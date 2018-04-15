Стало известно будут ли водители проходить переэкзаменовку при замене удостоверения
Предложение Союза автошкол подвергли резкой критике со всех сторон.
Напомним, что Союз Автошкол предлагал проводить повторные экзамены для водителей, при замене водительского удостоверения. Предложение сразу же подвергли резкой критике.
Сегодня глава ГИБДД Михаил Черников высказал свое мнение по этому поводу. Чиновник отметил, что сейчас необходимости повторной сдачи экзаменов нет. Единственное, что требуется от водителей при замене прав – это подтвердить пригодность, то есть пройти медицинский контроль.
- Введениеже экзамена может привести квыходу России изобщепринятых международных норм иправил,-пишетRT.
Повторно сдавать экзамены автомобилистам не придется.
Источник:Privet-Rostov.ru
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