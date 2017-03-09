Жене Караченцова грозит лишение водительских прав за пьяную езду
Людмилу Поргину могут лишить права управлять автомобилем на 2 года.
Госавтоинспеция Подмосковья завела в отношении Людмилы Поргиной, жены актера Николая Караченцова, административное дело о вождении в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Экспертиза подтвердила, что у нее в крови был алкоголь в момент ДТП", — сказал собеседник агентства, отметив, что максимальное наказание по административной статье составляет два года лишения водительских прав.
Материалы будут переданы в суд, отметил источник, однако не уточнил, в какой именно.
Как сообщал "Югополис", в конце февраля автомобиль, одним из пассажиров которого был Караченцов, столкнулся с "Газелью" в Щелковском районе Московской области. Актера доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте. В этом ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, пишет www.yugopolis.ru.
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортовГлавное
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом видеТранспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 летГород
Бывший футболист «Кубани» Кузьмичев погиб в автокатастрофеПроисшествия
В Сочи машина упала в обрыв с двумя пассажирами (ФОТО)Происшествия
В Краснодаре водитель иномарки вылетел из переворачивающейся машиныПроисшествия
В Краснодаре ДТП спровоцировали три пьяных девушкиПроисшествия
Принцип «ГИБДД всегда права» больше не действуетТранспорт
На Кубани разбились муж с женой на мопедеПроисшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культурыПроисшествия
Грабители в масках забили насмерть пенсионера на КубаниКриминал
ВИДЕО: сочинские полицейские устроили погоню за преступникомПроисшествия
Байкеры устроили поножовщину в одном из клубов КраснодараКриминал
Мужчина решил сделать подарок жене, покончив с собой на 8 мартаОбщество
ГИБДД не помеха: россиянин придумал способ ездить пьяным за рулемТранспорт
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)Происшествия
На Кубани поезд врезался в грузовик, движение поездов закрытоТранспорт
В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)Происшествия
В Сочи спасатели вытащили из реки пьяного мужчину (фото+видео)Сочи
В Краснодаре арестован пьяный водитель, врезавшийся в группу пешеходовПроисшествия
На Кубани ищут водителя и пассажира упавшего с моста в реку автомобиляПроисшествия
Школьника до полусмерти избили мать с сестройПроисшествия
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Отец разбившегося в аварии актера Пола Уокера подал в суд на PorscheСобытия
На Кубани Jaguar столкнулся с ВАЗ-2110, погибла 20-летняя девушкаПроисшествия
В Краснодаре ищут водителя, сбившего беременную и скрывшегося с местаПроисшествия
16-летний мопедист в состоянии комы доставлен в больницу с места ДТППроисшествия
На Кубани водитель без прав впал в кому после столкновения с 3Происшествия
Угонщики будут платить за украденный автомобиль, независимо от егоКриминал
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый законТранспорт
Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафыТранспорт
Женщину не пустили в роддом: она родила у стен больницыПроисшествия
С 1 июля за "пьяную езду" можно попасть в тюрьмуТранспорт
"Лишенцам" досрочно вернут водительские праваТранспорт
Певица Нюша предложила собрать деньги на лечение актера ЯнинаГород
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Убийцы на дорогахПроисшествия
Водителям, лишенным прав, их могут вернуть досрочноТранспорт
Депутаты "перекроют кислород" должникамГлавное