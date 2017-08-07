Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность
Соцсеть «Одноклассники» предоставит пользователям доступ к госуслугам. Такая функция появится в сентябре нынешнего года.
Теперь у пользователей появится возможность оформлять документы и составлять запросы по двенадцати услугам. Позднее госуслуги будут доступны в мобильной версии.
Отметим, что вначале можно будет пользоваться такими услугами, как оформление заграничного паспорта, свидетельства о рождении ребенка, документов на получение материнского капитала, а также регистрирование автомобиля, оплата штрафов, пишет Privet-Rostov.ru.
Сейчас представители соцсети ведут переговоры с порталом «Госуслуги» по поводу реализации этого сервиса. Заметим, что сервис «Госуслуги» пользуется большой популярностью. В частности, на сегодня в нем зарегистрированы около 50 миллионов россиян.
Стоит сказать, что сейчас на сервисе доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде.
Фото: Poznavatelno.net
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