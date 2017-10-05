При поездке в Таиланд россиянам грозит 10 лет тюрьмы
Ростуризм напомнил туроператорам о необходимости предупреждать клиентов о запрете на электронные сигареты в Таиланде, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на электронные сигареты и о санкциях за его нарушение», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рекомендуют российским туристам, направляющимся на отдых за рубеж, предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск.
В пресс-службе напомнили, что использование на территории Таиланда электронных сигарет и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (более $30 тыс.) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Соответствующий закон принят в Таиланде в 2014 году.
Несмотря на это, в сентябре 2017 года двое туристов из России были задержаны в Паттайе за использование электронных сигарет. Туристы провели более суток в полицейском участке, а затем были выпущены под залог 100 тыс. батов (более $3 тыс.).
Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардовОбщество
Ученые: Чистящие средства могу быть смертельно опаснымиГород
Россиянка, ожидающая смертой казни во Вьетнаме, написала прощальноеГлавное
Банки обяжут информировать клиентов о балансе карт после каждойИнфраструктура
Аналитики предупредили о проблемах у четырех крупных российских банковОбщество
Путин запретил использовать в России анонимайзерыИнфраструктура
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в ЕгипетСобытия
Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогомОбщество
Курильщиков в России ждет новый сюрпризЗдоровье
Госдума не стала запрещать продажу сигарет лицам младше 21 годаГород
В России появятся электронные больничныеОбщество
Россиянам запретили говорить «жид» и «понос»События
В России могут запретить продажу квартир без отделкиИнфраструктура
Российский турист выжил, сутки держась за буй в открытом мореПроисшествия
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти РоссииЗдоровье
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублямиОбщество
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Как изменится жизнь россиян в 2017 годуГлавное
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублейГород
Вэйп взорвался в кармане у мужчины. ВидеоСобытия
Россияне покупают опасные подделки вместо сигаретЗдоровье
Депутаты призывают запретить вейпинг в общественных местахЗдоровье
С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы гражданГород
ПТС начнут выдавать в электронном видеТранспорт
Медработников начнут штрафовать за плохую работуЗдоровье
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
Специалисты Кавказского заповедника рассказали, как туристамОбщество
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по КраснодаруПроисшествия
Россияне придумали новый повод не платить по кредитамГород
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублейПроисшествия
Российскому туристу отрезали ухо в ТаиландеПроисшествия
На перелеты в Сочи могут установить льготные ценыТранспорт
Банки будут спрашивать согласия на платежи у своих клиентовКриминал
Страховка для водителей станет дешевлеТранспорт
Ткачев пообещал оставить россиянам импортное вино и шоколадГород
Жителям России посоветовали получать разрешение на поездку в Крым уГород
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернетТранспорт
Десять способов обмана туристов на курортахКриминал
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал