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Стало известно какие льготы появятся в Краснодаре с 1 января

17-12-2018, 12:52

С нового года в стране появится новая категория граждан – предпенсионеры.

 

Стало известно какие льготы появятся в Краснодаре с 1 января


Начиная с 1 января вся страна начнет готовиться к переходуна новые сроки выхода россиян на пенсию. Напомним, пенсионный возраст для россиян начнет повышаться постепенно и, в результате, составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает "Российская газета".

 

Для россиян, попадающих в категорию предпенсионеров, а это те, кому до выхода на пенсию остается не более 5 лет, появятся новые льготы.

 

Так, предпенсионерам предоставят дополнительные два выходных дня, потратить эти дни россияне смогут на прохождение диспансеризации. Предпенсионеров на законодательном уровне защитят от увольнения, сообщает "ВашГород".

 

В целом по стране предпенсионерам предоставят некоторые налоговые послабления, к примеру, снизят имущественный и земельный налоги. В некоторых регионах снизится ставка и на транспортный налог.

 

Водители общественного транспорта смогут выйти на пенсиюпо прежней схеме, то есть в 50 и 55 лет. Однако, для этого необходимо соблюсти ряд правил. Не поменяется пенсионный возраст и для многодетных матерей с пятью и более детьми.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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