Новые законы вступают в силу в России с 1 августа

Документы опубликованы на официальных порталах соответствующих ведомств.

Начиная с1 августа работающим пенсионерам повысят пенсию. Размер прибавки рассчитают исходя из начисленных в прошлом году пенсионных баллов, которые были не учтены при назначении страховой пенсии. Также на сумму повлияет и дата выхода на пенсию, так пенсионерам, которым назначили страховую пенсию дофевраля 2016 года, прибавят неболее 214,23 рубля.

С августа работодатели смогут покупать спецодежду для своих работников за счет Фонда социального страхования. Однако, есть одно условие спецодежда должна быть выполнена из отечественных материалов. Заявку навозмещение расходов работодатели смогут подать сначала 2019 года.

Иностранцы смогут отныне въезжать на территорию России по электронной визе. Сделать они это смогут через Свободный порт Владивосток. Оформить электронную визу нужно минимум за 4 дня до поездки.

С 1 августа при информировании пассажиров о расписании движения поездов РЖД будет использовать местное время. Сейчас информация дается по московскому времени.

С 1 августа подорожают водительские права и загранпаспорт. Госпошлина на загранпаспорт нового образца составит отныне 5000 рублей для взрослых и 2500 для детей до 14 лет. Пошлина заполучение водительского удостоверения нового образца поднимется с2 тыс. до3 тыс. рублей.

Начиная с 19 августа индивидуальным предпринимателям при постановке на учет в налоговую придется руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и крупным компаниям.

С 20 августа устанавливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли на водку и ликеро-водочные напитки крепостью от 37 до 40%. Ниже этой цены — 205 рублей— продавать такое спиртное в России запрещено.

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Источник:Privet-Rostov.ru