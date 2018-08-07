Как изменится жизнь россиян с 1 августа

В силу вступят множество нововведений, которые существенно изменят жизнь россиян.

С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсию. Размер прибавки рассчитают исходя из начисленных в прошлом году пенсионных баллов, которые были не учтены при назначении страховой пенсии. Также на сумму повлияет и дата выхода на пенсию, так пенсионерам, которым назначили страховую пенсию дофевраля 2016 года, прибавят неболее 214,23 рубля.

С 1 августа подорожают водительские права и загранпаспорт.

Госпошлина на загранпаспорт нового образца составит отныне 5000 рублей для взрослых и 2500 для детей до 14 лет.

Пошлина заполучение водительского удостоверения нового образца поднимется с2 тыс. до3 тыс. рублей.

- С1августа иностранцы смогут въезжать вРоссию поэлектронной визе. Правда, пока вограниченном режиме. Потаким визам туристы из-за рубежа могут прибыть только через Свободный порт Владивосток,- сообщает «Эхо Москвы».

С августа работодатели смогут покупать спецодежду для своих работников за счет Фонда социального страхования. Однако, есть одно условие спецодежда должна быть выполнена из отечественных материалов. Заявку навозмещение расходов работодатели смогут подать сначала 2019 года.

С 1 августа при информировании пассажиров о расписании движения поездов РЖД будет использовать местное время. Сейчас информация дается по московскому времени.

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Источник:Privet-Rostov.ru