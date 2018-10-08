Автомобилистам хотят ограничит мощность двигателя в Краснодаре
С инициативой запретить установку в автомобили двигатели, большей мощности, чем заявлено в базовых характеристиках, выступило ГИБДД.
Речь идет о лекарствах с «одурманивающим» эффектом. Прием таких лекарств хотят приравнять к приему алкоголя или наркотиков, сообщает «Коммерсант». Для водителей, севших за руль, после употребления такого рода лекарств предусматривается наказание в виде лишения прав.
Согласно данным статистики в прошлом году в Москве было зафиксировано 244 подобных случаев. Однако, все водители были отпущены, так как им нечего было вменить.
Минздрав должен составить список таких препаратов и их доз, которые будут внесены в правки. Однако, депутаты высказали предложение, смягчить наказание для тех, кто употребляет такие лекарства в медицинских целях, сообщает Privet-Rostov.ru.
Читайте также:
Госпошлину на выдачу номеров отменят в России
ГИБДД хочет запретить россиянам садиться за руль после приема лекарств
Самый опасный вид общественного транспорта назвали россияне
Источник: Privet-Rostov.ru
В Краснодаре родителям разрешат требовать с детей алименты, неОбщество
В Краснодаре должников хотят лишать единственного жильяИнфраструктура
Тысячам автовладельцев в Краснодаре грозит новый штрафТранспорт
Безработных жителей Краснодара будут штрафоватьОбщество
Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМСЗдоровье
В Госдуме предложили собирать налоги с детейГород
ГИБДД обяжут выплатить компенсации жителям в КраснодареТранспорт
Госдума придумала новое наказание для тысяч автовладельцев по всейТранспорт
Новый налог собираются ввести в РоссииОбщество
У россиян хотят конфисковывать автомобили за езду без правТранспорт
В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысячТранспорт
За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьмуТранспорт
Россиян лишат права жаловаться на работу больниц и врачейЗдоровье
Жителей Краснодара начнут спасать от смерти при выезде на встречкуТранспорт
По новым правилам будут вступать в наследство жители КраснодараГород
Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в деньИнфраструктура
Стало известно будут ли водители проходить переэкзаменовку при заменеТранспорт
Правила оплаты больничных листов изменятся в КраснодареЗдоровье
ГИБДД готовит новые сюрпризы для автолюбителейТранспорт
Шестью сборами хотят дополнить Налоговый кодекс в РоссииОбщество
Переводы с карты на карту в качестве оплаты хотят запретить в РоссииГлавное
Относиться к судьям как к обычным водителям запретили инспекторамГород
Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей КраснодараТранспорт
Россияне начали массового подделывать госномера для обмана камерКриминал
Инспекторам ДПС в Краснодаре запретили делать две вещиТранспорт
Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДДТранспорт
На 20% могут подорожать лекарства в РоссииСобытия
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИЗдоровье
Составлен список бесполезных лекарств, которыми лечатся россиянеГлавное
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духиГород
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом видеТранспорт
Депутаты призывают запретить вейпинг в общественных местахЗдоровье
В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогуЗдоровье
Правительство утвердило список жизненно важных лекарств на 2016 годЗдоровье
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
Медосвидетельствование станет принудительнымКриминал
Цены на 50 лекарств защитили от колебаний валютыЗдоровье
В России появятся гоударственные аптекиГород
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал
Остановки общественного транспорта станут вышеТранспорт