Церковнославянский язык хотят включить в школьную программу
Изучение основ церковно-славянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.
Об этом вчера, 24 июня, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на «Вести FM».
«Неплохо было бы в школе изучать по крайней мере основы церковно-славянского языка — просто для общего культурного уровня, — сказал Волков в эфире радиостанции. — Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», пишет Privet-Rostov.ru.
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