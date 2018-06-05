Регистрация
Важные темы
» » Возможности использования материнского капитала расширят в Краснодаре


Возможности использования материнского капитала расширят в Краснодаре

5-06-2018, 11:09

Семьи смогут потратить деньги на перекредитование.

 

Возможности использования материнского капитала расширят в Краснодаре



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, дающий право семьям использовать материнский капитал для перекредитования.

 

 

- Постановление даёт право расходовать маткапитал наперекредитование,— цитирует «Интерфакс» слова Медведева.

 

Однако, речь идет лишь об ипотечных кредитах. Ранее материнский капитал можно было использовать в качестве взноса по ипотеке лишь в том случае если ипотека была оформлена до того, как родился второй ребенок. По мнению Дмитрия Медведева это было весьма неудобно. Теперь же у молодых семей есть больше свободы для распоряжения финансами.

 

Пооценкам специалистов, эту возможность могут использовать около 1,9 млн семей.

 

Читайте также:

 

С 1 июня производителей обуви обязали маркировать свои изделия

 

Как отличить настоящее пиво от подделки рассказали эксперты

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 82
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Стало известно, на что можно направить материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка

Стало известно, на что можно направить материнский капитал, не

Общество
Часть мужчин в Краснодаре могут освободить от алиментов

Часть мужчин в Краснодаре могут освободить от алиментов

Общество
Для некоторых жителей Краснодара могут отменить налог на недвижимость

Для некоторых жителей Краснодара могут отменить налог на недвижимость

Город
У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

Общество
Путин запретил использовать в России анонимайзеры

Путин запретил использовать в России анонимайзеры

Инфраструктура
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на руки

Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на руки

Общество
О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

Общество
Многодетных мам в России лишили удобного отпуска

Многодетных мам в России лишили удобного отпуска

Общество
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Город
В России сократили срок перечисления материнского капитала

В России сократили срок перечисления материнского капитала

Общество
Россиянам помогут с покупкой квартиры

Россиянам помогут с покупкой квартиры

Город
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
Медведев снова рассказал про «денег нет»

Медведев снова рассказал про «денег нет»

Город
Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Общество
В России упростили процедуру получения материнского капитала

В России упростили процедуру получения материнского капитала

Общество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Общество
У Медведева нашли дачу за 30 млрд рублей

У Медведева нашли дачу за 30 млрд рублей

События
«Весьма приличной» назвал Медведев ситуацию с зарплатами педагогов

«Весьма приличной» назвал Медведев ситуацию с зарплатами педагогов

Общество
Медведев взорвал интернет новым высказыванием

Медведев взорвал интернет новым высказыванием

События
Медведев отчитался о своем заработке

Медведев отчитался о своем заработке

Здоровье
Медведев считает что его заказали

Медведев считает что его заказали

Общество
Россиянин просит Путина снизить зарплату Медведеву до 15 тыс руб.

Россиянин просит Путина снизить зарплату Медведеву до 15 тыс руб.

Общество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Общество
Медведев снова пожелал здоровья и хорошего настроения россиянам

Медведев снова пожелал здоровья и хорошего настроения россиянам

Общество
Медведев: Высокие пенсии и зарплаты разорят страну

Медведев: Высокие пенсии и зарплаты разорят страну

Общество
Обувь Медведева взорвала Интернет

Обувь Медведева взорвала Интернет

События
«Денег нет, но вы держитесь»: крылатую фразу Медведева запрещают использовать

«Денег нет, но вы держитесь»: крылатую фразу Медведева запрещают

Общество
«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

Общество
«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

Город
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Трасса М4

Трасса М4 "Дон" Москва - Краснодар – Новороссийск станет платной

Транспорт
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Город
На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский капитал

На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский

Город
Маткапиталу придумали новое применение

Маткапиталу придумали новое применение

Город
Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Город
Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Криминал
Дмитрий Медведев встретился с Александром Ткачевым

Дмитрий Медведев встретился с Александром Ткачевым

Город
Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Город
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и алиментам

Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+