Жителям Краснодара разрешат ездить без ОСАГО
На замену бумажным полисам придут электронные.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, об этом сообщает «Российская газета». Проверять наличие полисов инспекторы будут проверять через единую базу данных.
Если законопроект пройдет все стадии одобрения, то он вступит в силу через 180 дней после последнего слушания.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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