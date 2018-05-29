Большие изменения ждут водителей Краснодара с 1 июня
На дорогах появится новая разметка.
Отличаться от привычной она будет цветом. Помимо традиционной белой и желтой разметке появится еще и синяя. Эксперты считают, что это необходимо для повышения безопасности движения удобства водителей.
Желтые линии будут разграничивать потоки. Синяя разметка появится на перекрестках и парковках.
Также новшеством станет специальная разметка ввиде стрелки для мест разворота транспорта, а также специальная разметка для мест зарядки электромобилей
Основные изменения по сравнению с существующими правилами разметки:
следующие:
- разметка, разграничивающая потоки, теперь может быть не только белой, но и жёлтой;
- на перекрёстках будут наносить синюю разметку, также синие линии появятся на парковках;
- вводится специальная разметка в виде стрелки для мест разворота транспорта; вводится специальная разметка для мест зарядки электромобилей;
- на перекрестках будут наносить "вафельную разметку", которая призвана исключить появление дорожных заторов на сложных участках.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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