Поездки россиян за границу начнут контролировать

Власти страны усиливают контроль за выездом россиян за рубеж.

Для контроля была введена система «Электронная путевка». Система собирает все данные о купленных в турфирмах путевок. Система была разработана три года назад, однако, только сейчас все турфирмы обязали использовать систему.

- Она изначально рассматривалась как добровольная для операторов, нотеперь Ростуризм и«Ростех» настаивают, чтобы система стала обязательной для всех туристических компаний. Более того, эксперты предлагают закрепить законодательно передачу сведений отуристах,- сообщает «Ваш город».

Эксперты отмечают, что система существенно облегчит жизнь туристам. С помощью сервиса они смогут отслеживать такие данные как дата и время вылета, статус оплаты, а также проверить не обанкротилась ли фирма, продавшая им тур. Вслучае непредвиденных ситуаций они могут связаться через сервис сРостуризмом.

С другой стороны, эксперты отмечают, что есть и поводы для опасения. Система будет знать, когда, насколько, засколько искем выпосещали другу страну. Невсем туристам это понравится.

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Источник:Privet-Rostov.ru