Инспекторам ДПС в Краснодаре запретили делать две вещи

Запрет для сотрудников ГИБДД курить в присутствии водителей и грубо с ними разговаривать пропишут в российском законодательстве, сообщает Privet-Rostov.ru.

МВД опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов новую версию регламента по надзору за дорожным движением, в котором определены их уточненные права и обязанности.

В документе обозначено, что при общении с водителями инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить, об этом сообщает Российская газета.

В частности, речь идет о недопустимости "высказываний дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности", а также просто "оскорбительных реплик", пишет Privet-Rostov.ru