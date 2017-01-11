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Медведев снова рассказал про «денег нет»

Вчера, 23:58

13 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати, премьер-министр России Дмитрий Медведев снова отличился.

 

 

Дмитрий Анатольевич отметил, что руководство страны понимает всю ответственность, которая лежит на нём, на тех, кто принимает исполнительные решения. «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — приводит слова Медведева Регнум.

Фото: ntv.ru 



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