Россиян атакует новый вирус, который ворует данные с банковских карт

Одна из крупных компаний по разработке ПО в России обнаружила новую модификацию трояна Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. Об этом заявили в компании в понедельник.

«На нашу страну пришлась четверть всех попыток проникновения этого «зловреда» в корпоративные системы. В зону интересов Neutrino также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Приблизительно 10% всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».

По данным лаборатории, троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы. Попав в операционную систему POS-терминала, троян некоторое время бездействует. Эксперты полагают, что таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные механизмы.