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Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива: ДЕНЬ ПОБЕДЫ

24-12-2019, 12:21

Картинки по запросу Исмагил Шангареев Празднует 9 мая


Внуки и правнуки Каляметдин хазрата – участника Великой Отечественной войны (1941-1945)


Татарские встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.


Важно отметить, что живя в дали от дома, многие мои соотечественники также как и я, стремятся сохранить те духовные нити, которые связывают их с Россией, исторической памятью, которая как ничто другое объединяет людей, вносит неуловимые нотки общности, единства, верности нравственным идеалам наших отцов и дедов.


Исторически закономерным и справедливым представляется, что Президент Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.


Возможно не все это знают, что в годы Великой Отечественной войны 161 татарин стали Героями Советского Союза, а около 70 тысяч татар отмечены боевыми наградами разного достоинства. Великий подвиг Александра Матросова (он же, по мнению современных историков, татарин Шакирьян Мухаметьянов) повторили и другие герои – сыновья татарского народа: Газиннур Гафиятуллин, Барый Шавалеев, Абдулла Салимов, Ахмет Мухамметов, Мансур Валиуллин.


Практически половина членов Союза писателей республики Татарстан вместе с его председателем Мусой Джалилем ушли на фронт. На полях сражений и в фашистском плену героически встретили смерть такие татарские писатели и поэты, как Фатих Карим, Мифтах Вадуд, Мансур Гаяз, Нур Баян, Гадель Кутуй.


Война и Вера


Великая Отечественная война была воистину народной, но при этом каждый народ принял ее вызов по-своему. Недавно мне попалась на глаза интересная статья голландского журналиста Ремко Рейдинга, в которой рассказывается, что каждую весну сотни голландцев - мужчин и женщин, молодых и пожилых - собираются в лесу рядом с городом Амерсфорт, что недалеко от Утрехта. Здесь они зажигают свечи в память о 101 советском солдате, которые были расстреляны нацистами на этом месте, а после забыты более чем на полвека.


История интересна тем, что нацисты специально отобрали пленных с азиатской внешностью, чтобы показать их голландцам, сопротивлявшимся нацистским идеям, - говорит Рейдинг. - Они называли их untermenschen – недочеловеками. Это были мусульмане, в основном узбеки, а также татары, башкиры и представители других тюркских народов. Их специально держали три дня без еды, под открытым небом.


"Немецкая съемочная группа готовилась заснять момент, - пишет Рейдинг, когда эти "варвары и недочеловеки" начнут драться за еду как животные. Эту сцену нужно было заснять для пропаганды". Все было продумано. Умирающим от голода людям нацисты кидают буханку хлеба. «К их удивлению, один из пленных спокойно берет буханку и ложкой делит ее на равные части. Другие терпеливо ждут. Нацисты были разочарованы", - рассказывает журналист. (Подробнее см.https://www.bbc.com/russian/features-39865409).


Всех пленных мусульман расстреляли. Нацисты так и не поняли, что такое исламское воспитание.

 

Вечная память.


 

Бессмертный полк в Дубае


Бессмертный полк в Дубае может не столь внушителен как в России и других странах, но 9 мая мы собираемся, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину, кто до сих пор остается в сердце каждого из нас живущих сегодня в ОАЭ.


Хочу подчеркнуть, что подобные мероприятия, в которых участвует вся моя семья, это тоже часть российско-арабского диалога в ОАЭ потому, что, отдавая дань памяти своим предкам, мы, по сути, говорим с эмиратцами на одном языке духовности. Основатель Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Зайд утверждал: "Не существует славы без славы страны и ее граждан. Мы должны гордиться нашими предками, которые были в состоянии противостоять суровой жизни, их сильной воле и самоотверженности, которая сформировала наше лучшее общее будущее". (Подробнее см.:https://crimea-news.com/society/2019/04/12/509106.html)



Татарская диаспора ОАЭ – 9 мая. Бессмертный полк идет по планете.


   «Нет в России семьи такой,

   Где б не памятен был свой герой»


В этих словах из знаменитой песни, впервые прозвучавшей в давно ставшим культовом фильме «Офицеры», словно спрессована история нашей страны. В моей семье - героем для всех поколений Шангареевых, будет служить мой отец Каляметдин хазрат – участник той священной войны, который будучи имамом, встал на защиту своей родины как солдат.


Не много было таких имамов, которые не просто молились за победу, а с автоматом в руках добывали ее в боях как Каляметдин хазрат. (Подробнее см.https://oren.ru/ismagil-shangareev-nachalo-vojny-kotoruju-ne-zhdali/).


В течении всех тех лет, которые мне Всевышний даровал прожить на берегу Персидского залива, я ни на минуту не забывал, что главное – это быть полезным и нужным своей стране.


Картинки по запросу Исмагил Шангареев Празднует 9 мая


Так я воспитываю детей. Так я работаю, ставя свой бизнес на служение общественно политическим интересам России. Так я выбираю друзей, с которыми праздную великий День Победы – 9 мая.


https://www.youtube.com/watch?v=I_PJxt_WujA


Алсу - внучка ветерана Великой отечественной Войны



Алсу и Исмагил Шангареев с детьми и внуками.


Говоря о ветеранах Великой Отечественной войны, Алсу очень искренне сказала: «Грустно, что этого поколения уже практически нет с нами, а наши дети услышат эти истории уже от нас. Мы, молодое поколение обязаны продлевать и чтить эту память, быть благодарными».


Для Алсу 9 мая – день, который связан с памятью о дедушке – фронтовике. Исхак Салахов служил в артиллерийском полку, в отделении минёров-сапёров. Войну встретил в Литве, был четырежды ранен. Алсу вспоминает, что дедушка много времени проводил с внуками. Певица жалеет, что не задавала вопросов о войне, а сам он, как многие ветераны, старался не говорить о своих военных подвигах.


Никогда не забуду ее первый сингл «Зимний сон», наполненный юношеской мечтательностью и снегом…На берегу Персидского залива, мне часто снится снег, такой же далекий и чистый как наша юность и первая любовь.

 

Сын фронтовика – Олег Газманов



Исмагил Шангареев и Олег Газманов


Олег Газманов – легенда эстрады, поэт, актер, автор-исполнитель песенных хитов («Эскадрон», «Люси», «Морячка», «Закрой мои глаза», «Туман», «Мои ясные дни», «Прощай», «Господа офицеры», «Балтийский берег», «Есаул», «Питер», «Сделан в СССР» и других. Народный артист Российской Федерации, семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация.


Наша встреча на берегу Персидского залива состоялась также как с Алсу в День победы 9 мая. Олег Газманов прекрасный собеседник, но, когда он начинает петь я не просто не могу не подпевать.


(См. видео: выступление Олега Газманова в ОАЭ в День победы 9 маяhttps://www.youtube.com/watch?v=lXFAG8DP6-o).


В этот день на груди Олега была георгиевская лента, сын фронтовика, он пел от души знакомые мне с юности песни. В них была живая история, история нашего народа, его подвига, который никто не сможет стереть в наших сердцах, также как и в сердцах наших детей и внуков. И мне казалось, что многие песни он пел, думая об отце. Его отец Михаил Газманов в 17 лет ушел на фронт, участвовал во взятии Кёнигсберга, воевал в составе Третьего Белорусского фронта, награжден орденом Красной Звезды.


Согласно замыслу организаторов, в Объединенных Арабских Эмиратах каждый год 9 мая звучат торжественные речи, а потом наступает минута молчания. Все как дома, в России. Надо сказать, что эмиратцы с огромным уважением относятся к нашему празднику «со слезами на глазах», так как воспитаны на исключительном почитании воинской доблести и чести.


Общение с Олегом Газмановым было недолгим, но полным той человеческой открытости, особой душевности, которая делает нас наследниками истории наших предков, их великой Победы во имя всех людей, живущих сегодня на земле.


http://shangareev.com/wp-content/uploads/2015/04/4-1.jpg


 

Татарские встречи на берегу Персидского залива - живая история общения, когда татарскость проявлялась, как некое родство душ, восходящее к истории нашего народа, глубинам национального духа.


Исмагил Шангареев, Берлин, 2019 г.





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