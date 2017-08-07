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Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

Вчера, 20:21

Соцсеть «Одноклассники» предоставит пользователям доступ к госуслугам. Такая функция появится в сентябре нынешнего года.

 

Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

 

Теперь у пользователей появится возможность оформлять документы и составлять запросы по двенадцати услугам. Позднее госуслуги будут доступны в мобильной версии.

Отметим, что вначале можно будет пользоваться такими услугами, как оформление заграничного паспорта, свидетельства о рождении ребенка, документов на получение материнского капитала, а также регистрирование автомобиля, оплата штрафов, пишет Privet-Rostov.ru.

Сейчас представители соцсети ведут переговоры с порталом «Госуслуги» по поводу реализации этого сервиса.  Заметим, что сервис «Госуслуги» пользуется большой популярностью. В частности, на сегодня в нем зарегистрированы около 50 миллионов россиян. 

Стоит сказать, что сейчас на сервисе доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде.

Фото: Poznavatelno.net 



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