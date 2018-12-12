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Все нововведения, поджидающие жителей Краснодара в наступающем году

12-12-2018, 11:50

Далее собрана подборка нововведений, которые коснутся россиян начиная с декабря 2018 года.

 

Все нововведения, поджидающие жителей Краснодара в наступающем году


Читайте по ссылкам:

 

Верховный суд запретил россиянам парковаться в собственных дворах

 

Закон об отмене национального роуминга в России могут принять до конца года

 

В 140 раз хотят поднять штрафы за задержку бухгалтерской отчетности в России

 

Россиянам увеличат выплаты по больничным

 

Россиянам станет проще стать инвалидами

 

В России шумных соседей будут наказывать строже

 

Россиян начнут пускать в самолет по смартфону

 

Россиян хотят заставить платно регистрировать свои телефоны

 

Россиян хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за перекодировку мобильных телефонов

 

«Детям нужно это знать»: РПЦ одобрила уроки секс-просвещения в школах

 

Закон о борьбе с «колумбайн-сообществами» приняла Госдума

 

Учить по-новому будут в российских автошколах

 

В России автошколы хотят упростить экзамены

 

В России независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин

 

Под контроль возьмут операции россиян по картам иностранных банков

 

Цены на жизненно важные лекарства могут измениться в России

 

Страшными надписями будут помечать бутылки с алкоголем в России

 

В России исчезнут дешевые спиртовые настойки

 

На 30% хотят поднять цену на коньяк в России

 

Вкус и качество пива хотят изменить в России

 

Дресс-код введут в судах России

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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