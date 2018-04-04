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Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут вычислять по-новому

4-04-2018, 22:55

Соответствующий законопроект сегодня подписал президент Владимир Путин.


Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут вычислять по-новому


Отныне состояние опьянения шоферов разрешено определять не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Соответствующий документ уже размещен на портале правовой информации.

 

 

- Административная ответственность грозит тем, укого обнаружат более 0,3 грамма спирта налитр крови,- сообщается в документе.

 

В силу законопроект вступит через 90 дней после публикации.

 

Отметим, что ранее установленная норма 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха не отменили.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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