При поездке в Таиланд россиянам грозит 10 лет тюрьмы

Ростуризм напомнил туроператорам о необходимости предупреждать клиентов о запрете на электронные сигареты в Таиланде, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на электронные сигареты и о санкциях за его нарушение», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендуют российским туристам, направляющимся на отдых за рубеж, предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск.

В пресс-службе напомнили, что использование на территории Таиланда электронных сигарет и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (более $30 тыс.) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Соответствующий закон принят в Таиланде в 2014 году.

Несмотря на это, в сентябре 2017 года двое туристов из России были задержаны в Паттайе за использование электронных сигарет. Туристы провели более суток в полицейском участке, а затем были выпущены под залог 100 тыс. батов (более $3 тыс.).