Камеры видеофиксации начнут проверять наличие ОСАГО у российских водителей
Фиксировать отсутствие полисов камеры начнут уже с сентября этого года.
В первую очередь такую систему внедрят на улицах столицы, а затем в других городах страны. Эксперты считают, что такое нововведение отобьет у автомобилистов желание не покупать полис ОСАГО.
- Мыпланируем, чтобы с1сентября начали работать камеры фото- ивидеофиксации вМоскве, рассылая „письма счастья" для тех людей, укоторых нет полиса ОСАГО,-цитирует слова директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцеваauto.mail.ru.
О внедрении подобных систем говорилось еще несколько лет назад, однако разработчики только сейчас смогли создать адекватный алгоритм действия.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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