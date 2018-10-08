Жителям Краснодара разрешат ездить без ОСАГО

На замену бумажным полисам придут электронные.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, об этом сообщает «Российская газета». Проверять наличие полисов инспекторы будут проверять через единую базу данных.

Если законопроект пройдет все стадии одобрения, то он вступит в силу через 180 дней после последнего слушания.

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Источник:Privet-Rostov.ru