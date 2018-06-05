Как изменится жизнь россиян с 1 июня

В силу вступят почти 90 нововведений в различных сферах жизни.

Самые основные изменения, которые сыграют существенную роль в жизни россиян, мы собрали в один материал.

Начиная с 1 июня в России отменили знак «Ш» на автомобилях с шипованной резиной. Изменится и порядок оформления ДТП с отсутсвием пострадавших. Отныне водители имеют право фиксировать аварию с помощью спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС или приложения для смартфонов. Выезд сотрудников ГИБДД на такую аварию отныне не обязателен. В случае, если приложение не установлено, и скачать его возможности нет, допускается подробный фотоотчет.

Размер выплат по европротоколу увеличат в два раза. В случае ДТП, если ущерб будет нанесен на сумму до 100 000 рублей и водители смогут договориться, то служащие ГИБДД на место аварии выезжать не будут. Инвалидам III группы МВД разрешит клеить желтый знак «Инвалид», они также смогут парковаться на специальных стоянках и местах для инвалидов, а также под знаком «Стоянка запрещена». Однако, проезжать под знак 3.2 «Движение запрещено» будут иметь право лишь инвалиды I и II группы.

1 июня на дороги страны начнут наносить новую разметку.

В первый день лета начнутся массовые отключения анонимных абонентов от сети. Отныне так называемых «серых» абонентов больше не будет. Людей не предоставивших о себе данных, или указав их не верно будут отключать от сети. Операторов сотовой связи обязали проверять предоставленную клиентами информацию

В июне правительство начнет масштабный эксперимент по маркировке отдельных видом драгметаллов, камней и изделий из них. Производителям предложат добровольно маркировать изделия и заполнять соответствующую документацию. Таким образом власти хотят бороться с контрафактными изделиями, сообщает Гарант.ру.

Начиная с 4 июня авиакомпании начнут формировать списки дебоширов. На основании этого списка компания перевозчик будет в праве отказать пассажиру в покупке билета.

Пассажир сможет обжаловать решение в судебном порядке. Нарушители будут исключаться из чёрного списка по истечении одного года с момента назначения наказания», — уточняется в ФЗ № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

С 24 июня российские банки при оформлении кредита обяжут в полной мере информировать клиентов о всех нюансах и тонкостях оформляемого кредитного договора.

На первой странице договора отныне будет стоять полная стоимость кредита с процентной накруткой и сумма основного кредита. Сотрудники банка также обязаны будут рассказать клиенту о плавающих ставках и об их влиянии на размер платежей заемщика как по валютным, так и по рублевым кредитам.

С 30 июня у россиян появиться возможность открыть вклад удаленно, то есть без посещения банк. Операции будут осуществлять с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы. Такая система облегчит жизнь всем сторонам: клиентам не надо идти в офис, а банки смогут открывать счета, делать денежные переводы и оформлять кредиты без личного присутствия клиентов.

Однако изменения коснутся лишь тех банков, которые являются членами системы страхования вкладов и не имеют претензий от Регулятора.

С 1 июня в России из обращения исчезнут сберкнижки и сертификаты. Стоит отметить, что речь идет лишь о сберкнижках и сберегательных сертификатов на предъявителя. Именные же по прежнему остаются в ходу.

Сбербанк открытие вкладов на предъявителя не осуществляет, все сберкнижки –именные.

- Продажу сберегательных сертификатов, и их прием на ответственное хранение. Все остальные операции по сертификатам продолжат выполняться в полном объёме до тех пор, пока не останется ни одного выданного ранее неоплаченного сертификата, — уточнили в Кемеровском отделении ПАО Сбербанк.

Начиная с июня налоговики смогут взыскивать долги с бизнесменов со счетов и вкладов в драгметаллах. Вдобавок банковские операции с драгоценными камнями начнут облагать НДС. Процесс взыскания будет проходить в судебном порядке.

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