В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

В России правила дорожного движения хотят максимально приблизить к существующим европейским стандартам.

Вице-премьер Российского правительства Игорь Шувалов получил проработать изменения для того, чтобы потом внести поправки в Правила. На разработку он отводит 1 месяц, сообщает «Коммерсант».

В частности, планируется, что водители, которые двигаются по перекрёстку с круговым движением, будут иметь преимущество перед теми водителями, кто въезжает на круг.

На дорогах городов появятся зоны так называемого «успокоенного движения»: пешеходы получат возможность переходить дорогу в любом месте, а скорость машин будет ограничена до 10−20 километров в час.