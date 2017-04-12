В России из-за европейских стандартов изменят ПДД
В России правила дорожного движения хотят максимально приблизить к существующим европейским стандартам.
Вице-премьер Российского правительства Игорь Шувалов получил проработать изменения для того, чтобы потом внести поправки в Правила. На разработку он отводит 1 месяц, сообщает «Коммерсант».
В частности, планируется, что водители, которые двигаются по перекрёстку с круговым движением, будут иметь преимущество перед теми водителями, кто въезжает на круг.
На дорогах городов появятся зоны так называемого «успокоенного движения»: пешеходы получат возможность переходить дорогу в любом месте, а скорость машин будет ограничена до 10−20 километров в час.
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