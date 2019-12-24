Èñìàèë Øàíãàðååâ. Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà: «Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷òû»
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö ìîåé æèçíè â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ëþäè, êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àë çäåñü áûëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, è êàæäûé èç íèõ îñòàâèë â ìîåé æèçíè ñâîé ñëåä, ïîäàðèâ äðàãîöåííûå ìèíóòû äðóæåñêîãî îáùåíèÿ.
Äëÿ ìåíÿ «òàòàðñêèå âñòðå÷è» - ýòî âñòðå÷è â äóõå òàòàðñêîé êóëüòóðû ñ åå îòêðûòîñòüþ âñåìó ìèðó, «êðóãîñâåòíîñòüþ», ñâîéñòâåííîé äóõó òàòàðñêîãî íàðîäà.
Ãîâîðÿò, ÷òî ñàìûé êîðîòêèé ïóòü â æåëàåìóþ ðåàëüíîñòü, ïðîëåãàåò ÷åðåç âîðîòà ìå÷òû. È âîò, ÿ ñîáðàëñÿ ñ äóõîì è ïðèãëàñèë Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à Ýòóøà íà ðûáàëêó. Íà êðàé ñâåòà – íà áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, è îí îòêëèêíóëñÿ! Çíàåòå, ñîâåðøåííî îñîáåííîå ñîñòîÿíèå óìà, êîãäà åäåøü íà âñòðå÷ó ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïðèâíåñ â òâîþ ìîëîäîñòü ïðàçäíèê èñêðîìåòíîãî òàëàíòà.
Ïîìíþ, ÷òî ïî äîðîãå â àýðîïîðò ïîéìàë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî àðàâèéñêèé âåòåð, êàê âðåìÿ ëåòèò íàâñòðå÷ó, çàñòàâëÿÿ îáîðà÷èâàòüñÿ íàçàä – òóäà, ãäå ïðîøëîå îáðåòàåò ðåàëüíûå ÷åðòû, è ñëîâíî ñî ñòîðîíû, ÿ âèæó, êàê ñèæó â êèíîòåàòðå, è çàòàèâ äûõàíèå ñìîòðþ ñâîé ëþáèìûé ôèëüì Ëåîíèäà Ãàéäàÿ «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà». Â òî äàëåêîå âðåìÿ êàæäûé çðèòåëü âûáèðàë ñâîåãî ëþáèìîãî ãåðîÿ. Êòî Øóðèêà, êòî Íèíó, êòî çíàìåíèòóþ êîìïàíèþ – Òðóñà, Áàëáåñà è Áûâàëîãî. Ìîèì ëþáèìûì ãåðîåì áûë òîâàðèù Ñààõîâ â èñïîëíåíèè Âëàäèìèðà Ýòóøà. È òàê áûëî âî âñåõ ôèëüìàõ, ãäå ñíèìàëñÿ Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷.
Ýòî îñîáîå îùóùåíèå ÷åãî-òî òàêîãî, ÷òî íàïîìèíàåò äåòñêóþ ñêàçêó, ãäå âñå ñáûâàåòñÿ. Íåçàäîëãî äî âñòðå÷è, ÿ ïîïûòàëñÿ ïîñìîòðåòü íà îêðóæàþùóþ ðåàëüíîñòü ãëàçàìè Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à. È òîëüêî òóò çàìåòèë, ÷òî Äóáàéñêèé àýðîïîðò íàïîìèíàåò ïëàíåòó Ôëîñòîí èç ôèëüìà «Ïÿòûé ýëåìåíò» Ëþêà Áåññîíà. Àðàáû â áåëûõ îäåÿíèÿõ, ðàçíîöâåòíûå òîëïû èíäóñîâ, âñ¸ ðàçíîîáðàçèå ôîðì è öâåòîâ îäåæäû ñî âñåãî ìèðà.
Ñàìîëåò èç Ìîñêâû ïðèçåìëèëñÿ. Íèêîãäà íå çàáóäó, êàê ñðåäè ïðèëåòåâøèõ åùå íå óâèäåë, íî ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ñåé÷àñ ñëó÷èòñÿ òî, î ÷åì åùå íåäàâíî ÿ íå ìîã äàæå ïîäóìàòü. Çàæìóðèâàþ ãëàçà. Îòêðûâàþ. È âîò ìíå íàâñòðå÷ó èäóò Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ è åãî ñóïðóãà Åëåíà. Ìãíîâåíüå è ÿ îò÷åòëèâî ïîíèìàþ, ÷òî íåò íè òîëïû, íè àýðîïîðòà, íè âåòðà âðåìåíè…Åñòü Ìàñòåð, óäèâèòåëüíûé àêòåð Âëàäèìèð Ýòóø. Åñòü åãî èñêðÿùèåñÿ ãëàçà è óëûáêà.
Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ áåðåò íàñ ñ Åëåíîé ïîä ðóêè, è ìû èäåì ê âûõîäó èç àýðîïîðòà.
Ýòî áûëî äëÿ ìåíÿ íåîáû÷íî. Ìû øëè è áåñåäîâàëè êàê ñòàðûå äîáðûå äðóçüÿ. Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ êàê âñå êðóïíûå ÿðêèå ëè÷íîñòè îêàçàëñÿ óäèâèòåëüíî ïðîñòûì, îòêðûòûì ÷åëîâåêîì. Ìèð àðàáñêèõ ýìèðàòîâ çàâîðàæèâàåò ñ ïåðâûõ ìèíóò, êàê òîëüêî Âû âûõîäèòå èç àýðîïîðòà. Ñêîðîñòíûå ìàãèñòðàëè è ïåñîê, äâèæåíèå è ïîêîé îäíîâðåìåííî. Àðàáû äîáðîæåëàòåëüíûå, íî ïîëíûå äîñòîèíñòâà. Ñâåðêàþùèå íà ñîëíöå íåáîñêðåáû è çåëåíûå îñòðîâêè âèëë.
Äàëåå, ÿ ïîìíþ, êàê Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ ñàäèòñÿ íà ïåðåäíåå ñèäåíèå äæèïà è âîò ìû óæå â ïóòè. ß ñ æàäíîñòüþ ëîâëþ êàæäóþ åãî ðåïëèêó, êàæäîå ñëîâî.
Îáùåíèå ñ Ýòóøåì – ýòî îñîáîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì òîíêèé è ïîðîé ãðóñòíûé þìîð ñî÷åòàåòñÿ ñ ðåäêîé êðàñîòîé êàæäîé ìûñëè, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò çâó÷àíèå, äåëàÿ îáû÷íûé ðàçãîâîð äåéñòâîì, ïî÷òè ñïåêòàêëåì.
Åãî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò àðàáñêîãî ìèðà áûëî ïî÷òè êàê ó Ýêçþïåðè, êîãäà îí âñòðåòèë â ïóñòûíå àðàáà, ñïåøàùåãî åìó íà ïîìîùü: «Íåò áîëüøå íè ïëåìåí, íè íàðå÷èé, íè êàñò...». Äëÿ êîãî-òî ìîæåò ýòî íå âàæíî, íî íå äëÿ Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à ýòî ãëàâíîå, ïåðâîå, ÷òî îí âîñïðèíÿë, ñòóïèâ íà ýìèðàòñêóþ çåìëþ. Âñïîìèíàÿ ñâîè ôðîíòîâûå âïå÷àòëåíèÿ, îí ðàñêðûâàë ñóòü «ïëàíåòû ëþäåé» ïî-ñâîåìó: «Íåò íà çåìëå íèêàêèõ ðóññêèõ, íåìöåâ, åâðååâ, ãîëëàíäöåâ. Åñòü ïðîñòî ëþäè, êîòîðûå âîþþò, êîòîðûå òåðïÿò, êîòîðûå áîÿòñÿ è êîòîðûõ çàñòàâèëè ñòðåëÿòü äðóã â äðóãà».
Ïîìíþ, ÷òî ïîéìàë ñåáÿ íà ìûñëè, à âåäü îíè ñ Ýêçþïåðè âîåâàëè íà îäíîé âîéíå.
Ïðèãëàøàÿ Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à â àðàáñêèå ýìèðàòû, ÿ ïåðå÷èñëÿë â ïàìÿòè âñå, ÷òî ìîæåò åãî çäåñü óäèâèòü è ïîðàäîâàòü. È òóò, ìíå íà ãëàçà ïîïàëàñü ïóáëèêàöèÿ î òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû, Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ ðåïåòèðîâàë ãëàâíóþ ðîëü âïüåñå Âèêòîðà Øåíäåðîâè÷à «Ïîòåðïåâøèé Ãîëüäèíåð». Òàì ãëàâíûé ãåðîé â åãî èñïîëíåíèè ðàçìûøëÿåò î òîì, ÷òî åãî ìîæåò óäèâèòü â ýòîé æèçíè.
«Íà êîé ÷åðò ìíå ñäàëàñü âàøà Àìåðèêà, – ãîâîðèò îí, ïåðåäâèãàÿñü ïî äîìó íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå. – Ñåìà Ëèïñêåð ïðîåë ìíå ïëåøü ñâîèìè çàìå÷àíèÿìè: «Âîò òû òóò ñèäèøü, à æèçíü ïðîõîäèò ìèìî! Ïîñðåäè Ìàíõýòòåíà ñòîèò ãîëûé êîâáîé â îäíîé øëÿïå. Òû îáÿçàí ýòî óâèäåòü!»
Íåò, ÿ ñïðàøèâàþ: çà÷åì ìíå áûëî íà ýòî ñìîòðåòü? Ìàëî ÿ âèäàë èäèîòîâ â øëÿïå? Îí ìíå ãîâîðèò: «Òû óäèâèøüñÿ». À ÿ âîò ýòèìè ãëàçàìè âèäåë Ìàëåíêîâà ñ Êàãàíîâè÷åì! ß âèäåë ïÿòèëåòêó â ÷åòûðå ãîäà – ÷òî ìåíÿ åùå ìîæåò óäèâèòü?».
Ýòè ôðàçû èç ñïåêòàêëÿ «Ïîòåðïåâøèé Ãîëüäèíåð», äëÿ ìåíÿ ïðîçâó÷àëè êàê áû âíå ïüåñû Âëàäèìèðà Øåíäåðîâè÷à. Âåäü ïðàêòè÷åñêè òîæå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î «÷óäåñàõ Äóáàÿ». Îáû÷íûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû â ÎÀÝ – òðàäèöèîííî îäíîîáðàçíû, îíè äàëåêè îò ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ñþæåòîâ, îò âåòðà è ñîëåííûõ áðûçã, îò íåïðåäñêàçóåìîñòè ïðèðîäû.
Êàê îäíàæäû ñêàçàë Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷: «Ðåàëèçì â÷èñòîì âèäå— ñêó÷íîå äåëî. Åñëè ïîêàçûâàòü âñå, êàê åñòü, áóäóò îäíè êîòëåòû èïèðîæêè».
Íî óñïîêîèëà ìûñëü, ÷òî ðûáàëêà â Ïåðñèäñêîì çàëèâå - íå÷òî âðîäå ïîëîòåí Ñàëüâàäîðà Äàëè.
Âëàäèìèð Ýòóø â îêðóæåíèè Èñìàãèëà è Èñëàìà Øàíãàðååâûõ.
Êàëåéäîñêîï äíåé ñ Âëàäèìèðîì Àáðàìîâè÷åì ñòàë äëÿ ìîåé ñåìüè «ïðàçäíèêîì, êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé». Âñå ìîè 11 äåòåé è 10 âíóêîâ çàïîëíèëè ïðîñòðàíñòâî âîêðóã Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à ñóìàòîõîé äåòñòâà è ëþáîçíàòåëüíîñòüþ þíîñòè.
Ñëåãêà óñòàâøèé ïî íà÷àëó îò äàëüíåãî ïåðåëåòà îí ïðîíèêñÿ ëó÷èñòûìè ýíåðãèÿìè Âîñòîêà è ãëàçà åãî çàñâåòèëèñü ñâåòîì, êîòîðûé ïðèòÿãèâàë ê ñåáå âñåõ, êòî áûë ðÿäîì, êòî èìåë ñ÷àñòüå âèäåòü è ñëûøàòü åãî.
Ñðåäè äóáàéñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, ìû (ïîìíÿ åãî ãåðîÿ Ïîòåðïåâøåãî Ãîëüäèíåðà) âñå æå ïîñåòèëè çíàìåíèòûé Dubai Mall — ñàìûé êðóïíûé òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð â ìèðå. Îáùàÿ ïëîùàäü öåíòðà ñîñòàâëÿåò áîëåå 1,2 ìëí ì², è ïîýòîìó ïðîãóëêó ïî íåìó ìû ñäåëàëè íà ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîìîáèëå.
Â çíàìåíèòîì Dubai Mall.
Íàêàíóíå ðûáàëêè ìû ñ Âëàäèìèðîì Àáðàìîâè÷åì è åãî ñóïðóãîé Åëåíîé ïîñåòèëè àêâàðèóì â ýìèðàòå Øàðäæà.
Àêâàðèóì ýòîò ïðèìå÷àòåëåí òåì, ÷òî çäåñü ñîáðàíû ðûáû, æèâóùèå ó áåðåãîâ Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, êàê ðàç òàì, ãäå íàìå÷àëàñü íàøà ðûáàëêà. Ñðåäè ãðîçíûõ îáèòàòåëåé àêâàðèóìà – àêóëû, ìóðåíû, çåáðà-êðûëàòêà, ìîðñêèå åæè. Ìû ñ Âëàäèìèðîì Àáðàìîâè÷åì áóêâàëüíî áðîäèëè ïî ìîðñêîìó äíó, òàê êàê àêâàðèóìû ðàñïîëîæåíû íà ñòåíàõ, â ïîëó è íà ïîòîëêå, ñîçäàâàÿ íåêóþ èëëþçèþ ïîäâîäíîãî öàðñòâà.
Ìóçåé-àêâàðèóì â ýìèðàòå Øàðäæà.
Âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Àáðàìîâè÷åì íà Áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà áûëè íàñòîÿùåé «øêîëîé äóøè», óìåíèþ ðàäîâàòüñÿ âñåìó, ÷òî íàñ îêðóæàåò, øóòèòü è ñìåÿòüñÿ ñ íåñëûõàííîé ïðîñòîòîé, âîñõèùàòüñÿ ïàðÿùåé ÷àéêîé, ïåñî÷íûì çàìêàì, òðàâèíêîé, ïðîáèâàþùåéñÿ ñêâîçü àñôàëüò.
Âðåìÿ ðûáàëêè íàñòóïèëî ðàíî óòðîì. Îáû÷íîå âðåìÿ - ïÿòü ÷àñîâ óòðà. Ìû íà÷àëè ÷óòü ïîçæå. Êëåâ çàêà÷èâàåòñÿ ê ÷àñó äíÿ, íî âåäü ãëàâíîå äëÿ íàñ áûëî íå íàëîâèòü êàê ìîæíî áîëüøå ðûáû, à òà êðàñîòà, òîò àçàðò, ÷òî ñîïðîâîæäàåò ëþáóþ ðûáàëêó. Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ íàäåë êàïþøîí. Äûõàíèå îêåàíà äàæå â ñàìûå òåïëûå äíè äàåò î ñåáå çíàòü.
Ðûáàëêà!
Ñêàæó áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè - ðûáàëêà óäàëàñü. Êîðîëåâñêàÿ ìàêðåëü è áàððàêóäà ñâåðêàëè íà óòðåííåì ñîëíöå. Ìåëî÷üþ ìû ïîäåëèëèñü ñ Áàêëàíàìè è ÷àéêàìè, óáðàâ â êîðçèíêó êðóïíóþ ðûáó äëÿ óõè. Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ ïîëîæèë ìíå ðóêó íà ïëå÷î. «Ñïàñèáî Èñìàãèë, ìû ñûãðàëè ñåãîäíÿ âìåñòå çàìå÷àòåëüíûé ñïåêòàêëü» - ñêàçàë îí, îïóñòèâ êàïþøîí. Ìû âîçâðàùàëèñü íà áåðåã.
Âå÷åðîì, áëèæå ê çàêàòó ìû ïîåõàëè â ïóñòûíþ. Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ ïîïðîñèë ïðîéòèñü ñ íèì ïî îðàíæåâûì äþíàì. «Âñåãäà õîòåë ïîñìîòðåòü çà ãîðèçîíò âðåìåíè» - ñêàçàë îí, è ñëîâíî ïðîùàÿñü, ïðîòÿíóë ìíå ðóêó.
«Îêåàí è ïóñòûíÿ – âñå îñòàëüíîå äåêîðàöèè» ïðîíåñëîñü ó ìåíÿ â ãîëîâå, êîãäà ìû ìåäëåííî øëè ê ìàøèíå, ñëîâíî óõîäÿ çà çàíàâåñ «äíÿ ðûáàëêè», ðàäè êîòîðîãî Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ â 95 ëåò ñîâåðøèë ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâåòà.
Âèäåîõðîíèêà ïðåáûâàíèÿ Âëàäèìèðà Ýòóøà ñ ñóïðóãîé Åëåíîé â ãîñòÿõ ó Èñìàãèëà Øàíãàðååâà:
https://www.youtube.com/watch?v=DYYkBGaeTIU
https://www.youtube.com/watch?v=YOBst2oPslk
https://www.youtube.com/watch?v=e-5L2k4eAbg
https://www.youtube.com/watch?v=8qYDzcJ5amE
https://shangareev.com/video/https-www-youtube-com-watchvrrx9p_gnoea/
https://www.youtube.com/watch?v=OUVxWIFR8uY
https://www.youtube.com/watch?v=1E7xU0yB8Uo
https://www.youtube.com/watch?v=8qYDzcJ5amE
https://www.youtube.com/watch?v=vwbAriIS9f8Â
https://www.youtube.com/watch?v=qXuRB0KcXh8
https://www.youtube.com/watch?v=shwOlaPux38
https://www.youtube.com/watch?v=RFPyfzj8PMI
Íåäàâíî, âîçâðàùàÿñü èç Îìàíà, ÿ îñòàíîâèë ìàøèíó â òîì ñàìîì ìåñòå, ãäå ìû ñ Âëàäèìèðîì Àáðàìîâè÷åì ïûòàëèñü çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò âðåìåíè. Çàãëóøèë ìîòîð è ìîë÷à ñòîÿë, ñëóøàÿ âåòåð.
Èñìàèë Øàíãàðååâ, Áðþññåëü, 2019 ã.
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà:Îáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ.Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâàÃîðîä
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: èíòåãðàòîðûÎáùåñòâî
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: «Äîðîãè, êîòîðûå ìûÎáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà: èç ïðîøëîãî â áóäóùååÎáùåñòâî
Òàòàð÷à äèêòàíò — 2019: â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è ØâåöèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû èÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñûÎáùåñòâî
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