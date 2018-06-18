Камеры видеофиксации начнут проверять наличие ОСАГО у российских водителей

Фиксировать отсутствие полисов камеры начнут уже с сентября этого года.

В первую очередь такую систему внедрят на улицах столицы, а затем в других городах страны. Эксперты считают, что такое нововведение отобьет у автомобилистов желание не покупать полис ОСАГО.

- Мыпланируем, чтобы с1сентября начали работать камеры фото- ивидеофиксации вМоскве, рассылая „письма счастья" для тех людей, укоторых нет полиса ОСАГО,-цитирует слова директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцеваauto.mail.ru.

О внедрении подобных систем говорилось еще несколько лет назад, однако разработчики только сейчас смогли создать адекватный алгоритм действия.

Читайте также:

Источник:Privet-Rostov.ru