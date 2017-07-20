Регистрация
Важные темы
» » В России внесли изменения в правила дорожного движения


В России внесли изменения в правила дорожного движения

20-07-2017, 11:56

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление было подписано 12 июля.

 

 

В частности, в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки, пишет Privet-Rostov.ru

В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки и термины.

Кроме того, уточнены определения применительно к ситуации, когда необходимо произвести разметку проезжей части при наличии трамвайных путей и островков безопасности.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Также изменениями в Правила разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет, чего ранее не допускалось, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 156
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России будут продавать алкоголь по новым правилам

В России будут продавать алкоголь по новым правилам

Город
Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Инфраструктура
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Город
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

Транспорт
На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня

На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного

Транспорт
В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

Транспорт
Правительство намерено ужесточить проверку водителей на опьянение

Правительство намерено ужесточить проверку водителей на опьянение

Общество
В России изменились правила замены и выдачи водительского удостоверения

В России изменились правила замены и выдачи водительского

Транспорт
В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

Транспорт
Для водителей введут новый штраф в 5000 рублей

Для водителей введут новый штраф в 5000 рублей

Главное
С 1 января изменятся правила перевозки детей в авто

С 1 января изменятся правила перевозки детей в авто

Главное
Новые штрафы ждут российских водителей

Новые штрафы ждут российских водителей

Транспорт
Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Транспорт
В Сочи частично закроется Мацестинский тоннель

В Сочи частично закроется Мацестинский тоннель

Транспорт
Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Транспорт
В Краснодаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов

В Краснодаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов

Транспорт
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые поправки

Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые

Транспорт
На перекрёстке улиц Красной и Одесской в Краснодаре будут оборудованы наземные пешеходные переходы

На перекрёстке улиц Красной и Одесской в Краснодаре будут оборудованы

Город
На Кубани обеспечат безопасный туристический джиппинг

На Кубани обеспечат безопасный туристический джиппинг

Спорт
ГИБДД сняла ролик ужасов для россиян

ГИБДД сняла ролик ужасов для россиян

Транспорт
При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

Транспорт
В Краснодаре перед новогодними праздниками изменится схема движения

В Краснодаре перед новогодними праздниками изменится схема движения

Транспорт
ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детям

ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детям

Главное
Въезд большегрузов в Краснодар со стороны Тургеневского моста будет ограничен

Въезд большегрузов в Краснодар со стороны Тургеневского моста будет

Транспорт
На Кубани рисунками на асфальте призывают соблюдать правила дорожного движения

На Кубани рисунками на асфальте призывают соблюдать правила дорожного

Транспорт
Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы штрафов

Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Транспорт
Для водителей

Для водителей "грязных" машин придумали штраф

Транспорт
Ноу-хау ГИБДД: необычные светофоры установят в городах

Ноу-хау ГИБДД: необычные светофоры установят в городах

Транспорт
Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Транспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машин

Госдума уточнила правила эвакуации машин

Транспорт
В Краснодаре стартует капитальный ремонт городских магистралей

В Краснодаре стартует капитальный ремонт городских магистралей

Город
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

Транспорт
В Краснодаре на углу ул.Рашпилевской и Красных Партизан изменится схема движения транспорта

В Краснодаре на углу ул.Рашпилевской и Красных Партизан изменится

Транспорт
В Краснодаре на время проведения тренировок и проведения праздничного парада на Театральной площади будет ограничено движение транспорта

В Краснодаре на время проведения тренировок и проведения праздничного

Транспорт
В Краснодаре на полтора месяца ограничат движение по улице Комсомольской

В Краснодаре на полтора месяца ограничат движение по улице

Транспорт
В Краснодаре будет организовано движение общественного транспорта по Славянскому кладбищу

В Краснодаре будет организовано движение общественного транспорта по

Город
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и изменения в ПДД

Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и

Город
В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по ул. Кирова и Горького

В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по ул. Кирова и

Транспорт
МВД внесло поправки в Правила дорожного движения

МВД внесло поправки в Правила дорожного движения

Транспорт
Правила эвакуации автомобилей будут изменены

Правила эвакуации автомобилей будут изменены

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+