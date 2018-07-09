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Как изменится жизнь россиян с 1 июля

9-07-2018, 21:56

В силу вступят множество нововведений, которые существенно изменят жизнь россиян.

 


С 1 июля подорожает ряд услуг ЖКХ и электроэнергия. В среднем по стране повышение тарифов ЖКХ составит 4,1%, конкретный размер повышения устанавливают власти каждого отдельного региона.

 

 

На 10% с первого дня июля повышаются акцизы на табачную продукцию. За 1000 сигарет стоимость акцизной марки составит 1718 рублей. Таким образом, цены насигареты вновь вырастут, пишетnews.ru.

 

С 1 июля в России начнут выдавать электронные ПТС. Однако и бумажные документы никто не отменял. Паспорт автомобиля будет оформляться не только производитель автомобиля, но и оператор, проводящий техосмотр.

 

Правила ввоза в Россию товаров, купленных в интернет-магазинах, будут производится по новым правилам. Беспошлинный порог снизится в два раза, то есть до 500 евро.

 

Использование недорогих трубчатых люминесцентных ламп с 1 июля будет запрещено. Также под запрет попали и большинство светодиодных иртутных ламп высокого давления.

 

Начиная с 1 июля, застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков на прямую. Все средства, полученные от дольщиков, будут храниться на специальных счетах, получить их застройщик сможет только после сдачи дом в эксплуатацию. Эксперты считают, что это приведет к резкому подорожанию жилья в новостройках.

 

6 месяцев интернет-провайдеры будут хранить сообщения, пересылаемые пользователями социальных сетей и мессенджеров, а также пересылаемые изагружаемые нааккаунты аудио, ивидео. Нововведение вступает в силу с 1 июля.

 

С 1 июля россиян заставят работать без обеденного перерыва. Речь идет о неполном рабочем дне. Сотрудникам, занятым четыре и менее часов в день, работодатель вправе непредоставлять время наобед. Ранее онбыл обязательным— вне зависимости отпродолжительности рабочего дня.

 

Также с июля сверхурочные ипереработки будут оплачиваться по-новому. Если работник выходил наработу впраздничные ивыходные дни, тоучитываются фактически отработанные часы, которые оплачиваются вдвойном размере. Также работодатель может разделить трудовое время на части, в случае если сотрудник работает неполный день.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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