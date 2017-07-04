Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку сняли на видео

В сети опубликовано очередное шокирующее видео, героиней которого стала молодая девушка, пребывавшая в крайне неадекватном состоянии, пишет Privet-Rostov.ru.

О причинах поведения представительницы прекрасной половины человечества, попавшей в объектив видеокамеры, неизвестно. По предположению авторов видео и огромного количества интернет-пользователей, героиня ролика находилась в состоянии сильного наркотического опьянения.

На видео под названием «Одолбалась и потеряла контроль над собой» запечатлено, как девушка, практически без одежды, буквально бьется в конвульсиях у столба, рядом с проезжей частью.

Спустя некоторое время она выбегает на дорогу и бросается на машины. Остановить ее пытались сразу несколько мужчин, правда удалось им это не сразу. Героиня ролика едва не спровоцировала ДТП. В завершении ролика видно, как молодые люди все же смогли увести ее с проезжей части, но о дальнейшей судьбе девушки ничего не известно, сообщает Privet-Rostov.ru

«Ужасссс дикий(((», - написала в комментариях к посту Елена З.

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