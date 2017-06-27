Регистрация
Важные темы
» » Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу


Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу

27-06-2017, 21:33

Изучение основ церковно-славянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

 

 

Об этом вчера, 24 июня, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на «Вести FM».

«Неплохо было бы в школе изучать по крайней мере основы церковно-славянского языка — просто для общего культурного уровня, — сказал Волков в эфире радиостанции. — Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», пишет Privet-Rostov.ru.



Прочитали - 56
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России хотят отменить новогодние каникулы

В России хотят отменить новогодние каникулы

События
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Инфраструктура
Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Инфраструктура
Украина готовит введение визового режима с Россией

Украина готовит введение визового режима с Россией

Общество
Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Город
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
Путин рассказал о покушениях на себя

Путин рассказал о покушениях на себя

Главное
СМИ сообщили о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в Сочи

СМИ сообщили о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в

Происшествия
Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Инфраструктура
Новым предметом хотят дополнить школьную программу в России

Новым предметом хотят дополнить школьную программу в России

Общество
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
В России изменится порядок приема первоклассников в школы

В России изменится порядок приема первоклассников в школы

Город
В РПЦ одобрили замену попа на купца в сказке Пушкина

В РПЦ одобрили замену попа на купца в сказке Пушкина

События
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

Город
Из школьной программы исчезнет один предмет

Из школьной программы исчезнет один предмет

Общество
Президент Филиппин назвал Барака Обаму «сукиным сыном»

Президент Филиппин назвал Барака Обаму «сукиным сыном»

Происшествия
Порнозвёзды предлагают Госдуме ввести в школьную программу секс-уроки

Порнозвёзды предлагают Госдуме ввести в школьную программу секс-уроки

Инфраструктура
Россияне могут остаться без зарплаты в следующем году

Россияне могут остаться без зарплаты в следующем году

Главное
Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Инфраструктура
Пропавший в море у берегов Сочи молодой человек найден мертвым

Пропавший в море у берегов Сочи молодой человек найден мертвым

Происшествия
Выпускники пожаловались президенту на «немыслимо» сложные задания в ЕГЭ

Выпускники пожаловались президенту на «немыслимо» сложные задания в

Город
Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Главное
Дочь Путина попала в список самых влиятельных молодых людей

Дочь Путина попала в список самых влиятельных молодых людей

Общество
В Красноярске появилась возможность выучить язык межнационального общения Эсперанто

В Красноярске появилась возможность выучить язык межнационального

Город
В новых учебниках истории революций и татаро-монгольского ига нет

В новых учебниках истории революций и татаро-монгольского ига нет

Город
Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Транспорт
На выборах в Краснодаре подрались наблюдатель и священник

На выборах в Краснодаре подрались наблюдатель и священник

Происшествия
Человечеству необходима 4-х дневная рабочая неделя

Человечеству необходима 4-х дневная рабочая неделя

Город
Школьников ждет

Школьников ждет "несмываемый позор"

Город
Еще один выходной хотят сделать в России

Еще один выходной хотят сделать в России

Город
Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Главное
Ткачев пообещал оставить россиянам импортное вино и шоколад

Ткачев пообещал оставить россиянам импортное вино и шоколад

Город
Билл Гейтс предсказал смерть 33 миллионов человек

Билл Гейтс предсказал смерть 33 миллионов человек

Происшествия
Регионы отправят в свободное плавание

Регионы отправят в свободное плавание

Происшествия
Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Город
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Инфраструктура
Украина надеется настроить против России всю планету

Украина надеется настроить против России всю планету

Происшествия
Воевода заявил о своих политических амбициях

Воевода заявил о своих политических амбициях

Сочи
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+