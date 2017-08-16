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Инспекторам ДПС в Краснодаре запретили делать две вещи

16-08-2017, 17:37

Запрет для сотрудников ГИБДД курить в присутствии водителей и грубо с ними разговаривать пропишут в российском законодательстве, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

МВД опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов новую версию регламента по надзору за дорожным движением, в котором определены их уточненные права и обязанности.

В документе обозначено, что при общении с водителями инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить, об этом сообщает Российская газета.

В частности, речь идет о недопустимости "высказываний дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности", а также просто "оскорбительных реплик", пишет Privet-Rostov.ru



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