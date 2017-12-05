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Жителям Краснодара перестанут выдавать бумажные ПТС

Сегодня, 11:32

МВД РФ прекратит выдавать бумажные ПТС с 1 июля 2018 года.


Ранее оформленные бумажные паспорта будут действовать до их замены на элекронные документы.

Министерство внутренних дел России перестанет оформлять бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

 

Ранее оформленные бумажные документы можно будет заменить на их электронные аналоги при желании автовладельца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Проект документа сейчас проходит общественное обсуждение на Едином портале правовой информации.

 

Электронные ПТС будут действовать на всей территории ЕАЭС, пишет Privet-Rostov.ru



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