественников к участию в культурных мероприятиях Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.





II





В этом году «Татарча диктант» прошел в Стокгольме, обозначав этно-культурное присутствие татарской диаспоры, как отражение тожества западных ценностей, связанных с поддержкой национальных меньшинств в Европейском Союзе.









Диктант прошел на площадке Культурного центра европейских татар Швеции при самом активном содействии его руководителя Айны Зеттерлунд.

Главным организатором «Татарча диктанта» выступил писатель публицист Исмаил Шангареев, автор знаменитого бестселлера «Ислам и мир: Восток глазами классиков». По сути, он являлся и организатором, и медийным лицом на площадке.









Диктант читали один из лидеров диаспоры европейских татар Швеции Рафик Фанильсон и руководитель Культурного центра европейских татар Швеции Айна Зеттерлунд.





Из тех, кто писали диктант: самый старший участник акции - Тутиягуль Мигранова, самый младший Асия Хамидуллина, 6-ти лет отроду, но хорошо знакомая с азами татарской грамматики.





Надо особо отметить с каким прилежанием и серьезностью все участники этой акции отнеслись к своей миссии, которая не ограничивалась проверкой грамотности, знанием языка, но выходила далеко за пределы стен Культурного центра европейских татар Швеции.





По сути это была акция по сохранению самого главного во всей системе того, что мы называем культурным наследием – родного языка в условиях жизни в ином ареале культуры.





В следующем году «Татарча Диктант» будет проводится на этой же площадке, в более расширенном составе.





С приездом Исмаила Шангареева в Стокгольм, работа по консолидации представителей европейских татар Швеции значительно активизировалась, приобретая черты культурного сотрудничества на основе общих исторических ценностей и патриотизма.





Джалиль Шангареев



