Как изменится жизнь россиян с октября 2017 года
В октябре в России вступит в силу ряд новых законов, в разной степени влияющих на жизнь граждан.
Осенний призыв
1 октября начинается осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря этого года. Под его действие попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь в армию идут те, кто не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учёбе, пишут «Известия».
Исключение предусмотрели для жителей ряда территорий Крайнего Севера (для них призыв начнётся в ноябре), жителей деревенской местности, занятых в это время на сборе урожая, при условии, что этот факт документально подтверждён.
Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги из-за того, что школьный год начинается лишь месяцем ранее — учителя подлежат только весеннему призыву.
Все, кого призовут в армию до декабря 2017 года, должны будут прослужить один год.
Среди тех, кто вообще не подлежит призыву, — осужденные, молодые люди, проходящие альтернативную гражданскую службу, постоянно проживающие за территорией РФ, те, кто прошел службу в другой стране, обладатели научной степени и ряд других категорий граждан.
Льготникам надо поторопиться. Заканчивается срок выбора формата набора соцуслуг
1 октября заканчивается срок выбора формата набора соцуслуг для льготников. До этого числа федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг (НСУ).
По информации Пенсионного фонда России, стоимость набора услуг с начала 2017 года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения.
Претендовать на него могут в том числе инвалиды и участники ВОВ, блокадники, участники боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, люди, пострадавшие от воздействия радиации. По желанию льготник может воспользоваться собственно предлагаемыми услугами, получить денежную компенсацию за них или воспользоваться частью услуг, а разницу получить денежной компенсацией.
Неаккуратных водителей ждут хорошие новости
С 1 октября 2017 года общая сумма штрафов за нарушения ПДД, после которой накладываются ограничения на выезд, будет повышена. Если сейчас зарубежная поездка может сорваться в случае, если сумма штрафов достигла 10 тыс. рублей, то теперь эта сумма составляет до 30 тыс. рублей.
Tax free и НДС
Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости вывезенного из РФ товара. С 1 октября в России заработает система tax free, которая позволит после выезда вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее процент за свои услуги.
Главврачей снимут с должности при достижении пенсионного возраста
Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Действие закона распространяется как на государственные, так и на муниципальные медицинские учреждения.
Данное возрастное ограничение для лиц, занимающих руководящие должности, установлены законом, принятым в силу в июле 2017 года.
При этом главврачей, достигших возраста 65 лет, увольнять не будут, но будут переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. К слову, в индивидуальном порядке, возрастной порог руководителя может быть увеличен до 70 лет. В каждом конкретном случае такое решение должно быть принято коллективом медучреждения, пишет Privet-Rostov.ru
Новая графа в счетах-фактурах
Ещё одно нововведение коснётся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится новая графа: «Код товара». Относится она в первую очередь к тем, кто ведёт торговлю со странами Евразийского экономического союза, остальным достаточно поставить в графе прочерк.
Кроме того, теперь в счетах-фактурах организациям придётся полностью указывать свой адрес по ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). До сих пор в таких случаях можно было ограничиться формулировкой из устава, которая часто сводилась лишь к городу, в котором находится предприятие.
С октября 2017 года компании, не указавшие в счёте полного адреса, впоследствии могут лишить налогового вычета.
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