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ГИБДД готовит новые сюрпризы для автолюбителей

9-04-2018, 19:56

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Временные права, больше перекрестков с круговым движением и алкозамки – ближайшее будущее для российских автомобилистов.

 

 

ГИБДД готовит новые сюрпризы для автолюбителей


Перечисленные нововведения включены в план реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Разрабатывает стратегию ГИБДД. В настоящий момент документ обсуждается с представителями различных общественных организаций. Нововведения будут внедрены в срок до 2030 года.

 

 

- План стратегии включает всебя несколько блоков. Впервый входят такие меры, как формирование «положительного имиджа» инспекторов, расширение числа камер, атакже проработка возможности применения вавтомобилях «алкозамков». Эти устройства непозволят завести машину, пока водитель недыхнёт вспециальный датчик,- сообщает «Коммерсант».

 

Рассматривается также варианты организации проката автокресел для детей и ужесточение контроля за их качеством.

 

Предполагается также создание большего числа перекрестков с круговым движением, введение временных прав для водителей новичков и усложнение экзаменов для мотоциклистов иводителей автобусов.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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