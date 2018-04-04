Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут вычислять по-новому

Соответствующий законопроект сегодня подписал президент Владимир Путин.





Отныне состояние опьянения шоферов разрешено определять не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Соответствующий документ уже размещен на портале правовой информации.

- Административная ответственность грозит тем, укого обнаружат более 0,3 грамма спирта налитр крови,- сообщается в документе.

В силу законопроект вступит через 90 дней после публикации.

Отметим, что ранее установленная норма 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха не отменили.

Источник:Privet-Rostov.ru