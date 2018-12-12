Все нововведения, поджидающие жителей Краснодара в наступающем году
Далее собрана подборка нововведений, которые коснутся россиян начиная с декабря 2018 года.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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