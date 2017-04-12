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В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

12-04-2017, 16:20

В России правила дорожного движения хотят максимально приблизить к существующим европейским стандартам.

 

 

Вице-премьер Российского правительства Игорь Шувалов получил проработать изменения для того, чтобы потом внести поправки в Правила. На разработку он отводит 1 месяц, сообщает «Коммерсант».

В частности, планируется, что водители, которые двигаются по перекрёстку с круговым движением, будут иметь преимущество перед теми водителями, кто въезжает на круг.

На дорогах городов появятся зоны так называемого «успокоенного движения»: пешеходы получат возможность переходить дорогу в любом месте, а скорость машин будет ограничена до 10−20 километров в час.



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