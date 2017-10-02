Регистрация
Важные темы
» » Как изменится жизнь россиян с октября 2017 года


Как изменится жизнь россиян с октября 2017 года

2-10-2017, 12:53

В октябре в России вступит в силу ряд новых законов, в разной степени влияющих на жизнь граждан.

 

 

Осенний призыв

1 октября начинается осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря этого года. Под его действие попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь в армию идут те, кто не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учёбе, пишут «Известия».

Исключение предусмотрели для жителей ряда территорий Крайнего Севера (для них призыв начнётся в ноябре), жителей деревенской местности, занятых в это время на сборе урожая, при условии, что этот факт документально подтверждён.

Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги из-за того, что школьный год начинается лишь месяцем ранее — учителя подлежат только весеннему призыву.

Все, кого призовут в армию до декабря 2017 года, должны будут прослужить один год.

Среди тех, кто вообще не подлежит призыву, — осужденные, молодые люди, проходящие альтернативную гражданскую службу, постоянно проживающие за территорией РФ, те, кто прошел службу в другой стране, обладатели научной степени и ряд других категорий граждан.

Льготникам надо поторопиться. Заканчивается срок выбора формата набора соцуслуг

1 октября заканчивается срок выбора формата набора соцуслуг для льготников. До этого числа федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг (НСУ).

По информации Пенсионного фонда России, стоимость набора услуг с начала 2017 года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения.

Претендовать на него могут в том числе инвалиды и участники ВОВ, блокадники, участники боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, люди, пострадавшие от воздействия радиации. По желанию льготник может воспользоваться собственно предлагаемыми услугами, получить денежную компенсацию за них или воспользоваться частью услуг, а разницу получить денежной компенсацией.

Неаккуратных водителей ждут хорошие новости

С 1 октября 2017 года общая сумма штрафов за нарушения ПДД, после которой накладываются ограничения на выезд, будет повышена. Если сейчас зарубежная поездка может сорваться в случае, если сумма штрафов достигла 10 тыс. рублей, то теперь эта сумма составляет до 30 тыс. рублей.

Tax free и НДС

Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости вывезенного из РФ товара. С 1 октября в России заработает система tax free, которая позволит после выезда вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее процент за свои услуги.

Главврачей снимут с должности при достижении пенсионного возраста

Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Действие закона распространяется как на государственные, так и на муниципальные медицинские учреждения.

Данное возрастное ограничение для лиц, занимающих руководящие должности, установлены законом, принятым в силу в июле 2017 года.

При этом главврачей, достигших возраста 65 лет, увольнять не будут, но будут переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. К слову, в индивидуальном порядке, возрастной порог руководителя может быть увеличен до 70 лет. В каждом конкретном случае такое решение должно быть принято коллективом медучреждения, пишет Privet-Rostov.ru 

Новая графа в счетах-фактурах

Ещё одно нововведение коснётся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится новая графа: «Код товара». Относится она в первую очередь к тем, кто ведёт торговлю со странами Евразийского экономического союза, остальным достаточно поставить в графе прочерк.

Кроме того, теперь в счетах-фактурах организациям придётся полностью указывать свой адрес по ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). До сих пор в таких случаях можно было ограничиться формулировкой из устава, которая часто сводилась лишь к городу, в котором находится предприятие.

С октября 2017 года компании, не указавшие в счёте полного адреса, впоследствии могут лишить налогового вычета.



Прочитали - 275
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Город
Что изменится в жизни Россиян с 1 августа

Что изменится в жизни Россиян с 1 августа

Главное
Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Инфраструктура
Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Главное
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Инфраструктура
Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Город
Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Инфраструктура
Миллионам россиян могут запретить выезд за границу

Миллионам россиян могут запретить выезд за границу

Общество
Как изменится жизнь россиян в мае

Как изменится жизнь россиян в мае

Главное
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Город
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Город
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Отслужившим в армии будут платить больше

Отслужившим в армии будут платить больше

Общество
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы

Общество
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Происшествия
Что изменится в жизни россиян в ноябре

Что изменится в жизни россиян в ноябре

Главное
Россиян в октябре ждет масса сюрпризов

Россиян в октябре ждет масса сюрпризов

Главное
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
В России резко вырастет налог на имущество

В России резко вырастет налог на имущество

Главное
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не всем

Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не

Город
Как в июне изменится жизнь россиян

Как в июне изменится жизнь россиян

Главное
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиян

Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиян

Город
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Город
31 декабря могут сделать выходным днём

31 декабря могут сделать выходным днём

Город
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Город
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим

Город
С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

Главное
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцев

Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцев

Транспорт
Что изменится в России с 1 июля

Что изменится в России с 1 июля

Главное
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернет

Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернет

Транспорт
Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Главное
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Город
Как получить от государства 650 тысяч рублей?

Как получить от государства 650 тысяч рублей?

Главное
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в "последний вагон"?

Город
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+