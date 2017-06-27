Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу

Изучение основ церковно-славянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

Об этом вчера, 24 июня, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на «Вести FM».

«Неплохо было бы в школе изучать по крайней мере основы церковно-славянского языка — просто для общего культурного уровня, — сказал Волков в эфире радиостанции. — Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», пишет Privet-Rostov.ru.