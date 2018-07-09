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В 2019 году новый закон затронет 60 млн россиян

9-07-2018, 21:51

Шесть нововведений, которые вступят в силу в 2019 году существенно отразятся на жизни россиян.

 


Под удар попадают россияне, владеющие дачными участками. Новые законопроекты помогут стране решить ряд экономических проблем в дачных сообществах.

 

 

Во-первых, начиная с 2019 года в России останутся лишь два вида товариществ – садовое и огородное. На данный момент есть девять организационных форм объединений. По сути, дачники так и останутся дачниками. Садовое товарищество от огородного отличаются тем, что на садовом разрешено строить домики, а на огородном можно лишь хозяйственные постройки.

 

Во-вторых, будут отменены вступительные взносы. Отныне садоводы иогородники будут платить ежегодные членские взносы ицелевые. Чтобы избежать фактов мошенничества взнося будут вносится исключительно через безналичную оплату.

 

В-третьих, россиянам позволят прописываться на дачах без судебной волокиты.

 

В- четвертых, на законодательном уровне решен вопрос заборов и ограждений. Забор не должен превышать два метра в высоту, а ограждение между участками должно быть выполнено из материала, пропускающего свет. Нососеди могут всегда договорится иолюбом другом заборе, никто ихограничивать вэтом праве небудет.

 

В-пятых, начиная с 2019 года впределах одного садоводства или огородничества может существовать только одно товарищество. Раньше ихнеограничивали, имногие дачники неплатили заинфраструктуру, сваливая ответственность насоседей. Поновому закону товарищество организуют только научастке, который предоставят юрлицу.

 

В-шестых, председателей товариществ будут выбирать раз в пять лет. Такимже будет исрок полномочий других органов управления товариществом— правления, ревизионной комиссии.

 

Продавать излишки урожая дачникам разрешат, как и прежде. А вот со злостными неплательщиками разобраться можно будет только через суд.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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