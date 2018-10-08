Правила оплаты штрафов ГИБДД изменят в Краснодаре
Автомобилистам дадут всего пять дней на «искупление вины» в финансовом плане.
В случае неуплаты штрафа в пятидневный срок, с водителей спишут исполнительный сбор. Предполагается, что упрощенная процедура коснется лишь штрафов, выявленных с помощью камер, в размере до трех тысяч рублей. Нововведение планируют ввести в 2019 году. Штрафы будут списываться с банковских счетов. Автомобилисты будут получать оповещение в виде SMS. Минимальный размер дополнительных сборов – 1000 рублей.
На данный момент по истечению 70 дней с момента принятия решения о штрафе, бумаги передаются в ФССП и заводится исполнительное производство.
Согласно нововведениям, в случае несвоевременной оплаты штрафа, документы приставам передадут в течении трех дней. Должника проинформируют об этом заказным письмом, SMS - сообщением или через портал «Госуслуг». Приставы направляют в банк соответствующий запрос на списание средств с банковского счета должника.
В случае, если водитель не успел заплатить штраф 500 рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч, со счета у него спишут уже 1,5 тысячи рублей. Под нововведения попадают и штрафы за выезд на выделенку, парковку под запрещающим знаком и другие небольшие нарушения, сообщает «Коммерсант».
Законопроект рассмотрят до конца года. В текущей редакции предусмотрено, что он вступит в силу он через 180 дней после опубликования, то есть примерно в середине 2019 года, пишет Privet-Rostov.ru.
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