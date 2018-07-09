От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежать штрафов

В ближайшее время в силу вступят законы, усложняющие жизнь автовладельцам.

Под строгим запретом окажутся некоторые моменты, на которые ранее сотрудники ГИБДД закрывали глаза. До конца года в силу вступят новые правила, следить за которыми инспекторы ГИБДД будут тщательно следить, а нарушителей штрафовать.

Первый запрет коснется тюнинга: обновленные правила прохождения техосмотра содержат чёткий запрет налюбые изменения вконструкции транспортного средства, несоответствующие требованиям Технического регламента. Любителям «прокачать» свой автомобиль пройти техосмотр не получится.

- Под запретом оказались нештатные рассеиватели световых приборов иоптические детали другого цвета, запрещается демонтаж стеклоочистителей иснятие или отключение форсунок омывателей стёкол ифар,- пишетРБК.

Второй запрет касается не заводское газооборудование: автомобиль с установленным ГБО должен иметь сертификат. Устанавливать такое оборудование могут только квалифицированные мастера.

Третий запрет – тонировка. Еще весной народные избранники предложили поднять штраф за тонировку в 10 раз. Эксперты же считают, что самый уместный и обоснованный штраф за тонировку -1500 рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей. На данный момент штраф составляет 500 рублей.

Четвертый запрет касается выхода на трассу без жилета. Законопроект вступил в силу 18 мая, однако многие автомобилисты до сих про с пренебрежением относятся к требованиям. Напомним, что выйти вечером измашины загородом можно только всветоотражающем жилете. Жилет так же следует надеть в непогоду. Иначе— штраф.

Пятый запрет касается шин не по сезону. Штраф за использование шин не по сезону предположительно составит 2000 рублей. Законопроект, предусматривающий данный штраф, будет рассмотрен до конца года.

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Источник:Privet-Rostov.ru