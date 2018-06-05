Возможности использования материнского капитала расширят в Краснодаре

Семьи смогут потратить деньги на перекредитование.





Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, дающий право семьям использовать материнский капитал для перекредитования.

- Постановление даёт право расходовать маткапитал наперекредитование,— цитирует «Интерфакс» слова Медведева.

Однако, речь идет лишь об ипотечных кредитах. Ранее материнский капитал можно было использовать в качестве взноса по ипотеке лишь в том случае если ипотека была оформлена до того, как родился второй ребенок. По мнению Дмитрия Медведева это было весьма неудобно. Теперь же у молодых семей есть больше свободы для распоряжения финансами.

Пооценкам специалистов, эту возможность могут использовать около 1,9 млн семей.

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Источник:Privet-Rostov.ru