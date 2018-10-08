Автомобилистам хотят ограничит мощность двигателя в Краснодаре

С инициативой запретить установку в автомобили двигатели, большей мощности, чем заявлено в базовых характеристиках, выступило ГИБДД.

Речь идет о лекарствах с «одурманивающим» эффектом. Прием таких лекарств хотят приравнять к приему алкоголя или наркотиков, сообщает «Коммерсант». Для водителей, севших за руль, после употребления такого рода лекарств предусматривается наказание в виде лишения прав.

Согласно данным статистики в прошлом году в Москве было зафиксировано 244 подобных случаев. Однако, все водители были отпущены, так как им нечего было вменить.

Минздрав должен составить список таких препаратов и их доз, которые будут внесены в правки. Однако, депутаты высказали предложение, смягчить наказание для тех, кто употребляет такие лекарства в медицинских целях, сообщает Privet-Rostov.ru.

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Источник: Privet-Rostov.ru