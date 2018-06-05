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Платить по-новому: с 1 июня в Краснодаре вступают в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ

5-06-2018, 12:58

С сегодняшнего дня в нашей стране вводится новая форма для квитанций наоплату ЖКХ.

 

Платить по-новому: с 1 июня в Краснодаре вступают в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ

 


Квитанции старого образца больше не действительны. Инициатором изменений выступил Минстрой, чиновники уверены, что нововведения упростят жизнь россиян, поскольку новые квитанции будут простыми ипонятными.

 

 

В квитанциях нового образца будут пропечатано больше информации, в частности отдельно будут указаны расчеты за ОДН, будут обнародованы штрафы идолги вашейУК или ТСЖ.

 

Упростят квитанции иработу напортале ГИС ЖКХ, поскольку вбланках будет указан идентификатор платёжного документа иединого лицевого счёта, это позволит россиянам оплачивать все квитанции на одном портале.

 

Что касается строчки «капитальный ремонт» то она исчезнет, ее объединят со строкой «содержание жилья».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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