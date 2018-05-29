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Большие изменения ждут водителей Краснодара с 1 июня

29-05-2018, 19:00

На дорогах появится новая разметка.


Отличаться от привычной она будет цветом. Помимо традиционной белой и желтой разметке появится еще и синяя. Эксперты считают, что это необходимо для повышения безопасности движения удобства водителей.

 

Желтые линии будут разграничивать потоки. Синяя разметка появится на перекрестках и парковках.

 

Также новшеством станет специальная разметка ввиде стрелки для мест разворота транспорта, а также специальная разметка для мест зарядки электромобилей

 

Основные изменения по сравнению с существующими правилами разметки:

 

следующие:

 

- разметка, разграничивающая потоки, теперь может быть не только белой, но и жёлтой;

 

- на перекрёстках будут наносить синюю разметку, также синие линии появятся на парковках;

 

- вводится специальная разметка в виде стрелки для мест разворота транспорта; вводится специальная разметка для мест зарядки электромобилей;

 

- на перекрестках будут наносить "вафельную разметку", которая призвана исключить появление дорожных заторов на сложных участках.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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