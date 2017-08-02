с 1 сентября в школы Краснодара возвращается «старый» новый предмет
В новом учебном году в школьную программу будет введен новый предмет – астрономия, пишет Privet-Rostov.ru.
Об этом рассказала министр образования РФ Ольга Васильева.
«С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии», – сообщила «Известиям» глава Министерства.
Кроме того, Васильева отметила, что обязательными должны стать и занятия шахматами. По ее мнению именно эта игра способствует развитию умственных способностей ребёнка, что в свою очередь, положительно повлияет на успеваемость, сообщает Privet-Rostov.ru.
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