Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут вычислять по-новому
Соответствующий законопроект сегодня подписал президент Владимир Путин.
Отныне состояние опьянения шоферов разрешено определять не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Соответствующий документ уже размещен на портале правовой информации.
- Административная ответственность грозит тем, укого обнаружат более 0,3 грамма спирта налитр крови,- сообщается в документе.
В силу законопроект вступит через 90 дней после публикации.
Отметим, что ранее установленная норма 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха не отменили.
Источник:Privet-Rostov.ru
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