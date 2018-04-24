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Приготовитесь смотреть во все глаза: Вафельную разметку официально ввели на российских дорогах

Вчера, 20:03

Жертвами новой разметки в первую очередь станут водители-новички.


С 28 апреля на российских дорогах официально разрешено наноситьновую разметку, так называемую вафельницу. Ее будут наносить на загруженных перекрестках. Новая разметка тестировалась в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Эксперимент показал положительные результаты и «вафельницу» было решено внедрить в остальных регионах.

 

 

Аналитики сообщили, что нанесение вафельной разметки положительно сказывается на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80%, в вечерние — на 15%.

 

За нарушение автовладельцам грозит штраф в размере тысячи рублей.

 

- В Москве выписывались в автоматическом режиме камерами фото- и видеофиксации, установленными непосредственно в районе промаркированного перекрестка. Такие камеры рядом с «вафлями» научили фиксировать три вида нарушений: проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, поворот не из того ряда,— пишет«Газета.ру».

 

Отныне пункт 13.2 ПДД будет звучать следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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