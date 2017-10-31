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Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей Краснодара

31-10-2017, 14:19

Privet-Rostov.ru рассказал о самых важных изменениях в работе сотрудников ГИБДД.

 


Подробнее можно прочитать пройдяпо ссылкам:


 

В России ГИБДД будет по-новому работать с водителями

Можно ли снимать на видео действия сотрудников ГИБДД? Комментарий ведомства

В России планируют ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

Очередное изменение в работе ГИБДД ожидает россиян



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