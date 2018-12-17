Стало известно какие льготы появятся в Краснодаре с 1 января
С нового года в стране появится новая категория граждан – предпенсионеры.
Начиная с 1 января вся страна начнет готовиться к переходуна новые сроки выхода россиян на пенсию. Напомним, пенсионный возраст для россиян начнет повышаться постепенно и, в результате, составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает "Российская газета".
Для россиян, попадающих в категорию предпенсионеров, а это те, кому до выхода на пенсию остается не более 5 лет, появятся новые льготы.
Так, предпенсионерам предоставят дополнительные два выходных дня, потратить эти дни россияне смогут на прохождение диспансеризации. Предпенсионеров на законодательном уровне защитят от увольнения, сообщает "ВашГород".
В целом по стране предпенсионерам предоставят некоторые налоговые послабления, к примеру, снизят имущественный и земельный налоги. В некоторых регионах снизится ставка и на транспортный налог.
Водители общественного транспорта смогут выйти на пенсиюпо прежней схеме, то есть в 50 и 55 лет. Однако, для этого необходимо соблюсти ряд правил. Не поменяется пенсионный возраст и для многодетных матерей с пятью и более детьми.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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