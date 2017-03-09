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Жене Караченцова грозит лишение водительских прав за пьяную езду

9-03-2017, 13:53

Людмилу Поргину могут лишить права управлять автомобилем на 2 года.

 

 

Госавтоинспеция Подмосковья завела в отношении Людмилы Поргиной, жены актера Николая Караченцова, административное дело о вождении в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Экспертиза подтвердила, что у нее в крови был алкоголь в момент ДТП", — сказал собеседник агентства, отметив, что максимальное наказание по административной статье составляет два года лишения водительских прав.

Материалы будут переданы в суд, отметил источник, однако не уточнил, в какой именно.

Как сообщал "Югополис", в конце февраля автомобиль, одним из пассажиров которого был Караченцов, столкнулся с "Газелью" в Щелковском районе Московской области. Актера доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте. В этом ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, пишет www.yugopolis.ru.



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